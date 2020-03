Wegen einem Bedienfehler: Lkw kippt im Waakirchner Brunnenweg um

Im Brunnenweg in Waakirchen ist ein Lkw auf die Seite gekippt. Der Fahrer hatte beim Aufladen eine Bauschuttcontainers einen Fehler gemacht.

Waakirchen - Im Brunnenweg in Waakirchen ist heute ein Lkw auf die Seite gekippt. Wie die Polizei meldet, geschah der Unfall gegen 16 Uhr, als der 62-jährige Fahrer aus Gmund mit dem Kran des Lkw einen Bauschuttcontainer auf die Ladefläche heben wollte. Wegen der engen Straße hatte er die seitlichen Stützen nur auf der Seite des Containers ausgefahren. Als ihm bei dessen Anheben ein Baum in den Weg kam, drehte er Kran und Last aber auf die Seite ohne Stützen. Der Lkw kippte und beschädigte einen Zaun. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr Waakirchen rückte mit 20 Mann an, um auslaufende Flüssigkeiten zu sichern. Die Bergung zog sich bis nach 19 Uhr hin, weil ein zweiter Bergekran gerufen werden musste. Der erste konnte den Lkw nicht heben.

