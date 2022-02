Wegen Entschädigungen für Ehrenamtliche: Zoff im Waakirchner Gemeinderat

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Seniorenbeauftragte Gisela Hölscher (FW) © Thomas Plettenberg

1200 Euro Entschädigung für die Seniorenbeauftragte, 250 Euro für die Jugendbeauftragte: Diese Differenz sorgte im Waakirchner Gemeinderat für Zündstoff.

Waakirchen – Gisela Hölscher (FW) kümmert sich als Seniorenbeauftragte der Gemeinde Waakirchen um die Belange älterer und behinderter Mitbürger, Evi Obermüller (Grüne) um die der Jugend. Beide mit Engagement, beide gehören dem Gemeinderat an. Sehr unterschiedlich sind die Beträge, die sie pro Jahr als Aufwandsentschädigung erhalten: Hölscher 1200 Euro, Obermüller 250 Euro.

Salär für Seniorenbeauftragte schon zu Beginn der Amtsperiode festgelegt

Der Senioren- und Behindertenbeauftragten, schon länger im Dienst, wurden bereits am Anfang der Legislaturperiode pro Jahr 1200 Euro bewilligt. Jetzt galt es, über die Entschädigung der Beauftragten-Posten abzustimmen, die später geschaffen wurden. Dies geschah durch eine Änderung der Satzung, die auch die Sitzungsgelder der Gemeinderäte regelt. Konkret ging es um die Jugendbeauftragte und die drei Energie- und Klimaschutzbeauftragten Gerhard Kocher, Sebastian Wetter und Wolfgang Schmiedel. Der Beschlussvorschlag sah eine Summe von 250 Euro jährlich vor.

Grünen-Gemeinderätin will „Gleichwertigkeit“

Cornelie Riepe (Grüne) forderte eine einheitliche Regelung für alle Beauftragten, ohne Ansehen der Person und des Amtes. „Es geht nicht um die Höhe des Betrags, sondern um die Gleichwertigkeit“, meinte Riepe. Kinder seien die Zukunft, wie auch das Thema Energie. Dies sei nicht geringer zu bewerten als die Belange von Senioren oder behinderter Menschen. Leider habe sich gerade in der Pandemie gezeigt, dass Kinder und Jugendliche keine eigene Lobby hätten, so Riepe. Zum Schutz der vulnerablen Gruppen seien ihnen viele Einschränkungen auferlegt worden.

Hitzige Debatte um Höhe der Zahlungen

Es gehe an dieser Stelle mitnichten um die Wertigkeiten der Aufgabenbereiche, sondern ausschließlich darum, Beträge festzulegen, erinnerte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Nachdem die Entschädigung der Seniorenbeauftragten bereits beschlossen sei, habe der Gemeinderat jetzt über die Entschädigung der weiteren Beauftragten abzustimmen. Ob Riepe wolle, dass diese ebenfalls 1200 Euro erhalten?

Jugendbeauftragte Evi Obermüller (Grüne) © Thomas Plettenberg

Riepe sah sich in der Zwickmühle. Den Betrag in die Höhe zu treiben, war nicht ihre Absicht. Im Sinne der Gleichbehandlung empfahl sie schließlich 1200 Euro für alle, zog diesen Antrag aber vor der Abstimmung wieder zurück. Dazwischen lag eine hitzige Debatte, angestoßen von Christine Weindl (CSU), der die Beträge deutlich zu hoch waren. „Ein Ehrenamt ist für mich immer noch ein Ehrenamt“, betonte sie. In den Vereinen engagierten sich viele Bürger, ohne Geld zu erwarten oder zu bekommen. Es gehe nicht an, dass die Gemeinde den Beauftragten hohe Summen überweise: „Das stört mich gewaltig.“

Carsten Brockmann (parteilos) wollte die Zahlung der Entschädigung mit dem Appell verbinden, die Summe für einen Ehrenamtsempfang der Gemeinde zu spenden. Ohnehin handle es sich bei der Entschädigung um eine symbolische Anerkennung, deren Höhe den Wert der geleisteten Arbeit nicht abdecke.

„Wir verprellen uns die anderen Ehrenamtlichen, wenn wir unseren Beauftragten so hohe Summen auszahlen.“

Die Idee eines Ehrenamtsempfangs gefiel Bürgermeister Kerkel. Aber die Gemeinde könne die Entschädigung nicht mit einer Auflage verbinden, machte er klar: „Damit kann jeder Beauftragte machen, was er will.“ Die Höhe der Summe sehe er kritisch. Carolin Marquardt (WIR) teilte die Bedenken. „Wir verprellen uns die anderen Ehrenamtlichen, wenn wir unseren Beauftragten so hohe Summen auszahlen.“

Lesen Sie auch: Waakirchner Gemeinderat lehnt Südumfahrung ab - Sympathie für die Nulllösung

Die beiden Gemeinderätinnen Hölscher und Obermüller waren von den Beratungen ausgeschlossen und verfolgten die Debatte als Zuhörerinnen. Ihre Leistungen wurden allseits gewürdigt. „Gisela leistet eine tolle Arbeit“, erklärte Riepe. Die Seniorenbeauftragte kümmere sich intensiv und kompetent um die von ihr betreute Klientel, stellte Rudi Reber (ABV) heraus. Es gehe ihr ganz sicher nicht ums Geld.

Bürgermeister lässt Wortmeldung nicht zu

Obermüller hätte gern selbst etwas zum Thema gesagt – um klarzumachen, dass sie nicht für sich persönlich mehr Geld einfordern wolle. Kerkel ließ keine Wortmeldung zu. Unterdessen versicherte Riepe, „die Evi würde das Geld auch spenden“. Es gehe nur um Gleichbehandlung.

Letztlich gab es mit 12:5 Stimmen eine Mehrheit für eine Entschädigung in Höhe von 250 Euro. Jan Heiermann (SPD) hatte 400 Euro vorgeschlagen. Dafür stimmten jedoch nur zwei Gemeinderäte.