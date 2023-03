Wende bei der Energiegenossenschaft

Von: Christina Jachert-Maier

Das neue Feuerwehrhaus in Waakirchen soll eine PV-Anlage bekommen. Die Realisierung lässt auf sich warten. © Archiv tp

Josef Solleder gibt die Führung der Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach ab. Gerhard Kocher ist bereit zur Nachfolge.

Waakirchen – Wie wichtig Klimaschutz ist, war dem Waakirchner Josef Solleder lange vor Fridays for Future und dem Ukraine-Krieg klar. Am 16. Juni 2011 gründete sich dank seiner Initiative die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach eG. „Wir waren vor der Welle“, erinnerte Solleder im Waakirchner Gemeinderat. Bei dessen Sitzung präsentierte er die Initiative, die insgesamt sieben Photovoltaik-Anlagen betreibt, unter anderem auf Rathaus und Turnhalle. Gleichzeitig verkündete er seinen Rückzug: Solleder gibt die Führung der Energiegenossenschaft ab.

Aktiv bleibt Solleder trotzdem. Wie berichtet, plant er als Privatmann eine riesige Freiflächen-PV-Anlage auf einer Wiese am Waldrand von Point. Das Grundstück gehört Solleder, die Planung sieht 1720 Module vor, die einen Jahresertrag von einer Million Kilowattstunden (kWh) erwarten lassen. Der Gemeinderat hatte dem Bau im Dezember 2022 zugestimmt.

An die Spitze der Energiegenossenschaft will Gerhard Kocher treten. „Ich finde die Energiegenossenschaft extrem spannend“, erklärte er im Gemeinderat. Darum wolle er gern die Nachfolge Solleders antreten, sofern er in dieses Amt gewählt werde. Derzeit ist der Schaftlacher Energie- und Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde Waakirchen. Diesen Posten will er abgeben. Kocher: „Ich habe gelernt, dass in der Kommunalpolitik alles ein bisschen langsamer geht.“

Die PV-Anlage auf dem Waakirchner Feuerwehrhaus erwähnte Kocher nicht. Zweifellos handelt es sich aber um ein Projekt mit Zeitverzug. Die Voraussetzungen wurden beim Bau des im Herbst 2021 fertiggestellten Hauses geschaffen, aber bis jetzt sind keine Module auf dem Dach. Für die Realisierung hatte die Gemeinde nicht nur bei der Energiegenossenschaft, sondern auch beim Kommunalunternehmen (KU) Wohnbaugesellschaft Waakirchen angefragt, das den Bau erstellt hat. Bei Solleder kam das nicht gut an. „Der Wettbewerb mit dem KU beim Feuerwehrhaus war für mich irritierend“, erklärte Solleder dem Gemeinderat. Das KU könne auch alle öffentlichen Dächer übernehmen, auf denen sich PV-Anlagen der Energiegenossenschaft befänden. „Das wäre aber das Ende der Bürgerbeteiligung“, machte Solleder klar. Die Genossenschaft müsse man dann liquidieren.

Aktuell hat die Genossenschaft 82 Mitglieder und ein Guthaben von knapp 240 000 Euro. Die Anlagen amortisierten sich, berichtete Solleder. Es sei Zeit für weiteres Wachstum – schließlich sollen Überschüsse in neue Projekte fließen. Doch allein komme die Genossenschaft nicht weiter, sie brauche Hilfestellung. „Bei mir hat das schon ein gewisses Frustrationslevel ausgelöst“, bekannte Solleder.

Kerkel beschwichtigte. Eine Konkurrenz zum KU solle nicht auftreten. „Aber das haben wir doch eigentlich ausgeredet“, erinnerte der Bürgermeister an eine interne Aussprache. Er hoffe, dass es mit Kocher an der Spitze der Energiegenossenschaft einen „geschmeidigen Übergang“ gebe – und dass Solleder unterstützend an Bord bleibe.

Fragen aus dem Gemeinderat gab’s zur Rentabilität der PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus. Solleders Auskunft fiel wenig euphorisch aus. Wie immer, wenn die Politik etwas fördere, gebe es Kriegsgewinnler, meinte er. In diesem Fall die Produzenten und Installateure von PV-Anlagen. Die Preise seien inzwischen explodiert: „Eigentlich sind wir jetzt schon ein Jahr hinter der Welle.“

Solleders Wunschnachfolger Kocher ist dennoch optimistisch: „In der Energiegenossenschaft steckt ganz viel Potenzial.“ Darum wolle er sie weiterführen.

Offen ist laut Kerkel, wer dann neuer Energiebeauftragter der Gemeinde werde. Kochers Stellvertreter auf diesem Posten, Sebastian Wetter und Wolfgang Schmiedel, wollten nicht in die erste Reihe treten: „Ich hoffe, dass wir wieder jemanden finden.“

