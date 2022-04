Wer ist schuld an den Schäden am Schaftlacher Kirchendach?

Von: Christina Jachert-Maier

Auf dem Dach der Schaftlacher Heilig-Kreuz-Kirche untersucht ein Experte die Dachschindeln und nimmt Material zur Prüfung mit. © Thomas Plettenberg

An Ostern bleiben die Kirchenglocken in Schaftlach stumm. Derweil haben am Dach der Kirche Voruntersuchung für die Sanierung stattgefunden.

Schaftlach – Auch an Ostern werden die Glocken der historischen Heilig-Kreuz-Kirche in Schaftlach nicht läuten. Die Schwingungen würden das morsche Gebälk des Turms zu sehr erschüttern. Obendrein sind Schindeln locker. Um herauszufinden, wie es um den Zustand des Kirchendachs insgesamt bestellt ist, war jetzt der Gutacher da. Wie Diakon Franz Mertens erklärt, hatte die Versicherung die Untersuchung durch einen Sachverständigen verlangt. Der Experte soll die Haftungsfrage klären. Dabei geht es auch um die Feststellung, ob Mängel von Handwerkern verursacht wurden.

Beim Glockenläuten wackelt der Turm, Dachplatte war auf den Boden gekracht

Außer Frage steht, dass sich Schindeln vom Dach lösen können. Wie berichtet, war unmittelbar neben einer Kirchenbesucherin eine Dachplatte auf den Boden gekracht. Die Kirche hatte den Zugang im Herbst 2021 vorläufig gesperrt und dann überdachen lassen. Gottesdienste finden seither wieder statt. Aber die Glocken müssen schweigen. An Weihnachten, so Diakon Mertens, habe man vorsichtig ein kleines Geläut versucht. „Aber auch da hat der Turm gewackelt.“ Aus Sicherheitsgründen werde es keinen weiteren Versuch geben, bis der Turm ertüchtig ist. Wann die Sanierung von Dach und Turm beginnen kann, ist offen. Die Pfarrei hat die Anträge zur Finanzierung eingereicht, das Urteil des Sachverständigen sollte bald feststehen. „Wir hoffen, dass wir in ein paar Wochen Bescheid kriegen“, meint Mertens.

Wieder mehr Leben in der Kirchengemeinde: Heilig-Kreuz-Ritt am 24. April

Dessen ungeachtet soll nach zweijähriger Corona-Pause wieder mehr Leben in die Kirche einkehren. Ein Höhepunkt ist der Heilig-Kreuz-Ritt, der heuer wieder zum Patrozinium der Kirche stattfindet. Am Sonntag, 24. April, ziehen nach altem Brauch Reiter mit ihren Pferden zur Kirche, um sich eine Segnung abzuholen.

Die Aufstellung erfolgt um 9.45 Uhr in der Nähe der Kirche, am Beginn der Bürgermeister-Erl-Straße. Um 10 Uhr setzt sich eine Prozession zum Freikircherl in Bewegung. Dort findet um 10 Uhr der Festgottesdienst statt. Danach bewegt sich der Zug zurück zur Heilig-Kreuz-Kirche, wo die Pferdesegnung erfolgt. Danach ist ein Frühschoppen im Schaftlacher Pfarrsaal angesetzt. Der Kreuzritt findet bei jedem Wetter statt. Sollte es sehr schlecht sein, wird der Festgottesdienst in die Kirche verlegt und findet nach der Pferdesegnung statt.