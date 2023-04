Saisonstart auf dem Golfplatz Piesenkam - Wieder neue Pläne für die künftige Gestaltung

Von: Christina Jachert-Maier

Trennendes Element: Golfer müssen derzeit die Kreisstraße überqueren, um von einem Teil des Golfplatzes zum anderen zu kommen. Die Gemeinde erwartet den Bau einer Unterführung. © Archiv tp

Der Golfplatz Piesenkam startet am kommenden Wochenende in die Saison. Derzeit laufen Überlegungen zur künftigen Gestaltung - bevorzugt ohne Fußgängerüberweg.

Piesenkam – Der Winter war schneearm, das kam den Golfern entgegen. „Wir haben eigentlich den ganzen Winter hindurch gespielt“, berichtet Sepp Hartl. Bis 2020 war er Waakirchens Bürgermeister, seit Januar 2022 ist der Gärtnermeister mit Zusatzausbildung Golfplatzmanager als Berater auf dem Golfplatz Piesenkam tätig. Dort ist der frühere Rathauschef oft präsent, kümmert sich ums Praktische, aber auch um die Sache mit den Behörden.

Einen Problemlöser kann Betreiber Karlheinz Krutz gebrauchen. Obwohl die Eröffnung schon 2016 gefeiert wurde, sind auf dem Platz noch einige Baustellen offen. Ein Stadel soll zum Clubhaus ausgebaut, ein Spielplatz errichtet, der Kanalanschluss erstellt werden. Vor allem aber sieht der Bebauungsplan eine Unterführung der Kreisstraße vor, die den 18-Loch-Platz in zwei Hälften teilt. 2022 gelang es Hartl, die Vorgabe auf eine oberirdische Querungshilfe abzuspecken.

Offizielles Saisonstart am Samstag, 22. April

Beim offiziellen Angolfen der Saison 2023 am Samstag, 22. April, wird diese Querungshilfe allerdings weiterhin fehlen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass im Hintergrund größere Planungen laufen. „Es tut sich was bei uns“, verrät Hartl, der noch nicht mehr sagen will. Aber eines ist ihm wichtig: Das der Platz endlich einen guten Namen bekommt und nicht mehr so oft von Versäumnissen die Rede ist. „Der Platz ist ein Traum“, versichert Hartl. Herrlich gelegen, in einem Top-Zustand, von den Golfern geliebt. „Die Mitglieder sind sehr zufrieden“, versichert Hartl. 400 seien es derzeit, zudem kämen viele Gäste. „An Ostern hatten wir Hochbetrieb.“

Golfcarts inzwischen straßentauglich

Auf der Anlage sind acht Mitarbeiter beschäftigt, zwei Golflehrer geben Kurse. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, versichert Hartl. Aber Corona habe Einbußen verursacht, die erst verdaut werden müssen. Eine Querungshilfe zu bauen, koste sehr viel Geld. „200 000 Euro für den Bau, 200 000 Euro für die Rückstellungen“, berichtet Hartl. In Absprache mit den Behörden warte man mit dem Bau ab, bis die Gesamtplanung für den Platz stehe, erklärt Hartl. Er sei in engem Kontakt mit der Gemeinde Waakirchen. Um der Sicherheit willen, so Hartl, habe der Golfplatz-Betreiber jüngst alle 14 Golfcarts straßentauglich gemacht. „Die dürfen auf der Straße fahren.“

Gemeinde pocht auf Umsetzung der Planung

Schon 2021 hatte Investor Krutz den Vorschlag ins Spiel gebracht, den Golfplatz zu teilen. Die Idee: Wenn es zwei getrennte Plätze sind, braucht es keinen gesicherten Überweg auf der Kreisstraße. Inzwischen, weiß Bürgermeister Norbert Kerkel, wird darüber diskutiert, den Platz ganz auf eine Seite zu konzentrieren. „Das wurde bis jetzt aber nur mündlich erörtert“, berichtet er. Ein schriftlicher Antrag liege nicht vor, weder für eine Querungshilfe noch für die weitere Ausbauplanung. Angesichts dessen bleibe die Gemeinde bei ihrer Haltung: „Wir erwarten, dass eine Unterführung gebaut wird.“