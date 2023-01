Waakirchen: Wissenschaftler publiziert Werk über „Geheimkirche“ - Kritik an Papst Benedikt XVI.

Von: Jonas Napiletzki

Düsterer Rückblick: Otfrid Pustejovsky sieht das Wirken von Papst Benedikt mit kritischen Augen. © Stefan Schweihofer

Der Waakirchner Historiker Otfrid Pustejovsky arbeitet in seiner Publikation die „Geheimkirche“ in der Tschechoslowakei auf - und kritisiert dabei die Rolle des früheren Papstes.

Waakirchen – Vor rund einem Jahr hat Otfrid Pustejovsky der Heimatzeitung exklusive Einblicke in seine Publikation „Geheimkirche“ gegeben – noch bevor im Oktober sein Buch über die Rolle der Katholischen Kirche in der Tschechoslowakei erschienen ist. Der 88-jährige Wissenschaftler aus Waakirchen erhebt darin Vorwürfe, die aktueller kaum sein könnten. Es geht auch um den an Silvester gestorbenen Papst Benedikt XVI. – in den Augen Pustejovskys ein „konservativer Theologe“, dem die „Institution Kirche wichtiger als die Menschen“ gewesen sei.

Denn: Kardinal Joseph Ratzinger, damals Präfekt der Glaubenskongregation, habe sich in der Aufarbeitung der „Geheimkirche“ in der Tschechoslowakei „selbst vor der Wahrheit gedrückt“ und mehr politisch als theologisch gehandelt, urteilt Pustejovsky bei einem Gespräch in seinem Arbeitszimmer. Seine Aussagen seien im Buch ausreichend belegt, betont der Wissenschaftler.

Hintergrund wurzelt in der Tschechoslowakei

Geschichtlicher Hintergrund der sogenannten Geheimkirche ist die kommunistische Kirchenverfolgung in der Tschechoslowakei. Das offizielle Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland schreibt darüber: „Tatsächlich war die Kirche in der Tschechoslowakei besonders scharf von kommunistischer Verfolgung betroffen.“ In den Jahrzehnten „im Untergrund“ hätten einige Gruppen für ihr Überleben eine „teils bizarre Eigendynamik und Methoden entwickelt“, die man unter normalen kirchlichen Verhältnissen als mindestens „ungewöhnlich“ bezeichnen würde.

Ein Beispiel: Felix Maria Davídek weihte laut dem Portal „als Untergrundbischof auch Frauen und verheiratete Männer für die Seelsorge – und zwischen 1967 und 1987 insgesamt 17 Priester und Ordensleute zu Bischöfen“. Um die Gültigkeit von Davídeks Bischofs- und Priesterweihen habe sich „eine jahrelange theologische Debatte“ entspannt – die Pustejovsky nun wieder in den Fokus rückt.

Nach Angaben der katholischen Kirche habe die Kirchenleitung Mitglieder der Untergrundkirche 1989 dazu aufgefordert, einer erneuten, „bedingten“ Weihe oder einem niedrigeren Weihegrad zuzustimmen. „Die Betroffenen empfanden das als eine herabwürdigende ,sakramentale Nachbesserung’ – und die Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit als eine Verkennung ihres hohen Einsatzes.“

Pustejovsky kritisiert unzureichende Aufarbeitung

Pustejovsky sagt, bei der anschließenden Aufarbeitung unter Ratzinger seien Weihen der Untergrundkirche für ungültig erklärt worden. Er spricht von einer „unerbitterlichen Durchsetzung kirchenrechtlicher Normen“ – „ohne Anhörung der Betroffenen“. Der damalige Kardinal habe mit ihnen kein direktes Gespräch geführt – was Ratzinger später jedoch dementierte. Auch sei eine Erklärung zur Untergrundkirche später nur auf italienisch und tschechisch, nicht aber auf slowakisch veröffentlicht worden, erklärt Pustejovsky.

Das Problem in der für ihn unzureichenden Aufarbeitung sieht der Wissenschaftler darin, dass die Folgen der Geheimkirche-Problematik verdängt und bürokratisch abgetan würden. „Wer weiter auf seine Weihe bestand, wurde teils exkommuniziert“, sagt Pustejovsky. Andere, verheiratete Bischöfe, seien in die griechisch-unierte Kirche übergewechselt. Wer sich aber keiner zweiten Weihe unterziehen wollte, um den strukturell nach Auflösung der Tschechoslowakei wiederhergestellten Normen der Kirche zu entsprechen, sei „sozial ins Abseits gedrängt“ worden, sagt der Waakirchner.

Ehe und Bischofsamt für die Kirche nicht kombinierbar

Diese Einschätzung begründet Pustejovsky auch mit der Stellungnahme aus dem Vatikan zur „Untergrundkirche“ in der Tschechischen Republik. Darin wird laut der übersetzten Version im Buch des Wissenschaftlers die „heikle Situation“, was die „verheirateten Bischöfe betrifft“, wie folgt beantwortet: Die Vereinbarkeit der Ehe mit dem Bischofsamt werde nach Kirchenrecht „kategorisch“ ausgeschlossen. Unterzeichnet habe das Dokument Kardinal Joseph Ratzinger. Pustejovsky urteilt dazu: „Er wollte als absoluter Monarch die Institution Kirche als solche bewahren.“

Das Buch „Geheimkirche – Kirche der Stille und vatikanische Machtpolitik“ aus dem Lit Verlag ist im Buchhandel für 39,90 Euro erhältlich. ISBN: 978-3-643-15038-7. nap

