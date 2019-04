Dorfmitte Waakirchen: Bürger entscheiden am 7. Juli

Zur Neugestaltung der Waakirchner Ortsmitte wird es einen Bürgerentscheid geben. Der Gemeinderat hat das Bürgerbegehren am Sonntagabend bei einer Sondersitzung für zulässig erklärt. Und nicht nur das.

Waakirchen – Über das Wohnprojekt in Waakirchens Mitte sollen die Bürger entscheiden. So fordert es ein von Michael Futschik auf den Weg gebrachtes Bürgerbegehren, und so will es auch der Waakirchner Gemeinderat. In seiner Sitzung am Sonntagabend erklärte der Gemeinderat zum einen das Bürgerbegehren einstimmig für zulässig. Zum anderen brachte das Gremium gleichzeitig ein Ratsbegehren auf den Weg. Die Vorbereitung des Entscheids bedarf einige Zeit. Darum soll er nicht, wie zunächst angepeilt, im Rahmen der Europawahl am 26. Mai stattfinden, sondern erst am Sonntag, 7. Juli.

Die Dorfmitte wird auch bei der Bürgerversammlung am Montag, 8. April, Thema sein. Sie beginnt um 20 Uhr in der Turnhalle der Schule Waakirchen.

Bei der umstrittenen Neugestaltung der Ortsmitte geht es um die Bebauung der Fläche zwischen dem Anwesen Bäckervoitl und der Filiale der Kreissparkasse. Sie befindet sich seit 2010 im Eigentum der Gemeinde. Was darauf entstehen soll, haben Rathaus-Chef Sepp Hartl und Architekt Hans Hagleitner erstmals bei der Bürgerversammlung im November 2018 präsentiert.

Die Planung sieht 29 bezahlbare Wohnungen in fünf Häusern vor, die sich um einen Dorfplatz gruppieren. In den Erdgeschossen befinden sich Ladenflächen. Zudem ist eine Tiefgarage mit 70 Stellplätzen vorgesehen. Kalkuliert ist das Projekt auf 14 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro müsste die Gemeinde finanzieren, knapp vier Millionen Euro schießt der Freistaat zu. Bei der Finanzierung des Gemeinde-Anteils hilft der Staat mit einem zinsgünstigen Darlehen.

Nach Ansicht der Kritiker ist die Bebauung im Herzen des Dorfes zu massiv. Futschik hatte eine Bürgerwerkstatt organisiert, in der einige Ideen entstanden. Das Begehren fordert einen Stopp der Planung und den Start eines Ideenwettbewerbs für die Ortsmitte.

