Starker Aufmarsch in Waakirchen - Zuspruch fürs wehrhafte Brauchtum

Starker Aufmarsch: Die Erinnerung an die Mordweihnacht 1705 wird mit dem Gedenken in Waakirchen gepflegt. Nach zweijähriger Corona-Pause fand die Veranstaltung wieder in gewohntem Stil statt. © THOMAS PLETTENBERG

Das traditionsreiche Gedenken an die Sendlinger Mordweihnacht beim Waakirchner Löwen hat die Corona-Jahre überdauert. Nach zweijähriger Pause fand es wieder in der gewohnten Üppigkeit statt. 600 Gebirgsschützen marschierten auf, auch die Politik war stark vertreten.

Waakirchen – Zwei Jahre war das traditionelle Gedenken der Gebirgsschützen an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705 eine eher bescheidene Veranstaltung gewesen – wegen Corona kaum Teilnehmer, keine Politiker von Rang und nur wenige Zuschauer. Doch dieses Jahr konnte die Veranstaltung in Waakirchen wieder in großem Stil gefeiert werden. Und so versammelten sich am Samstagvormittag an die 600 Gebirgsschützen der 47 bayerischen Kompanien zwischen dem Chiemgau und dem Werdenfelser Land, um an das verheerende Blutvergießen von der Heiligen Nacht des Jahres 1705 vor den Toren Münchens zu erinnern. Über 1000 Schützen verloren damals ihr Leben.

Treffen wieder in gewohnter Größe

Hauptmann Martin Beilhack von der veranstaltenden heimischen Kompanie, neuerdings auch Gauhauptmann, war die Freude darüber denn auch anzusehen, dass das Treffen in gewohnter Üppigkeit stattfinden konnte. Nur das Wetter wollte nicht recht mitspielen – keine Spur von Winter an Heiligabend, vielmehr wehte ein laues Lüfterl, die Sonne bliebt unter Wolken versteckt. Wenigstens hielt sich der Regen zurück.

Das Gedenken hatte um 9 Uhr mit der Aufstellung der Kompanien beim Christlwirt begonnen, die anschließend in die katholische Kirche zogen, wo Pfarrer Stephan Fischbacher Gottesdienst feierte. Die Waakirchner Sänger gaben der Messfeier den wohlklingenden musikalischen Rahmen. Anschließend marschierten die Schützen in ihren farbenfrohen Monturen, wie die Uniformen heißen, zum Oberländer Denkmal mit dem markanten Löwen auf dem Steinsockel, der den Blick stolz Richtung Sendling richtet. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel.

Der Waakirchen Kompaniechef Martin Beilhack (M.), gleichzeitig Gauhauptmann. übte in seiner Rede deutliche Kritik an der Politik. © THOMAS PLETTENBERG

Zahlreiche prominente Gäste

Nach einigen Gebeten begrüßte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) die geladenen Gäste, darunter Helene Herzogin in Bayern, die Landräte von Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, Olaf von Löwis (CSU) und Josef Niedermaier (Freie Wähler), sowie die Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne). Auch Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), Ehrenmitglied der Gebirgsschützen, war in der Montur der Wolfratshausener Kompanie nach Waakirchen gekommen. Eine der treuesten Teilnehmerinnen des Gedenkens an den Bauernaufstand, die CSU-Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner, hatte hingegen krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen.

Herrmann würdigt das wehrhafte Brauchtum

Kerkel sprach in seiner Begrüßung die Sinnlosigkeit des nun schon zehn Monaten dauernden Krieges in der Ukraine an. Es sei unfassbar, dass in Europa wieder ein derart brutaler Krieg tobe. Staatskanzleichef Florian Herrmann, der Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) vertrat, würdigte in seiner Rede das Eintreten der Gebirgsschützen für das wehrhafte Brauchtum gerade in der heutigen Zeit. Er dankte jenen Menschen, die Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich zuhause aufnehmen oder ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen.

Kranzniederlegung am Denkmal

Der ranghöhere Vertreter der Bayerischen Staatsregierung war eigentlich Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Die Regie im Hintergrund hatte es jedoch so gewollt, dass Herrmann und nicht Aiwanger das Grußwort sprach. Nach dem gemeinsam gesungenen Soldatenlied vom guten Kameraden wurde zu Füßen des Denkmals ein Kranz niedergelegt, ehe der Salutzug einen ohrenbetäubenden dreifachen Salut schoss.

Mit dabei waren hochrangige Vertreter der Politik, hier (vorne v.l.) Landrat Olaf von Löwis, Bürgermeister Norbert Kerkel und Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber. © THOMAS PLETTENBERG

Harte Worte an die Politik

Kompaniechef Beilhack ging in seinem Redebeitrag mit der Politik ins Gericht. Er kritisierte, dass das Vererben einer Immobilie unter den veränderten Rahmenbedingungen kaum noch finanziell zu stemmen sei. Kinder müssten das Haus oftmals verkaufen, weil sie die hohen Erbschaftssteuern nicht bezahlen können.

Auch bei den Schäden, die Wölfe vermehrt in der Landwirtschaft anrichten, fühlt sich der Gauhauptmann – er ist selbst Landwirt – von der Politik im Stich gelassen. Es könne nicht angehen, dass es lediglich „so ist halt die Natur heißt“, wenn ein Wolf Schafe reißt. Beilhack war vor einigen Jahren in die Mühlen der Justiz geraten, nachdem das Landratsamt in Miesbach seine Waffenscheine kassiert hatte. Anlass dafür seien „reichsbürgertypische“ Angaben des Kommunalpolitikers gewesen, befand die Behörde. Beilhack wehrt sich vor Gericht gegen die Vorwürfe.

Mit dem Singen der Bayernhymne endete die eigentliche Zeremonie vor dem Löwen-Denkmal, ehe die Schützen zur Defilee vor der Prominenz zum Gasthof Christlwirt zogen. Dort löste sich die Versammlung auf, und die vom oberbayerischen Alpenrand angereisten Gebirgsschützen fuhren in ihre Heimatorte zurück. Daheim wartete schließlich das Christkind.

VON PAUL WINTERER