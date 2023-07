Wiesseer Wasserretter in Notquartier auf dem Posten

Von: Christina Jachert-Maier

Die Holzverkleidung gibt der Container-Wache ein gefälliges Aussehen. Wasserwacht-Chef Thomas Mielke und sein Team haben dafür kräftig angepackt. © Sts

Die Wiesseer Wasserwacht ist wie gewohnt auf dem Posten. Dies erstmals mit einem Notquartier als Wachstation. Weil der Triftstadel nicht mehr zur Verfügung steht, hat sich die Mannschaft behelfsmäßig in Containern eingerichtet. Jetzt fehlt nur noch der Steg fürs Rettungsboot.

Bad Wiessee – Zum Saisonstart im Mai gab’s für die Wiesseer Wasserwacht noch nicht allzu viel zu tun. „Da war das Wetter schlecht“, weiß der Vorsitzende Thomas Mielke. Aber mit den warmen Tagen kamen die Einsätze. „Wir hatten heuer schon ziemlich viele“, berichtet Mielke. Überhaupt seien die Wiesseer Wasserretter wie gewohnt am Ufer präsent. Man habe sich auf die neue Situation vorbereitet.

Neu ist, dass die Wasserwacht mit Containern als Stützpunkt zurechtkommen muss. Wie berichtet, taugt der denkmalgeschützte Triftstadel nicht mehr als Wachstation. Der markante Holzbau aus dem Jahr 1821 könnte einstürzen und bedarf einer umfassenden Sanierung. Ihr Übergangsquartier hat die Wasserwacht am Anlegesteg der Seenschifffahrt aufgestellt. Es handelt sich um Container, denen die Ehrenamtlichen eine Holzverkleidung verpasst haben. In Gemeinschaftsarbeit wurde eine Terrasse betoniert und eine Liegewiese angesät. Somit ist ein Umfeld geschaffen, in dem die 560 Mitglieder starke Wasserwacht ihren Dienst professionell versehen und auch Ausbildung leisten kann. Denn das Übergangsquartier wird weit länger halten müssen als eine Saison. Mielke rechnet mit vier, fünf Jahren, bis der Triftstadel wieder nutzbar ist.

Rettungsboot liegt noch im Triftstadel

Ins neue Quartier haben die Wasserretter viel Arbeit gesteckt. Ein großes Projekt steht noch bevor: der neue Steg fürs Wasserwacht-Boot, das noch im Triftstadel vertäut ist. Der Steg darf an einen vorhandenen andocken, es sind aber dicke Pfähle einzuschlagen. In zwei, drei Wochen werde das Bauwerk fertig sein, so der Vorsitzende.

Ihre Container-Wachstation hat sich die Mannschaft mit viel Geschick eingerichtet. Funktisch, Materiallager, sogar eine Küche mit Eckbank haben Platz gefunden. Ein Unterstützer hat einen Fernseher spendiert, für die Präsentationen bei den Ausbildungskursen. Gemessen an der geringen Größe des Quartiers biete die Station überraschend viel Platz, stellt Mielke fest. „Es ist wirklich gut geworden.“ Das Quartier reiche aus, um den Wachdienst zu gewährleisten.

Noch keine Planung für den Triftstadel

Schwer gearbeitet haben die Mitglieder auch im Innern des Triftstadels. Die Einbauten im Erdgeschoss wurden zum großen Teil schon entfernt. Wie es weitergeht mit dem Holzbau, ist offen. Ob der Stadel ganz oder zum Teil abgetragen werden muss, wie die Renovierung aussehen kann, ist Sache der Gutachter. Eigentümerin des Gebäudes ist die Gemeinde Bad Wiessee. „Die hat ein offenes Ohr für uns und unterstützt uns sehr“, erklärt Mielke. Sein Vater Hans ist Vorsitzender des 2021 gegründeten Fördervereins. Zu dessen Aufgaben gehört es, die Renovierung der Wachstation zu unterstützen. Noch hat er keine Spendenaktion gestartet. Damit warte er, bis eine Planung stehe, sagt Hans Mielke. „Wir müssen erst wissen, wie’s weitergeht.“