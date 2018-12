Weil sie es mit dem Alkohol übertrieben: Sechs Jugendliche auf Einbruchs-Tour im Tal

Wegen einer Serie an Einbruchsdiebstählen standen sechs Jugendliche aus dem Landkreis vor dem Schöffengericht in Miesbach. Vor allem übermäßiger Alkoholkonsum ließ sie zu Straftätern werden.

Tegernseer Tal – Rund 40 Minuten dauerte es, bis die Staatsanwältin am Miesbacher Amtsgericht alle Anklagepunkte gegen die sechs Jugendlichen verlesen hatte. Wegen mehrfacher Sachbeschädigung und zahlreicher Diebstähle mussten sie sich verantworten. Und das teils nicht zum ersten Mal. Einer der sechs Angeklagten sitzt sogar aktuell bereits eine Haftstrafe ab.

Über mehrere Monate hinweg waren die Jugendlichen im vergangenen Jahr im Tegernseer Tal auf einer Einbruchsdiebstahl-Serie unterwegs – meist zu zweit oder zu dritt. Zusammen standen ein 18-Jähriger aus Hausham, zwei 16-Jährige aus Gmund und Warngau, ein 17-Jähriger aus Bad Wiessee, ein 19-Jähriger aus Tegernsee sowie ein 20-Jähriger aus Bad Wiessee, der derzeit in der JVA Laufen untergebracht ist, nun vor Gericht.

Die Jugendlichen klauten Werkzeug aus einer Hütte und stahlen das Wechselgeld aus einer Dönerbude. Obendrein brachen sie in drei Bootshütten in St. Quirin ein und ruderten in zwei Fällen mit den gestohlenen Ruderbooten im Wert von 2000 und 3000 Euro davon. In einem Kramerladen in Rottach-Egern ließen sie nach ihrem Einbruch Zigaretten und Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen und rissen sich im gleichen Ort drei Fahrräder im Wert von über 1000 Euro unter den Nagel. Und das ist nur ein Ausschnitt aus der langen Liste an Delikten, die die Angeklagten begangen haben. Mehr noch: Einige waren schon zuvor wegen Diebstahls und Schwarzfahrens straffällig geworden.

Schnell stellte sich bei der Verhandlung heraus, wo das Hauptproblem der sechs Jugendlichen zu den Tatzeiten lag: Alle hatte ein Problem mit Alkohol. Sie tranken zu viel, wurden dadurch aggressiv und letztlich kriminell. Wie der Jugendgerichtshelfer zudem erläuterte, kommen die sechs Jugendlichen teils aus schwierigen und zerrütteten Familienverhältnissen, sind schon mehrmals umgezogen, mussten ihre Ausbildung abbrechen oder waren sogar ohne festen Wohnsitz. Vier von ihnen haben schon mehrere Einträge im Bundeszentralregister.

Dennoch zeigten sich alle Angeklagten geständig und räumten ihre Taten ein. Vor Gericht entschuldigten sie sich bei den Geschädigten und wollen die jeweiligen Sachschäden begleichen. Das Verfahren gegen den 17-Jährigen aus Bad Wiessee wurde sogar noch vor dem Ende der Verhandlung mit der Auflage von zwei Tagen Sozialdienst eingestellt.

Ganz so glimpflich kamen seine Kumpanen nicht davon. Alle wurden wegen mehrerer tatmehrheitlicher Fälle des Diebstahls für schuldig erklärt. Der 16-jährige Gmunder muss 100 Stunden Sozialdienst leisten (acht Fälle), der 16-Jährige aus Warngau muss ebenfalls wegen acht Fällen zwei Wochen in Dauerarrest. Eine Woche Arrest gab es für den 19-jährigen Tegernseer wegen vier Fällen. Der 18-jährige Haushamer wurde wegen acht Fällen zu einem Jahr Jugendstrafe verurteilt, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Er darf zudem ein Jahr keinen Alkohol trinken. Über eine Suchtberatung haben sich die Jugendlichen zumeist schon vor der Verhandlung informiert. Die Gelegenheit, eine Therapie zu machen, hat der 20-Jährige aus Bad Wiessee noch ein weiteres Jahr und elf Monate in der JVA, in der er bereits seit einem Jahr inhaftiert ist.

Zugute hielt Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid den Jugendlichen, dass sie sich vor dem Gericht kooperativ zeigten. „Sie haben alle Straftaten eingeräumt“, sagte er. „Im Grundtenor haben alle heute die Hosen runtergelassen.“ Deshalb sah der Richter auch davon ab, den Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Diese wird nun die Staatskasse tragen. Schmid: „Das ist die Folge, weil sie heute so geständig waren.“

