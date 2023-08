Durch die Wirren der Zeit: Schauspielerin Claudia Golling veröffentlicht historischen Roman

Die Geschichte ihrer Urgroßmutter erzählt Claudia Golling aus Rottach-Egern im Roman „Sarolta“. © tp

Schauspielerin Claudia Golling hat ihr Leben auf der Bühne und manchmal auch vor der Kamera verbracht. Nun legt die 73-Jährige Rottacherin einen historischen Roman vor.

Rottach-Egern –„Sarolta – Eine Geschichte von Courage“ ist angelehnt ans Leben ihrer Urgroßmutter. Claudia Gollings Lebensgeschichte ist eigentlich selbst einen Roman wert. Sie lebt heute wieder in Rottach-Egern, wo sie aufgewachsen ist. Ihr Leben aber verbrachte sie auf den Theaterbühnen Deutschlands. Ihr Vater, der Schauspieler Alexander Golling, hat sie geprägt. Eines ihrer ersten Engagements führte sie nach Düsseldorf, später füllte sie an der Seite von Erni Singerl und Bernd Helfrich in „Die wilde Auguste“ die Kleine Komödie im München. 145 ausverkaufte Vorstellungen gab es. Dazwischen war Golling für Film und Fernsehen tätig. Mit Friedrich von Thun stand sie auf der Bühne, mit Christian Quadflieg spielte sie in dem Fernsehmehrteiler „Der Winter, der ein Sommer war“. Sie drehte nicht nur in Deutschland, sondern auch international – für Hollywood und in Frankreich. Dass sie jetzt die Lebensgeschichte ihrer Urgroßmutter als Roman verfasst hat, ist auch ein wenig der intensiven Verbundenheit zur Branche geschuldet. „Ich habe mir eigentlich alles wie im Film vorgestellt“, erzählt die Rottacherin. „Farbenprächtig und opulent.“ Genauso ist der Roman, der in seiner Fülle fasziniert. Ein intensives Frauenleben des vergangenen Jahrhunderts wird vorgestellt.

Sarolta, eine Rebellin: Sie meisterte einen unglaublichen Lebensweg

Sarolta – das ist die ungarische Form von Charlotta – ist eine Rebellin, die im Ungarn des Habsburger Reiches geboren wurde. Sie ist eine Tochter aus reichem jüdischen Elternhaus und meisterte einen unglaublichen Lebensweg. Um einer arrangierten Heirat mit einem furchtbar unattraktiven Vetter zu entgehen, brannte sie durch. Mit einem jungen Kaufmann aus Hamburg. Sarolta kam an, als die Kaufmannschaft gerade die Speicherstadt aufbaute, um zukunftsfähig zu sein. Es ist das Hamburger Stadtviertel, in dem heute die Elbphilharmonie steht. Mit 19 Jahren wurde Sarolta das erste Mal Witwe. Mit etwa 30 Jahren das zweite Mal. In dieser schweren Zeit begegnet sie Kaiserin Elisabeth. Beide erschütterte das Leben gerade mit schwerer Trauer: Sisi, weil ihr Sohn Rudolph tot aufgefunden worden war, Sarolta weinte um zwei ihrer Kinder und ihren zweiten Mann. Die Kaiserin schenkte ihr ein Medaillon, das sie ihrer Lebtag lang als Talisman hütete.

Immer wieder muss sie tragische Schicksalsschläge verkraften, immer wieder stand sie auf und meisterte ihr Leben. Als Sarolta endlich zur Ruhe findet und ihren Lebensabend genießen könnte, ergreifen die Nazis die Macht. Sarolta fürchtet weniger um sich als um ihre Familie. Sarolta empfand sich nie als Ju?din, sondern war evangelischen Glaubens. Aber die antisemitische Abstammungslehre der Nazis diktiert das anders. Ein ungarischer Anwalt tilgt für viel Geld alle Hinweise in den Akten, die eine jüdische Abstammung verraten. Die Familie flieht vor den Bomben des Krieges nach Bayern. Mit 85 Jahren stirbt Sarolta, wenige Tage vor Kriegsende. Den Untergang des Terrorregimes konnte sie nicht mehr erleben. Als man sie fand, hielt sie die Bibel und das Medaillon von Kaiserin Elisabeth in der Hand.

Ein großer Wurf: Viele große Bilder entstehen im Kopf des Lesers.

Claudia Golling ist ein großer Wurf gelungen. Sie zeigt nicht nur die persönliche Geschichte ihrer Urgroßmutter, sondern malt das schillernde Porträt einer Frau, die zu einer Macherin in der Moderne wurde. Die in einer Zeit als Frauen nur die Heirat eine Möglichkeit bot, ihr Leben zu gestalten, es allen Herausforderungen zum Trotz schaffte, selbstbestimmt zu leben. „Leider hab ich die Urgroßmutter nicht mehr selbst erlebt“, sagt Golling. „Aber meine Mutter hat in den höchsten Tönen von ihr geschwärmt, sodass sie bis heute sehr präsent in unserer Familie ist.“

Einige wenige Fotos werden im Buch mitveröffentlicht. Viele große Bilder entstehen im Kopf des Lesers. Der Roman wäre tatsächlich auch zur Verfilmung gut geeignet. Die Leser nimmt er auf jeden Fall mit durch die unglaublichen Wirren der Zeit und führt ihm vor Augen: So schwer die Zeiten heute manchem erscheinen mögen, sie sind um Vieles besser geworden. Und wer mit Courage vorangeht, strahlt vielleicht wie Sarolta mit Kraft durch die Zeit.

Buch und Lesung Der historische Roman „Sarolta – Eine Geschichte von Courage“ von Claudia Golling, erschienen im Molino Verlag, ist für 24 Euro überall im Buchhandel erhältlich. Eine Lesung mit der Autorin ist für Dienstag, 10. Oktober, um 14.30 Uhr beim Seniorennachmittag im Gasthof Maximilian in Gmund geplant.