Wohnen im Tal feiert 50-jähriges Jubiläum: Herzliche Einladung zur Houseparty am 31.10.22

Das Team von Wohnen im Tal Immobilien freut sich auf Sie. © Wohnen im Tal Immobilien

50 Jahre Erfolg an einem der schönsten Orte der Welt ist ein Grund zum Feiern! Deshalb laden Dagmar und Franz Breunig und ihr Team langjährige Kunden und Geschäftspartner zur Houseparty ein.

Seit 50 Jahren steht „Wohnen im Tal“ für Kompetenz, Engagement und bayerische Herzlichkeit rund um Immobiliengeschäfte im Tegernseer Tal und dem Landkreis Miesbach. Was der Miesbacher Immobilienmakler und -entwickler Hans Feger am 1.11.1972 im damals neu gebauten Wohn- und Geschäftshaus in der Schwaighofstraße 74 in Tegernsee begann, hat sich über die vergangenen Jahre zu einem renommierten Familienunternehmen mit umfangreichen Leistungen entwickelt.

Wohnen im Tal ist tief verwurzelt in der Region und viele Mitarbeiter*innen sind seit vielen Jahren im Haus beschäftigt. So verwaltet der Prokurist Bernd Breunig bereits seit den Anfangszeiten die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) und Liegenschaften des Unternehmens. Geschäftsführer Franz Breunig ist seit 25 Jahren im Haus tätig und hat gemeinsam mit seiner Frau Dagmar Breunig „Wohnen im Tal Immobilien“ übernommen und modernisiert. Gemeinsam mit ihrem Team kümmert sich Dagmar Breunig um den Verkauf, die Bewertung und die Vermietung von Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Unter dem gleichen Dach in der Schwaighofstraße 74 steht das 15-köpfige Team der „Wohnen im Tal Verwaltungs GmbH“ Eigentümern bei der Verwaltung ihrer Immobilien mit Rat und Tat zur Seite.

Feiern Sie mit! 50 Jahre Erfolg an einem der schönsten Orte der Welt ist ein Grund zum Feiern! Deshalb laden Dagmar und Franz Breunig und ihr Team langjährige Kunden und Geschäftspartner herzlich zur Houseparty am Montag, den 31.10.2022, ein. Ab 18 Uhr wird in der Schwaighofstraße 74 mit Live-Musik und DJ auf drei Etagen gefeiert. Es gibt bayerische und internationale Schmankerl und natürlich Wein und Tegernseer „unfiltriertes“ Bier.

Wer mitfeiern möchte, wird um eine kurze Nachricht gebeten an: d.breunig@wohnenimtal.de

Kontakt

Wohnen im Tal

Schwaighofstraße 74

83684 Tegernsee

Tel.: 08022 26026

Web: www.wohnenimtal.de