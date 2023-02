„Wollen keine Wohntürme am Tegernsee“: Anfrage für zwei Mehrfamilienhäuser erneut abgelehnt

Von: Gerti Reichl

An dieser Stelle im hinteren Alpbachtal möchte ein Bauherr zwei hohe Mehrfamilienhäuser bauen. © tp

Im Bauausschuss stand eine neue Voranfrage für die zwei Mehrfamilienhäuser zur Debatte. Der Bauherr hatte die erste Anfrage zurückgezogen und die Pläne überarbeitet, wie Bauamtsleiterin Bettina Koch berichtete.

Tegernsee – Schon als sich der Tegernseer Bauausschuss Ende vergangenen Jahres mit einer Voranfrage für den Abbruch eines Wohnhauses mit Garage und Nebengebäude sowie dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt sechs Drei-Zimmer-Wohnungen und Tiefgarage sowie als Variante mit sogar drei Häusern befasst hatte, war klar: Das würde ein gewaltiges Vorhaben werden, das in seiner Massivität nur schwer zu ertragen wäre, so die damalige Meinung im Ausschuss (wir berichteten).

Bauherr will zwei Mehrfamilienhäuser am Tegernsee bauen – Antrag scheitert erneut

Gegenüber der ersten Anfrage wurden sowohl die Ausmaße als auch die Grundfläche sowie die Firsthöhe geringfügig verkleinert. Dennoch würde eines der Häuser das Nachbargebäude um 1,84 Meter überragen – auch aufgrund des Geländes. Die Tiefgarage würde zwölf Stellplätze vorsehen. Eingehalten, so Koch, würden die Abstandsflächen. Allerdings würde das Bauvorhaben für eine Verdichtung an dieser Stelle sorgen. Um für eines der Häuser nicht zu tief in den Hang graben zu müssen, sei eine Geländeauffüllung nötig.

Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) gefiel das nicht, und auch Fraktionskollege Peter Hollerauer waren die Häuser nach wie vor „viel zu wuchtig in dieser Gegend“. Marcus Staudacher (Grüne) sah gar ein „taktisches Manöver“ des Antragstellers, der mit der minimalen Reduzierung ein Entgegenkommen signalisieren wolle. Seine Meinung: Das Vorhaben füge sich nicht ein, „und ich will auch keine Innenverdichtung dort“. Auch Manuela Brandl (BürgerListe) hielt das Vorhaben für „sehr massiv“. Markus Schertler (FWG) zog einen Vergleich zum Leeberg, wo auch immer größer gebaut werde.

Anfrage erneut abgelehnt

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) ließ sich von der Bauamtsleiterin bestätigen, dass sich die Häuser aufgrund der Firsthöhe nicht einfügen würden. Auch widerspreche die Geländeauffüllung der Gestaltungssatzung. „Wenn wir keinen Präzedenzfall schaffen wollen, dann können wir dem Bauwunsch so nicht zustimmen“, fasste Hagn zusammen. Schließlich gehe es um die bauliche Entwicklung im Alpbachtal. „Und wenn wir alles unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit betrachten würden, dann kriegen wir Wohntürme am Tegernsee. Und das wollen wir nicht.“

Das Gremium lehnte die Anfrager abermals mit 6:2 Stimmen ab. (gr)

