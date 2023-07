Eine Wunderkammer der Kunst: Die Sammlung Haas zeigt im Gulbransson Museum „Der andere Blick“

Teilen

Einen „Ritt durch die westliche Kunstgeschichte“ bilden die Bilder und Skulpturen namhafter und weniger bekannter, aber qualitätvoller Künstler. © MKF_MaxKalup

Und wieder weht der Wind der großen Weltkunst durch das Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee: Ein Teil der bedeutenden Sammlung von Anna und Michael Haas aus Berlin verwandelt es in ein Museum von internationalem Rang.

Tegernsee – 350 Gäste wohnten der Freiluft-Vernissage am Samstag bei. Nach der Begrüßung durch Michael Beck, Vorstandsvorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft, gab Kunstkenner Peter Raue, ehemals Vorsitzender des Vereins der Freunde der Nationalgalerie, in seiner Rede eine Kostprobe seiner Fachkompetenz und seiner rhetorischen Fähigkeiten. Die Harfenmusik von Ysaline Lentze gab der Vernissage einen festlichen Rahmen.

Die Ausstellung trägt den Titel „Der andere Blick. Hodler, Dix, Kiefer, Cahn und weitere“. Der andere Blick wendet sich Ereignissen, Dingen oder Menschen zu, die nicht bedingungslos dem Mainstream folgen; er sucht die Nebenwege zu den Hauptwegen, aber immer mit dem hohen Anspruch auf Qualität. „Es ist eine rein private Sammlung ohne Anspruch auf irgendwas“, erklärt Michael Beck, als Kunsthistoriker und international tätiger Galerist mit einem riesigen Kunst-Netzwerk ausgestattet und befreundet mit Michael Haas, selbst Kunsthändler, Künstler und leidenschaftlicher Sammler. Sie beide haben die „Cross Collection“ auf die Beine gestellt, die nun bis Januar als Sonderausstellung im Gulbransson Museum zu sehen ist.

Nicht nur große Namen wie Baselitz, Kirchner, Lüpertz, Rainer oder Paladino

Es sind nicht nur die ganz großen Namen wie Baselitz, Kirchner, Lüpertz, Rainer oder Paladino, die der Präsentation ihre Glanzlichter aufsetzen. Ein Teil der Werke stammt auch von eher unbekannten, aber nicht weniger hochkarätigen Künstlern. In der Gegensätze herausstellenden Schau, die Beck als „Ritt durch die westliche Kunstgeschichte“ bezeichnet, wird deutlich, wie unterschiedlich die Kunst in der Lage ist, gleiche oder ähnliche Sujets darzustellen, sei es in Porträt, Landschaft oder Stillleben oder abstrakten Themen wie Gesellschaftskritik oder das Verhältnis zwischen den Geschlechtern.

Bei der Vernissage im Kurgarten begrüßte Michael Beck (stehend), Vorsitzender der Gulbransson Gesellschaft, die rund 350 Gäste. © Steffen Gerber

So hängt neben dem „Doppelportrait“ (1969) von Almut Heise das bedrohlich anmutende Werk „Europa“ (1944) von Franz Radziwill. Beide Bilder zeigen ein Paar, nur jeweils aus anderem Blickwinkel. Das großformatige und provokante Bild „Bathroom Scene“ (2004) des Amerikaners Eric Fischl wird der anmutigen „Susanna im Bade“ (1890) von Lovis Corinth gegenübergestellt und verdeutlicht, „wie sich die Malerei immer neu manifestiert“ (Beck).

Höchste gesellschaftspolitische Aktualität wechselt sich mit konservativen Positionen ab

In die von ihm so bezeichnete „Wunderkammer des 21. Jahrhunderts“ gehört aus der Abteilung „Frauenbildnisse“ das verblüffende Werk „Ergeben“ der Schweizerin Miriam Cahn, die in leuchtenden und vibrierenden Farben und mit verbundenem Kopf ein androgynes Wesen darstellt und damit „die Aufhebung von gesellschaftlichen Normierungen vorwegnimmt und geschlechterspezifischen Rollenverhältnissen entgegentritt“, wie es Bernadette Kiekenbeck, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, formuliert. So wechselt sich höchste gesellschaftspolitische Aktualität ab mit konservativen Positionen, jedoch immer vielfältig, vielschichtig und hoch spannend.

Sofort ins Auge fällt der hohe Anteil (etwa 20 Exponate) plastischer Arbeiten, die ebenfalls für die große Vielfalt der grandiosen Ausstellung sorgen. Zwei Beispiele seien herausgegriffen: die farbig gefasste Bronze „Kopf der Aphrodite“ (2000) von Markus Lüpertz oder das „Nelkenschiff“ (19./20. Jahrhundert) aus Hunderten, vielleicht Tausenden von Gewürznelken.

Zwei Neuerungen am Rande: Neue Lichtschienen heben die Qualität der Beleuchtung im Museum deutlich. Die fehlenden Schildchen bei den Exponaten sollen dem Betrachter einen anderen Zugang ermöglichen, damit er ihn unvoreingenommen bekommt: den „anderen Blick“. REINHOLD SCHMID