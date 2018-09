Zehn Stammgäste: 534 Aufenthalte im Tegernseer Tal

Zu einer Brotzeit in die Naturkäserei Kreuth hat die TTT jüngst insgesamt zehn Stammgäste eingeladen. Zusammen bringen sie es auf stolze 534 Aufenthalte im Tal.

Zu einer gemeinsamen Brotzeit in die Naturkäserei Kreuth lud die TTT jüngst insgesamt zehn Stammgäste ein, die bisher zusammen stolze 534 Aufenthalte im Tal verbrachten. Neben Dankesworten gab es Urkunden, Blumen und Geschenke. Die Gäste wurden begleitet von vier Gastgebern, die mächtig stolz auf ihre Stammgäste waren, die bis zu 80 Mal ihre Gastfreundschaft genossen haben, und weiterhin kommen wollen. Schließlich sind zufriedene Gäste die allerbeste Werbung.

Ernst Roth und Christl Baumgartner vom Gästehaus Roth in Bad Wiessee begleiteten Karin und Roland Dieffenbach aus Mannheim, die für 60 Urlaube geehrt wurden. „Erstmals kamen wir 1994 zur Jod-Schwefel-Kur nach Bad Wiessee, die wir alle drei Jahre wiederholen“, berichteten die Eheleute, die Wannen- und Sprühbäder nehmen, aber auch Inhalationen und zudem Massagen während ihres rund vierwöchigen Aufenthaltes buchen. Letzten Sonntag nahm Roland Dieffenbach sogar erfolgreich am 10-km-TegernseeLauf teil, während in früheren Jahre der Halbmarathon auf dem Urlaubsprogramm stand.

Rund zehn Tage, dafür mehrfach im Jahr, verbringt Ludwig Tepper aus Duisburg seinen Urlaub im Rottacher Hotel garni Haltmair am See, wo er sich bestens aufgehoben fühlt.

Die Vermieter Ursula und Peter Strillinger (Gästehaus Lipp) erschienen sogar mit sieben Stammgästen, die sich seit vielen, vielen Jahren in ihrem Haus wohlfühlen, weshalb der Umgang miteinander geradezu familiär wirkte. Karin und Josef Weiler aus Neuss-Uedesheim wurden für 66 Aufenthalte geehrt, deren Freund Cornel Bechlenberg aus deren Heimatort brachte es auf 22 Urlaube. „Wir haben als Urlauber zu Rottach-Egern sogar noch eine musikalische Verbindung, denn unser Spielmannszug aus Neuß trifft sich seit 1992 alle fünf Jahre mit dem Rottacher Spielmannszug“, berichtete Josef Weiler. Die Krönung wird das 100ste Bestehen des Neußer Spielmannszugs 2019 sein, weshalb 35 Musiker aus Rottach-Egern gen Norden starten. Cornel Bechlenberg , der erstmals 2002 an den Tegernsee kam, genießt seinen Aufenthalt bei Radltouren und liebt Wanderungen auf die Auer-Alm, den Riederstein und Wallberg.

„Wir kamen erstmals 1959 an den Tegernsee, um Camping zu machen“, erzählten Christa und Günter Clemens aus Erkrath, die sich seit vielen Jahren nun im Gästehaus Lipp rundherum wohlfühlen. Geehrt wurden sie diesmal für 40 Besuche. Wanderungen stehen hoch im Kurs, aber auch Ausflüge mit dem kostenfreien RVO-Bus „eine feine Einrichtung, die wir zu schätzen wissen“.

„Spitzenreiter“ des Tages waren Hannelore und Reiner Wentzek aus Hilden, die nicht nur für bisher 80 Aufenthalte im Tal geehrt wurden, vom Aufenthalt im Gästehaus Lipp schwärmen, wo sie sich zweimal pro Jahr jeweils vier Wochen am Stück einmieten. „Das ist hier unsere zweite Heimat“, die wir sehr aktiv genießen. „Das neue Gastroschiff nach Seeglas gefällt uns sehr gut“, so die Stammgäste, aber auch die Fahrten mit dem RVO-Bus. Positiv sei auch , dass die Automaten an den Wanderparkplätzen nach anfänglichen Kinderkrankheiten jetzt einwandfrei funktionieren. Sämtliche Urlauber im Rottacher Gästehaus Lipp bedauerten außerordentlich, dass der „Bauer in der Au“ und die „Söllbachklause“ schon über viele Jahre geschlossen seien, was sie als herben Verlust im Tal bezeichneten, der sich hoffentlich bald ändern würde.

Ingrid Versen