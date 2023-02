Zu teuer: Tegernsee-Bahn stoppt Pläne

Von: Gerti Reichl

Teilen

Unter dem Hauptgleis in Tegernsee werden aktuell alte Schwellen ausgetauscht. Der Bahnverkehr ist von der Maßnahme nicht beeinträchtigt. © Thomas Plettenberg

Schon lange war von einer Erhöhung der Bahnsteige am Bahnhof Tegernsee die Rede, heuer sollte sie verwirklicht werden. Daraus wird vorerst nichts: Tegernsee-Bahn-Chef Michael Bourjau hat das Vorhaben aus Kostengründen gestoppt. Bauarbeiten finden derzeit dennoch statt.

Tegernsee – Die Bahnsteige in Tegernsee stammen noch aus der Zeit um 1902 – damals fuhr der erste Zug im Bahnhof ein. Mehrere Zug-Modelle mit unterschiedlichen Höhen rollten seitdem hier an und wieder ab, die Bahnsteige blieben. Die Erneuerung und Erhöhung von 38 auf standardmäßige 76 Zentimeter wäre also längst überfällig. Sie war für dieses Frühjahr vorgesehen – bei laufendem Bahnbetrieb und mit einer Bauzeit von etwa 200 Tagen. Von 3,7 Millionen Euro Kosten war zuletzt die Rede, wobei die Regierung von Oberbayern das Vorhaben mit 80 Prozent fördern würde.

Überraschend hat Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn-Betriebsgesellschaft (TBG), die Pläne auf Eis gelegt. „Ich habe die Sorge, dass wir bei fünf Millionen Euro landen, und das würde die Tegernsee-Bahn mit ihrem Umsatzerlös von rund 2,2 Millionen Euro jährlich doch überfordern“, begründet Bourjau die Entscheidung. Schließlich stünden noch andere Sanierungsmaßnahmen an, etwa die Seeuferbrücke in Gmund. Vor Ausschreibung liege das Projekt Bahnsteigerhöhung aktuell bei 4,6 Millionen Euro. „Und bei den Angeboten, die ich bisher eingeholt habe, wären noch viele Posten offen. Mit Gewalt müssen wir das auch nicht umsetzen.“ Er habe die Gesellschafter bereits informiert und klargemacht, dass die Kostensteigerung den Finanzierungsrahmen sprenge. „Dazu kommt noch“, so Bourjau, „dass sich die Planung zunehmend als sehr kompliziert gestaltet und auch im Zeitverzug ist.“ Eine wirtschaftliche Ausschreibung für einen Baubeginn in diesem Mai sei damit nicht mehr realistisch.

Ein weiterer Aspekt macht Bourjau nachdenklich: „Selbst die erhöhten Bahnsteige würden nicht zu den aktuellen Lint-Zügen passen. Fahrgäste könnten auch künftig nicht auf einer Ebene ein- und aussteigen.“ Ein Aspekt, der seit der Einführung der Züge öffentlich kritisiert wird. Ganz vom Tisch soll die Bahnsteigerhöhung aber nicht sein. „Wir werden die Preisentwicklung auf dem Bausektor beobachten, bis zum Herbst abwarten und dann, wenn die Preise wieder kalkulierbar sein sollten, vielleicht noch mal einen Versuch starten“, sagt Bourjau. Notfalls werde man zumindest die Decke der Bahnsteige sanieren.

Dennoch sind seit Kurzem Bauarbeiten am Bahnhof Tegernsee am Laufen. Auf einer Länge von gut 200 Metern müssen unter dem Hauptgleis alte Schwellen ausgetauscht werden, um das Gleis wieder betriebssicher zu machen. „Manche Schwellen sind so alt, dass sie gar nicht mehr vorhanden sind“, sagt Bourjau. Die Arbeiten werden ohne Einschränkungen im Bahnverkehr vom Streckenmeistertrupp der TBG ausgeführt. Die Züge werden dafür auf das Gleis vor der Güterhalle umgelenkt.

Wie Bourjau berichtet, wurden bisher 60 Schwellen ausgetauscht. Spätestens bis zur zweiten März-Woche sollen noch einmal so viele Schwellen folgen. „Das heißt, wir haben dann insgesamt 120 Schwellen erneuert“, erläutert der Chef der Tegernsee Bahn.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.