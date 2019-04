Im Krieg gegen Zweitwohnsitze am Tegernsee: Gemeinde denkt über neuartige Kampfsatzung nach

Die Zweitwohnsitze sind Bayerns Tourismus-Gemeinden zunehmend ein Dorn im Auge. Berchtesgaden hat jetzt sogar eine Anti-Zweitwohnungs-Satzung aus der Taufe gehoben. Auch Kreuth interessierte sich dafür.

Kreuth – Aktuell gibt es in Kreuth gut 400 Zweitwohnsitze. Das muss genügen, findet Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU). Um die Flut der Zweitwohnungen einzudämmen, hat der Gemeinderat im Februar zeitgleich mit Bad Wiessee beschlossen, die Zweitwohnungssteuer deutlich zu erhöhen (Merkur.de*). Möglicherweise geht das Bergsteigerdorf Kreuth in seinem Kampf gegen die Nebenwohnsitze jetzt sogar noch einen Schritt weiter.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 2. Mai, wird Rathaus-Chef Bierschneider das Gremium über eine neue Satzung informieren, die es möglich macht, dass die Umwandlung von Wohnraum in Zweitwohnsitze künftig genehmigungspflichtig wird. Dann hätte es der Gemeinderat in der Hand, solche Genehmigungen zu verweigern und somit Wohnraum für Einheimische zu schützen. „Ich möchte mir ein Meinungsbild des Gemeinderats einholen, ob wir das vorantreiben wollen“, erklärt Bierschneider auf Nachfrage.

Bereits eingeführt hat eine solche Satzung die Marktgemeinde Berchtesgaden. Sie hat das Regelwerk, das bislang seinesgleichen sucht, quasi erfunden. „Wir wollen nicht, dass Wohnungen an 350 Tagen im Jahr leer stehen“, hatte der Berchtesgadener Bürgermeister Franz Rasp (CSU) erklärt. Die Nutzung einer Wohnung als Zweitwohnung werde daher genehmigungspflichtig – und diese Genehmigung werde im Regelfall versagt. Lediglich bestehende Zweitwohnungen hätten Bestandsschutz. Der Berchtesgadener Gemeinderat hat die Anti-Zweitwohnungs-Satzung Ende März einstimmig verabschiedet.

Wie die Kreuther zu einer solchen Satzung stehen, wird sich am Donnerstag (Sitzungsbeginn: 19 Uhr) zeigen. Bierschneider hat sich das Regelwerk von den Kollegen in Berchtesgaden bereits zukommen lassen. „Nun geht es darum, ob wir als Verwaltung ebenfalls eine solche Satzung ausarbeiten sollen.“

Kreuth würde damit talweit eine Vorreiterrolle übernehmen. Gut denkbar, dass auch die anderen Kommunen rund um den Tegernsee auf diesen Zug aufspringen werden. Das Problem der Überhand nehmenden Ferienwohnsitze ist schließlich allen Orten gemein.

Der Bayerische Gemeindetag hat den Berchtesgadener Vorstoß jedenfalls schon begrüßt: „Das ist ein komplett neuer Weg, um Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zu erhalten und ihn betuchten Zuzüglern nicht zugänglich zu machen“, sagte Gemeindetag-Sprecher Wilfried Schober.

