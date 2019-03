Schlagfertig, schnell und treffsicher 

42. Sportlerehrung des Landkreises: Der Abend der Sieger

125 Einzelsportler und 28 Mannschaften haben vergangenes Jahr Titel abgeräumt und Meisterschaften gewonnen.Landrat Martin Bayerstorfer zeichnete die Athleten aus und erwies sich bei diesem Ehrungsmarathon auch selbst als äußerst fit.

Erding– Am Ende der Veranstaltung zeigten die Kleinsten, wie eigentlich jede Sportkarriere beginnt: mit einer Rolle vorwärts, Rad schlagen oder nur flinken Abwehrbewegungen. Vier Kinder hatten demonstriert, was sie beim Kickbox-Verein Erding bereits gelernt haben. Gut möglich, dass sie schon bald selbst Teil der Veranstaltung sind, die am Dienstagabend bereits zum 42. Mal stattfand.

Der Landkreis ehrte die Sportler, die voriges Jahr Oberbayerischer Meister wurden oder auf höherer Ebene Medaillen geholt hatten beziehungsweise bei Weltmeisterschaften unter den Top Sechs gelandet waren.

Seit der Premiere 1977 seienweit über 10 000 Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis Erding für ihre Leistungen geehrt worden, erinnerte Landrat Martin Bayerstorfer in seiner Begrüßung in der Erdinger Stadthalle an seinen Vorvorvorgänger Simon Weinhuber. Heuer kamen 125 Einzel- sowie 227 Teamsportler aus 28 Mannschaften hinzu. Sie erwiesen sich als Meister des kleinen Balls (Tischtennis-Ass Theresa Faltermaier), der großen Gewichte (Walter Landshammer schafft 115 Kilogramm im Stoßen) aber auch als Könner nicht so bekannter Sportgeräte wie das Hufeisen (Mooseisen Eichenried) oder das Unterhebelgewehr (Feuerschützengesellschaft Isen), „von dem es auch noch die Kategorien A, B und C gibt“, wie Sportlehrer-Legende Dieter Schneider verblüfft feststellte. Er wurde übrigens wie seine Lehrerkollegen Monika Ross und Heidi Schneider für sein jahrzehntelanges Engagement im Schulsport ausgezeichnet (siehe Seite 10).

Bayerstorfer wies darauf hin, dass die Kommunen hohe Summen investierten, um ihre Turnhallen und Sportstätten zu unterhalten und auszubauen. „So hat die Gemeinde Finsing im vergangenen Jahr den Neubau ihrer Turnhalle an der Grund- und Mittelschule fertig gestellt und eingeweiht. Damit hat die Gemeinde optimale Voraussetzungen für den Sportunterricht von deutlich über 400 Schülern geschaffen.“ Der Landkreis Erding selbst habe mit 88 000 Euro Investitionen von Sportvereinen gefördert und weitere 86 000 Euro in Form von Übungsleiterzuschüssen zur Verfügung gestellt. Dies sei eine freiwillige Leistung des Landkreises in Ergänzung des Staatszuschusses von über 250 000 Euro, fügte er hinzu. Die Höhe der Zuwendung an den einzelnen Verein richte sich nach der Mitgliederzahl und der der aktiven Übungsleiter. „Davon profitieren insbesondere die 121 Sport- und 113 Schützenvereine, die im Bayerischen Landessportverband beziehungsweise im Schützenbund organisiert sind“.

Bayerstorfer dankte seinen Mitarbeitern aus dem Landratsamt, Cornelia Neidlein Verena Angermeier und Sofia Rötzer, die im Vorfeld die Sportlerehrung glänzend organisiert hatten. Froh zeigte er sich auch über die Unterstützung des BLSV-Kreisvorstands um Martin Weber und Adi Maier.

In insgesamt 30 Sportarten seien Erdinger Athleten 2018 erfolgreich gewesen, rechnete Maier vor. Der BLSV-Ehrenvorsitzende ließ es sich – Ehre, wem Ehre gebührt – nicht nehmen, die Titel und Triumphe eines jeden Sportlers zu erwähnen. Auf Großleinwand erinnerten Bilder und Zeitungsartikel aus dem Erdinger/Dorfener Anzeiger an die Heldentaten der Athleten. Und davor, also auf der Bühne, gratulierte Landrat Bayerstorfer jedem einzelnen Sportler, überreichte Urkunden und kleine Glastrophäen mit dem Landkreis-Pferd.

Fast drei Stunden dauerte die Marathon-Ehrung. So ist es halt. wenn ein Landkreis so erfolgreich ist. Die meisten Sportler bewiesen auch hier ihre Kondition und spendeten den Kollegen Applaus. Und nebenbei übertrugen sie – wie etwa die Forsterner Fußballerinnen – das Event live auf Instagram. Von den Klicks zu den Kicks: Der eingangs bereits erwähnte KBV Erding ließ es dann auf der Bühne nochmal krachen: beim Showtraining und Sparring von Reza Rezaei und Tatjana Obermeier. Längst internationale Titelträger, haben sie einst auch mit Abrollen und Rad schlagen begonnen.

Die Geehrten:

(Die gewonnenen Titel sind nur auszugsweise genannt)

Fußball

FC Forstern e.V.

Damenmannschaft

Helena Altenweger, Julia Deißenböck, Theresa Eder, Lina Fortmann, Corinna Grimm,Veronika Haun, Christina Kink, Rosa Knauer, Christina Kneißl, Eva-Maria Kopp, Stefanie Kothieringer, Verena Krumay, Charlotte Marhauser, Martina Mittermaier, Ngoc Nguyen Minh, Sandra Obermeier, Aurelia Pleyer, Pija Reininger, Stephanie Rickhoff, Julia Ruckdeschel, Laura Schatzeder, Melanie Scherer, Johanna Stadler, Franziska Stimmer (Bayerischer Ligameister, Bayerischer Pokalsieger)

Gewichtheben

TSV 1862 Erding e.V.

Minh-Tuan Dang, Erding (DM-Gold, Masters AK I, Bayer. Meister).

Michael Deimel, Wartenberg (Oberbayer. Meister, Masters -94 kg).

Tassilo Frieß, Erding (Bayer. Meister, Oberbayer. Meister, Junioren -86kg).

Walter Landshammer, Eichenried (Bayer. Meister, Masters -105 kg)

Jörg Popken, Nandlstadt (Bayer. Meister, Oberbayer. Meister, Masters -70 kg).

Josef Resch, Moosinning (Bayer. Meister, Oberbayer. Meister, Masters -85 kg).

Handball

Spielvereinigung Altenerding e.V.

Herrenmannschaft

Lukas Alber, Maximilian Arnold, Lukas Donaubauer, Niklas Fleps, Jannik Fleps, Bernhard Glas, Martin Hagn, Quirin Huber, Tobias Koburger, Brian-Torben Akodo, Thomas Peteranderl, Alexander Praegla, Patrick Praegla, Julian Rieß, Simon Rüdiger, Michael Sack, Tobias Schlecht, Dennis Weiland, Josef Wyhnalek (Oberbayer. Meister, Bezirksoberliga)

Jugendmannschaft A, weiblich

Verena Bauer, Elisabeth Bauschmid, Lena Becker, Selina Becker, Lisa Brenninger, Veronika Brenninger, Laura Dietsch, Jule Feuser, Annika Fricke, Lena Graf, Linda Grötzinger, Amelie Hartmann, Lena Hartmann, Emilie Hirst, Franziska Kinast, Sophie Lößl, Hannah Obermaier, Lena Prem, Elena Sommer, Thea Steinbrecher, Sina Steininger, Felicia Stöckl, Zabrina Wahedy, Carina Ziegltrum (Oberbayer. Meister, überreg.Bezirksoberliga)

Jugendmannschaft B, männlich

Jakob Deutinger, Nils Eich, Manuel Fußer, Tristan Gerhardt, Severin Henrich, Paul Kielmann, Luis Leitner, Lukas Nowack, Tobias Preitnacher, Lukas Rösner, Markus Schorr, Jakob Thees, Jonathan Zeidler, Kevin Zeiner (Oberbayer. Meister, überreg.Bezirksoberliga).

Jugendmannschaft D, männlich

Yannis Bartsch, Rian Bellakdhar, Sebastian Boden, Nico Bronold, Bastian Faig, Samuel Henrich, Colin Hofstetter, Daniel Kalb, Linus Kielmann, Jakob Schober, Konrad Steinbrecher, Tim Steininger (Obb. Meister, Bezirksoberliga)

TSV Ebersberg Forst United

Jugendmannschaft, weiblich

Viktoria Kavran, Charlotte Paulus, Cornelia Paulus, Hannah Schrögmeier (Bayer. Meister)

Hufeisenwerfen

Mooseisen Eichenried

Petra Borgo, Eichenried (Thüringen-Meister, Disziplin „American“, Damen)

Adolf Dreiseitel, Eichenried (Bayer. Meister, Disziplin German)

Mario Hieber, Eichenried (DM-Bronze, Disziplin „German“ und „American“)

Martina Schrädobler, Finsing (Niedersächsische Meisterin, „American“)

Herrenmannschaft

Adolf Dreiseitel, Mario Hieber, Georg Semegi (DM-Bronze uns Bayer. Meister, „German)

Judo

TSV Isen 1909 e.V.

Christina Fischer, Hohenlinden (Oberbayer. Meister, Jugend Gewichtsklasse bis 33kg)

Karate

TSV Erding 1862 e.V.

Lisa Kirchner, Erding (Deutsche Hochschulvizemeisterin, Oberbayer. Meister, Leistungsklasse)

Pia Kreuzer, Münchens (1. Platz internat. Shotokan Cup, Bayer. Meister)

Kegeln

KC Neufinsing

Genoveva Ropert, Haar b. München (Oberbayer. Meister, Damen, Seniorinnen A)

Thomas Wachinger, Finsing (DM-Silber, Männer Einzel)

Andrea Wenderoth (Oberbayer. Meister, Damen-Paar)

Damenmannschaft

Silvia Brabenetz, Bettina Heißinger, Genoveva Ropert, Andrea Wenderoth (Bayer. Meister)

Herrenmannschaft

Egon Brabenetz, Dominik Dietrich, Sascha Radlspöck, Thomas Wachinger (Obb. Meister)

Mixed

Dominik Dietrich, Anita Holzinger, Thomas Wachinger, Andrea Wenderoth (DM-Bronze)

Tandem

Egon Brabenetz, Sascha Radlspöck (DM-Bronze)

KC Isen e.V.

Herrenmannschaft

Alexander Bittner, Gerhard Groß, Heinrich Stiglmeier, Michael Stiglmeier (DM-Gold)

Kickboxen

KBV - Kickboxverein Erding

Bernadette Bernhard, Erding (DM-Silber)

Felix Dlugosch, Erding (Deutschland-Sieger)

Amir Husseini, Erding (3. Platz Deutschlandpokal, Vollkontakt, 2. Platz German Open)

Paul Kästner, Oranienburg (1. Platz Deutschlandpokal)

Felix Mucha, Schönberg (1. Platz Bayernpokal)

Simon Müller, Hohenlinden (DM-Silber)

Tatjana Obermeier, Erding (1. Platz German Open, Deutschlandpokal, Irish Open und Hungarian World Cup)

Gabriel Pempel, Erding (1. Platz German Open und Hungarian World Cup)

Julia Purmann, Erding (DM-Gold, 1. Platz German Open)

Reza Rezaei, Erding (DM-Gold)

Dominik Schönweitz, Forstern (3. Platz German Open)

Emma Winter, Hohenpolding (DM-Gold)

KBV - Kickboxverein Burgrain/Isen e.V.

Alexander Telschow, Isen (1. Platz Bavarian Open, Jugend)

Leichtathletik

TSV Dorfen 1869 e.V.

Vincent Bachmayr, Moosen, (Oberbayer. Schülermeisters, 60 m Hürden)

Niklas Hintz, Dorfen (Bayer. Meister, Jugend, 110 m Hürden. Bayerische Schülermeister Hochsprung)

Jannick Straub, Dorfen (Oberbayer. Schülermeister Mehrkampf)

TSV Erding 1862 e.V.

Sören Voigt, Erding (DM-Gold, Diskus, DM-Silber, Kugel, AK Senioren M40)

Evi Weber, Erding (Deutsche Hochschulmeisterin, Diskus)

Lilli Weber, Erding (Oberbayer. Meister, U14, Stabhochsprung)

Sebastian Wölckert, Wartenberg (Südbayer. Hallenmeister, U18, Stabhochsprung)

MTV 1881 Ingolstadt

Mona Mayer, Wörth (DM-Silber, Jugend U20/U18)

Schulverbund Mittelschule Altenerding / Mittelschule Erding

Schülermannschaft Jungen III/2

Jakob Bauer, Benedict Dikuama, Mete Gül, Kartal Heckorkmaz, Pascal Hilger, Dominik König, Simon Lenzer, Adonai Ngombo, Kevin Pham, Adam Richter, Atilla Sengüler (Bayer. Meister, internat. Bodensee-Schulcup, Oberbayer. Meister, internat. Bodensee-Schulcup)

Schülermannschaft Mädchen III/2

Sarah Bölsterl, Veronika Hinzen, Hana Kamal, Anna Lenzer, Fatbardha Rexhepi, Jessika Rommel, Alina Schindlbeck, Denise Selch, Melsa Yalkinkaya, Leonie Stauf, Cesina Vennedy (Oberbayer. Meister, internat. Bodensee-Schulcup, 2. Platz Bayerische Meisterschaft, internat. Bodensee-Schulcup)

Moderner Fünfkampf

Trisport Erding e.V.

Mark Bittner, Erding (Oberbayer. Meister „Triathlon“, AK Schüler)

TSV Erding 1862 e.V.

Markus Kalb, Erding (DM-Silber Biathle AK35)

Markus Schu, Erding (Mannschafts-Europameister Biathle, AK 50)

Amelie Triller, Wörth (Oberbayer. Meister „Degen Fechten“, AK Schüler)

Sarah Triller, Wörth (Süddeutsche U 19-Meisterin Moderner Fünfkampf)

Motocross

MSC Eichenried e.V.

Nick Heindl, Neuching (Südbayerischer Meister, 65ccm, AK Jugend)

Jannes Kilian, Ingolstadt (Südbayerische Meister, 50ccm, AK Jugend)

MSC Freisinger Bär

Leonie Müller, Oberding (Südbayerische Meisterin. „Ladies Klasse“, AK Jugend)

Lion Florian, Erding (DM-Bronze „Junior Cup 125ccm“ AK Junioren)

Radsport

TSV Dorfen 1869 e.V.

Ute Blaschke, Erding (Vizeweltmeisterin Unicon 19, Einrad, 400 m)

Sophia von Fraunberg, Dorfen (5. Platz Weltmeisterschaft Unicon 19, DM-Gold Freestyle Paarkür und Großgruppe Expert, Einrad)

Reiten

Reit- und Fahrverein Taufkirchen e.V.

Reitermannschaft

Lilly Loos, Christine Thaler, Jochen Ullrich (Oberbayer. Meister Vierkampf)

Ringen

TSV St. Wolfgang 1934 e.V.

Hannah Alsters, St. Wolfgang (Bayer. Meister, Jugend weibl. 26 kg)

Lian Huber, St. Wolfgang (Oberbayer. Meister, D-Jugend Freistil 30 kg)

Jawad Khalilah, Taufkirchen (Vils) (Oberbayer. Meister, Männer Griechisch-Römisch 67 kg)

Lukas Rimpfl, St. Wolfgang (Obb. Meister, D-Jugend Freistil und Griechisch-Römisch 28 kg)

Georg Scheffler, Dorfen (DM-Bronze, A-Jugend Griechisch-Römisch 45 kg)

Mia Szilas, Dorfen (Oberbayer. Meister, Schüler weibl. Freistil 41 kg)

Michael Warmedinger, St. Wolfgang (Bayer. Meister, A-Jugend Griechisch-Römisch und Freistil)

Schach

Post Sportverein Dorfen e.V.

Rupert Prediger, Dorfen (Deutscher Polizei-Meister, AK Senioren)

Schachteam Gymnasium Dorfen

Bruno Di Renzo John, Andreas Folger, Denis Geist, Stylianos Russakis, Michael Vintan ( Obb. Mannschaftsmeister, Jg. ab 2006)

Schachclub Taufkirchen (Vils) 1953 e.V.

Barbara Borries, Taufkirchen (Vils) (DM-Gold, Damen 65+)

Schwimmen

SC Prinz Eugen München e.V.

Emma Grichtmair, Erding (Oberbayer. Meister Kurzbahn, 800 m, Rücken 50 m + 100 m + 200 m, Freistil 200 m + 400 m, Lagen 200 m)

Amelie Zachenhuber, Reisen (Deutsche Jahrgangsmeisterin, 50 m + 100 m Freistil,50 m + 100 m Schmetterling, 50 m Rücken)

SG Stadtwerke München

Andreas März, Wörth (Deutscher Jahrgangsmeisterschaft, 50 m + 100 m + 200 m Rücken)

TSV Erding 1862 e.V.

Jens Dittrich, Erding (Bayer. Meister Masters, 100 m + 200 m Freistil, 100 m Rücken, AK35)

Anna Herbst, Isen (Süddeutsche Meisterin, 50 m Schmetterling, Jg.2000)

Franz Herbst, Isen (Bayer. Meister Freiwasser, 5000 m Freistil, AK60)

Sander Liebig, Moosinning (Bayer. Meister Langbahn, 50 m Brust)

Carina Michaelis, Moosinning (Oberbayer. Meister Langbahn, 100 m Schmetterling, 100 m Freistil,100 m + 200 m Rücken, 200 m Lagen, 100 m Brust, Jg.2000)

Rico Scharfe, Erding (Bayer. Meister Masters, 50 m Rücken, 50 m Schmetterling, 50 m + 200 m Freistil, AK30)

Mannschaft

Victoria Habrunner, Mia Meilhammer, Mavie Milde, Stefanie Richels (Oberbayer. Meister, Staffel, 4 x 200 m Freistil)

Skisport

Ski Club Auerbach e.V.

Christiane Santen, Wartenberg (DM-Silber Masters, Riesenslalom, DM-Bronze Masters, Slalom + Super-G)

FC Lengdorf e.V.

Yannik Angenend, Lengdorf (6. Platz Weltmeisterschaft, DM-Gold, Parallel Riesenslalom)

Special Olympics

St. Nikolaus-Schule Erding

Nadine Gutwirth, Moosburg (Nationale Sommerspiele Gold, 2 km Dreiradfahren)

Nico Dully, Eitting (Nationale Sommerspiele Silber, 5 km und 1000 m Radfahren)

Sabrina Ritter, Isen (Nationale Sommerspiele Silber, 1000 und 2000 m Radfahren)

Leon Vogler, Fraunberg (Nationale Sommerspiele Gold, 2 x 100 m Staffel Rollerskaten)

Florian Daimer, Erding (Nationale Sommerspiele Gold, 500 m Rollerskaten)

Kan Erben, Erding (Nationale Sommerspiele Gold, 2 x 100 m Staffel Rollerskaten)

Pascal Langwieder, Dorfen (Nationale Sommerspiele Gold, 1000 m Rollerskaten)

