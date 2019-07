Fürstenried-Torjäger Muharrem Yildirim: „Von hier kriegt mich keiner weg“

FCF-Knipser traf 8-mal in einem Spiel

von Marius Epp schließen

Muharrem Yildirim traf vergangene Saison im Schnitt pro Spiel zweimal. In einem Spiel schnürte er sogar den Achter(!)-Pack. Wir haben ihn interviewt.

Zum dritten Mal in vier Jahren ist Muharrem Yildirim mit dem FC Fürstenried aufgestiegen. Jetzt kickt er nächstes Jahr in der Kreisklasse. In der vergangenen Saison konnte der Torjäger 32 Tore in 17 Spielen schießen. Im Interview erklärt er uns seine Mega-Saison.

Als erstes die obligatorische Frage: Was machst du mit den 15 Kästen ERDINGER Weißbier?

Ich teile es mit der Mannschaft, weil ich nicht alleine gespielt hab.

In der letzten Saison hast du im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel geschossen. Wolltest du mal höher spielen?

In der Jugend hab ich höher gespielt, beim TSV Milbertshofen. Im Herrenbereich war ich dann bei Türkgücü Ataspor und FC Anadolu Bayern. Zum FC Fürstenried bin ich gekommen, weil Emrah Yildizhan Trainer der ersten Mannschaft wurde, er ist ein guter Freund von mir. Seitdem sind wir auch drei Mal aufgestiegen. Ich denke von hier kriegt mich keiner mehr weg.

Du hast 32 Tore in der vergangenen Saison, hat es auch schon Angebote von anderen Vereinen gegeben?

Es gibt hin und wieder mal Gespräche und Anrufe, aber es müsste ein ganz besonderes Angebot sein um mich vom FC Fürstenried wegzuzerren.

Ihr seid jetzt zum dritten Mal in Folge aufgestiegen. Wie war die Aufstiegsfeier? Wird das langsam schon zur Gewohnheit?

Nach dem Sieg im vorletzte Spiel gegen FC Wacker München II stand der Aufstieg fest und dort haben wir ein bisschen gefeiert. Im Nachhinein haben wir dann auch in einem Restaurant gefeiert. Das haben unsere Sponsoren und unser Präsident übernommen. Mit dem geschenkten Bier wird auch nochmal gefeiert.

In der letzten Saison bist du 17-mal zum Einsatz gekommen, wirst du in der nächsten Saison mehr Spiele machen?

In der letzten Saison war ich eine Zeit lang verletzt und am Anfang von der Hinrunde auch im Urlaub. Wenn mein Trainer mir die Chance gibt, bin ich bei jedem Spiel dabei.

Was ist euer Ziel für die nächste Saison in der Kreisklasse, nur der Klassenerhalt?

Nein, unser Ziel ist, wieder aufzusteigen. Wir haben ein bisschen zugelegt und die Mannschaft ist stark genug, um ein paar Ligen höher zu spielen.

Habt ihr Neuzugänge bekommen in der Sommerpause?

Ja, wir haben sechs Neuzugänge aus höheren Ligen.

Gegen Latino München habt ihr im letzten Spiel 13:3 gewonnen, Du hast unglaubliche acht Tore geschossen, was war da los?

In den letzten zwei Spielen hab ich zwölf Tore gemacht. Es hat einfach alles funktioniert, jeder Schuss war ein Treffer und ich hab nichts versemmelt.

Die Wett-Mafia war also nicht im Spiel?

Nein, auf keinen Fall. Die Jungs haben natürlich mitgeholfen, weil sie wussten, dass es die 15 Kästen Bier für den Torschützenkönig gibt.