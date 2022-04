Spitzenteams erledigen ihre Hausaufgaben - Vöttings Reserve erleidet nächsten Rückschlag

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Türöffner: Samuel Glogowski (r.) gelangen die beiden Tore zu einer 2:0-Führung für den TSV Eching II, am Ende hieß es 4:1 gegen den SC Massenhausen (Torwart Manuel Göttel). © Michalek

In der A-Klasse 6 bleibt es vorne weiter packend, für das Spitzentrio gab es ausnahmslos Siege zu feiern. In der A-Klasse 5 siegte das Spitzenduo ebenfalls.

Freising – Der TSV Eching II schaffte durch einen klaren Heimerfolg gegen SC Massenhausen wichtige Punkte im Kampf um die Vizemeisterschaft der A-Klasse 5 hinter dem ebenfalls siegreichen Tabellenführer VfB Hallbergmoos II.

A-Klasse 5

TSV Eching II - SC Massenhausen 4:1 (2:1). Echings Trainer Marcus Heiss sprach nach der Partie von einer tollen Leistung seiner Männer. Der Sieg sei auch in dieser Höhe absolut verdient. „Schon in der ersten Hälfte bestimmten wir das Spiel, haben dann aber leider durch einen dummen Fehler noch den Anschluss kassiert.“ Im zweiten Abschnitt gelang schnell das 3:1 durch einen sehenswerten Weitschuss. „Danach war die Sache entschieden, von Massenhausen kam gegen unsere gut stehende Defensive nur wenig“, so Heiss.

Tore: 1:0/2:0 Samuel Glogowski (14./35.), 2:1 Dennis Pohl (42.), 3:1 Hannes Roth (49.), 4:1 Sebastian Kurz (80.).



VfB Hallbergmoos II - SG Eichenfeld 5:1 (3:0). Sehr zufrieden zeigte sich VfB-Trainer Gencer Ugurlu nach dem dominanten Auftritt seiner Männer. „Sie haben von der ersten Minute an Gas gegeben und sich viele Chancen herausgespielt.“ Auch nach einer beruhigenden Führung sei von Eichenfeld bis auf den Elfmetertreffer nur wenig Ge-genwehr gekommen: „Wir haben die Gäste nicht ins Spiel kommen lassen und am Ende auch in der Höhe ver-dient gewonnen“, lobte der Coach.

Tore: 1:0/3:0/4:1 Marc Gundel (9./17./66.), 2:0 Fabio Lo Vullo (12./FE), 3:1 Phongphat Khlongkhlaew (57./FE), 5:1 Daniel Hartshauser (89.).



SV Pulling - TSV Allershausen II 0:3 (0:1). Nach dem Fehlen von gleich sieben Stammspielern wäre für seine Truppe nicht mehr drin gewesen, meinte Pullings Trainer Dominik Grimm nach der Partie: „Wir haben uns wacker geschlagen, jeder hat bis zum Schluss gekämpft.“ Natürlich sei der Favorit die klar bessere Mannschaft gewesen, für den gezeigten Willen wäre aber zumindest ein Ehrentreffer verdient gewesen.

Tore: 0:1 Kim Peter (26.), 0:2 Sebastian Paul (55.), 0:3 Jan Wilde (75.).



FCA Unterbruck II - TSV Jetzendorf II 0:1 (0:0). FCA-Trainer Patrick Schnatmann wollte seiner Truppe keinen Vorwurf machen. Die Männer hätten über 90 Minuten gekämpft: „Leider fehlten uns gleich drei Offensivkräfte, und wir konnten uns nur wenige Chancen heraus spie-len.“ Der Sieg für die Gäste gehe in Ordnung. „Trotzdem ist es sehr schade, dass wir für unseren Einsatz nicht belohnt wurden“, bedauerte der Coach.



SpVgg Steinkirchen - SV Vötting II 5:3 (3:0). Vöttings Trainer Fabian Schum zeigte sich nach der Partie völlig bedient: „In den ersten 60 Minuten war es eine totale Arbeitsverweige-rung. Es gab keine Bewegung, dazu verteidigten die Männer schlecht.“ Am liebsten hätte er zehn Spieler ausgewechselt. Erst nach einer Stunde hätte man erkannt, dass Laufen zum Fußball gehört. So gab es nach dem 0:5 eine letztlich erfolglose Aufholjagd. Schum: „Ich bin richtig sauer, einigen ist es wohl egal, in welcher Liga wir nächste Saison spielen.“

Tore: 1:0/2:0/3:0 Michael Diemer (7./32./33.), 4:0 Christoph Langenegger (55.), 5:0 Simon Maier (60./FE), 5:1 Thomas Moreira da Silva (65.), 5:2 Tomislav Strinavic (80), 5:3 Andreas Fretz (84./FE).



A-Klasse 6

SpVgg Mauern - SV Ober-haindlfing 4:1 (3:1). „Vor allem in der ersten Hälfte beherrschten wir den Gegner“, betonte Mauerns Trainer Georg Pfüller. Den Gegentreffer hätte man den Gästen durch einen missglückten Rückpass geschenkt. Im zweiten Abschnitt ließ die Dominanz zwar etwas nach: „Trotzdem zeigten wir weiter gute Aktionen.“ Die Freude über den Sieg trübte aber eine absolut unnötige Aktion in der Nachspielzeit: Torhüter Roland Ademi berührte den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums und kassierte die rote Karte.

Tore: 1:0 Sascha Dörner (10.), 1:1 Gianluca Straube (17.), 2:1/3:1 Georg Krojer (23./31.), 4:1 Johannes Pollhammer (83./FE).



SG Istanbul Moosburg - SpVgg Attenkirchen 0:6 (0:3). Der Sieg sei auch in dieser Höhe verdient, sagte Attenkirchens Trainer Steven Ducat im Anschluss. Die frühe Führung wäre wichtig gewesen: „Dadurch kam Ruhe in unser Spiel und wir haben das Geschehen kontrolliert.“ Die Gastgeber hätten zwar in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance gehabt, agierten vor dem SpVgg-Kasten aber nicht zwingend genug. „Wir hatten auch nach der Pause keinerlei Probleme“, freute sich Ducat.

Tore: 0:1 Marcus Klaas (5.), 0:2 Vinzenz von Brühl (28.), 0:3/0:4/0:5 Christian Lorenz (43./48./76.), 0:6 Moritz Fischer (89.).

FC Wang - FC Moosburg II 6:2 (4:0). Vor allem mit der ersten Hälfte durfte Wangs Trainer Bernhard Oberprieler zufrieden sein. Seine Truppe machte gegen das Schlusslicht die nötigen Tore für eine komfortable Führung. „Spielerisch war es allerdings heute keine sonderliche Glanzleistung“, sagte der FCW-Trainer. In der Kabinenansprache folgte die klare Ansage, die Null durch eine weiter sichere Abwehr zu halten. Das klappte aber gerade einmal 60 Sekunden, und kurz darauf trafen die Gäste sogar noch den Pfos-ten: „Danach berappelten wir uns zum Glück wieder und hatten die Partie bis zum Ende im Griff“, so Oberprieler.

Tore: 1:0 Jonas Reingruber (21./ET), 2:0/5:1 Lukas Schmidt (28./56.), 3:0 Niklas Renner (37.), 4:0 Patrick Müller (44.), 4:1 Robert Hagl (48.), 5:2 Ludwig Kerscher (73.), 6:2 Daniel Zivkovic (89.).



SC Tegernbach - SVA Palzing II 1:2 (0:1). „Der Sieg war hart umkämpft, die Tegernbacher haben stark dagegengehalten“, fasste SVA-Coach Gianluca Dello Buono zusammen. Großartiger Spielfluss wäre von beiden Seiten nur wenig zu sehen gewesen. „Zum Glück haben wir in der zweiten Hälfte dann nach dem Ausgleich schnell reagiert und sind wieder in Führung gegangen. Sonst wäre die Partie wohl mit einem Unent-schieden geendet“, mutmaßte der SVA-Coach. Angesichts eines Chancenplus sei der Sieg aber dennoch absolut verdient gewesen.

Tore: 0:1 Julian Woelfle (44.), 1:1 Thomas Neumeier (57.), 1:2 Vitus Schweiger (61.).



VfR Haag - SC Oberhummel 3:2 (3:1). „Die Gäste wollten uns in der ersten Hälfte mit Windunterstützung unter Druck setzen“, betonte VfR-Spielertrainer Volker Lippcke: „Das gelang ihnen aber nur eine Viertelstunde. Nach unserem 1:0 sind wir immer besser ins Spiel gekommen.“ Der 47-Jährige sorgte dann selbst für zwei weitere Tore und meinte lachend: „Das war mein erster Doppelpack seit gefühlt vier Jahren.“ Im zweiten Abschnitt habe sich seine Truppe dann von der Spiel-weise Oberhummels anstecken lassen. Die Gäste dro-schen den Ball häufig ein-fach wild nach vorne, woll-ten den Zufall entscheiden lassen. Daher hätte die Partie auch 6:4 enden können, meinte Lippcke: „Der Sieg ist natürlich absolut verdient, wir machten uns das Leben aber teilweise selbst schwer.“

Tore: 1:0 Sebastian Elephand (18.), 1:1 Dominik Heigl (25.), 2:1/3:1 Volker Lippcke (30./35.), 3:2 Thomas Geltinger (62.).

A-Klasse 7

VfB Hallbergmoos III - FC SpFr. Eitting II 0:2 (0:1). Über ein 0:0 hätten sich die Gäste nicht beschweren dürfen, meinte VfB-Trainer Robert Kühnel. „Die beiden Gegentreffer kassierten wir nach einem deutlichen Abseits und durch einen fragwürdigen Elfmeter“, betonte er. Die spielerische Leistung seiner Mannschaft wäre in Ordnung gewesen: „Allerdings hat uns vorne die Durchschlagskraft gefehlt.“

Tore: 0:1 Christian Westermair (16.), 0:2 Wolfgang Ettl (65./FE).