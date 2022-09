A-Klasse 6: Nur Langenbach trägt noch eine weiße Weste – SVL schlägt Verfolger Oberhaindlfing knapp

In der A-Klasse 6 gibt es nach diesem Spieltag nur noch eine ungeschlagene Mannschaft: den SV Langenbach. Im direkten Duell musste die Truppe aus Oberhaindlfing erstmals eine Niederlage einstecken.

Freising – Die mit viel Vorschusslorbeeren bedachte SGT Istanbul Moosburg kehrte durch einen klaren Heimerfolg auf die Siegerspur zurück.

TSV Au II – TSV Moosburg 1:5 (1:5). Das Ergebnis sei deutlich zu hoch ausgefallen, meinte der Auer Trainer Andreas Maier: „Die Moosburger waren sicher einen Tick besser, aber nicht dermaßen eindeutig.“ Nach der 1:0-Führung kassierten die Auer den Ausgleich via Eigentor und waren anschließend 20 Minuten völlig von der Rolle: „In der Phase schenkten wir den Moosburgern vier Tore, damit war die Sache natürlich entschieden“, so Maier. Im zweiten Abschnitt stabilisierte sich seine Truppe und kam zu einigen guten Abschlussmöglichkeiten.

Tore: 1:0 John Akinido (22.), 1:1 Sebastian Ecker (24.), 1:2/1:4/1:5 Peter Rieß (27./34./44.), 1:3 Denis Cayli (29.).

SV Langenbach – SV Ober-haindlfing 1:0 (1:0). Zwei Gesichter sah Langenbachs Trainer Frank Vanselow vom SVL: In der ersten Hälfte hätte seine Truppe angesichts vieler klarer Chancen höher führen müssen: „Von Oberhaindfling kam bis zur Pause nichts.“ Im Anschluss aber drückten die Gäste, wollten unbedingt den Ausgleich erzielen: „Meine Nerven und die der Zuschauer wurden dabei ganz schön strapaziert“, betonte Vanselow. „Das hätte es bei einer besseren Chancenverwertung nicht gebraucht. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden.“

Tor: 1:0 Julian Hauner (5.).



FC Wang – SC Oberhummel 2:4 (1:0). FCW-Coach Bernhard Oberprieler haderte mit dem Schiedsrichter, besonders wegen der seiner Meinung nach überharten Roten Karte gegen Nico Müller (27.). „Zu zehnt ist es dann natürlich hart. Im zweiten Abschnitt brachen uns allerdings die individuellen Fehler das Genick.“ Gästetrainer Anton Hirschfeld zeigte sich zufrieden: „Nach der Pause haben wir uns geschüttelt und Gas gegeben. Der Sieg ist daher absolut verdient.“

Tore: 1:0/2:4 Robert Wanka (28./88.), 1:1 Michael Thaler (48.), 1:2/1:4 Thomas Hekele (73./88.), 1:3 Tobias Maier (83.).



SGT Istanbul Moosburg – SC Tegernbach 3:0 (3:0). Nach einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur vergangenen Partie sei der Sieg absolut verdient, so SGT-Co-Trainer Dominik Gessler: „Die Gäste haben uns aber vor allem in der zweiten Hälfte alles abverlangt.“ Zuvor spielten sich die Moosburger ihre Chancen sehenswert heraus und führten auch in der Höhe verdient. Nach der Pause versuchte Tegernbach alles, kam aber nur zu wenigen Halbchancen. „Wir haben ein paar Gänge zurückgeschaltet, die Sache letztlich aber souverän nach Hause gebracht“, freute sich Gessler.

Tore: 1:0 Mahmut Yarac (15.), 2:0 Tobias Kohoutek (26.), 3:0 Isa Özdemir (30.).



BC Attaching II – SVA Palzing II 3:2 (1:1). Große Erleichterung beim BCA II nach dem ersten Saisonsieg: „Wir waren unter Zugzwang, endlich hat es geklappt“, freute sich Trainer Thomas Stampfl. Allerdings hätten es seine Männer unnötig spannend gemacht, indem sie dem Gegner zwei Tore praktisch schenkten: „Selbst hatten wir noch deutlich mehr Möglichkeiten. Aber was soll’s, mit dem Dreier sind wir zufrieden“, sagte Stampfl. Palzings Co-Trainer Tobias Hebel sprach von einem verdienten Ergebnis: „Vor allem in der zweiten Hälfte zahlte sich bei den Gastgebern die Routine aus.“



Tore: 1:0 Muhamed Hajric (3.), 1:1 Michael Hoisl (8.), 2:1/3:1 Pascal Paringer (51./FE/60.), 3:2 Michael Glaser (82.).