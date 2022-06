Ein neuer Gegner für Simon Zachenhuber

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Will den nächsten Titel: Simon Zachenhuber. © Norbert Zachenhuber

Damit konnte Profiboxer Simon Zachenhuber nun wirklich nicht rechnen.

Erding – Da hatte sich Simon Zachenhuber seit Wochen auf seinen Gegner Alexander Pavlov eingestellt, doch jetzt hat sich der Hamburger an der Schulter verletzt und kann nicht antreten. Doch ein Ersatz für die Boxnacht am Samstag, 2. Juli, in Erding ist bereits gefunden – und eine ebenso harte Nummer.

Zachenhuber freut sich schon sehr auf sein Heimspiel in der Stadtwerke Erding Arena und möchte die Eishalle zum Brodeln bringen. Neun Kämpfe sind geplant, im Hauptkampf sollte Zachenhuber gegen Pavlov um die internationale Deutsche Meisterschaft antreten. Der musste jetzt wegen einer Verletzung absagen. Doch die Organisatoren haben schnell reagiert und mit Mbemba Miesi einen sehr guten Ersatz gefunden. Der 29-jährige Franzose geht in Erding in seinen 19. Profikampf und hat somit einen kleinen Erfahrungsvorsprung gegenüber dem fünf Jahre jüngeren Zachenhuber, der bislang 16 Mal als Profi im Ring stand.

Beim Blick in die Statistiken wird klar, dass der Reisener diesen Gegner nicht unterschätzen sollte. So konnte Miesi etwa mit Mevludin Suleymani einen Mann schlagen, mit dem Zachenhuber 2020 in der Schweiz seine liebe Mühe hatte. Damals brachte erst ein Mehrheitsurteil den Sieg für den Erdinger. Auch bemerkenswert: Miesi musste bisher noch nie den Ring vorzeitig als Verlierer verlassen. Unverändert steht der Titel des Internationalen Deutschen Meisters auf dem Spiel.

Direkt davor treffen im zweiten Hauptkampf mit Evgeny Shvedenko (Karlsruhe) und William Scull (Berlin) die beiden Aushängeschilder ihrer Boxställe, Fächer Sportmanagement und Agon Sports Berlin, aufeinander. Bei diesem Final Eliminator geht es um die Stellung als kommender Pflichtherausforderer um die IBF-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht.

Mit Tatjana Obermeier steigt auch eine Erdinger Kämpferin in den Ring, die gegen die Ungarin Zsanett Szegfi antritt.

Die Veranstaltung in der Erdinger Eishalle beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es online unter ticketmaster.de.