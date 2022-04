SE Freising: Plabst prophezeit „schwieriges nächstes Jahr“ - neuer Trainer Bittner widerspricht

Alex Plabst verlässt nach fünf Jahren den SE Freising. Sein bisheriger Assi Florian Bittner übernimmt zusammen mit Micki Schmid (rechts) seine Nachfolge. © Schwarzfischer

Alex Plabst verlässt nach Saisonende den SE Freising und sieht eine schwierige nächste Saison. Einer der Nachfolger Florian Bittner bleibt dagegen entspannt.

Freising – Zuletzt wurde Alex Plabst deutlich. „Wenn wir weiter so auftreten, werden wir heuer nicht mehr viele Punkte holen“, prophezeite der Coach des SE Freising. „Und nächstes Jahr könnte es äußerst schwierig werden“, legte er nach. Dann ist Plabst aber nicht mehr da, Florian Bittner als Chefcoach und Michael Schmid werden im Sommer übernehmen.

Bittner (31), der beim SEF seine erste Trainerstation antreten wird, widerspricht seinem aktuellen Boss. Plabst sieht einige Spieler an ihrer Leistungsgrenze, wofür Bittner eine plausible Erklärung hat. Die Saison sei lang, mit 42 Zählern habe das Team zudem den Deckel längst drauf gemacht. „Da ist einfach die Luft raus“, zeigt Bittner ein im Fußball nicht unübliches Verhalten auf, „zudem haben manche, die viel gespielt haben, muskuläre Probleme.“ Verständlich, dass es am Ende nicht mehr mit der vollen Kapelle und Vollgas vorangeht. „Diese meine Sichtweise hab ich dem Alex dann so auch mitgeteilt.“

Schwierige Vorbereitung - Kader soll bestehen bleiben

Und auch dessen Meinung, der SEF werde es im nächsten Jahr schwer haben, teilt Bittner nur bedingt. Klar sei: Punkten die Lerchenfelder heuer nicht mehr viel, werde es eine anstrengende Vorbereitung. „Wenn du nur verlierst“, sagt Bittner, „ist das Selbstvertrauen zu Beginn der Vorbereitung am Boden, das ist nicht gut.“ Doch Bittner ist vor dem Heimspiel gegen den TSV Ampfing (19.30 Uhr) nicht bange, dass noch der eine oder andere Sieg eingefahren werde.

Personell werden die Lerchenfelder nachlegen müssen, jedoch nicht im extremen Umfang. Der Kader soll beisammen bleiben und genießt Bittners Vertrauen. „Vor allem in der Offensive soll sich etwas tun“, betont er. Was aber nicht zwanghaft heißt, dass teuer Ersatz für Andi Hohlenburger eingekauft werden wird. „Einen gestandenen Stürmer werden wir mit unseren Mitteln eh nicht nach Freising holen können.“ Vielmehr soll Youngster Luka Brudtloff das Vertrauen bekommen, auch wenn der 19-Jährige sein Talent heuer nur selten hat aufblitzen lassen und derzeit öfters von der Bank kommt. Doch eine Stammplatzgarantie hat eh niemand. (ms)