DJK Waldram: Alle wollen in die Startelf

Von: Rudi Stallein

Nicht zu Fall bringen lassen: Waldram mit Jakob Münster (re.) will gegen den MTV Berg drei Punkte einfahren. © hans Lippert

DJK Waldram hofft gegen Absteiger Berg auf den ersten Saisonsieg – Gut gefüllter Kader belebt Training

Waldram – Zwei Minuten fehlten der DJK Waldram am vergangenen Wochenende zum Punktgewinn: Beim Stand von 1:1 musste das Spiel beim FC Real Kreuth wie berichtet wegen des starken Hagels kurz vor Schluss abgebrochen werden. Das Sportgericht entschied, dass die Partie trotz nur noch zwei verbleibender Minuten nachgeholt werden muss – am 13. September um 19.30 Uhr.

Alle wollen in die Startelf

„Wir hätten uns in dem Moment schon über den einen Punkt gefreut“, hadert Yannick Kutz zwar mit der Neuansetzung. „Aber ändern kann man es nicht, und so haben wir ja auch wieder die Chance, drei Punkte zu holen“, sagt der Waldramer Teamsprecher und zieht einen positiven Aspekt aus der Situation. Drei Punkte sollen möglichst auch nach dem Heimspiel an diesem Samstag (15 Uhr) gegen den MTV Berg auf der Habenseite verbucht werden.

Parallelen zum eigenen Saisonstart

„Berg hatte mit der Niederlage beim TuS und dem Unentschieden gegen Lenggries auch nicht ganz den Start, den sie sich vorgestellt hatten“, sagt Kutz, der Parallelen zum eigenen Saisonstart sieht. Er zeigt sich optimistisch, am Ende den ersten Saisonsieg feiern zu können.

Aus dem Vollen schöpfen

Dazu trägt ein gut gefüllter Kader seinen Teil bei. „Die Trainer können wieder aus dem Vollen schöpfen.“ Mit Ausnahme von Daniel Ettenhuber, Daniel Velickovski und Korbinian Dosch sind alle Spieler wieder an Bord. Das habe sich in dieser Woche bereits sichtbar positiv auf die Übungseinheiten ausgewirkt. „Es war ein sehr gutes Training. Man hat gespürt: Alle wollen in die Startelf“, sagt Kutz. „Jeder versucht, noch ein bisschen mehr raus zu kitzeln.“

Für die anstehende Auseinandersetzung mit dem Bezirksligaabsteiger ist das eine gute Voraussetzung. „Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen“, betont Yannick Kutz. Er würde zwar nicht so weit gehen zu sagen, „ein Sieg ist Pflicht. Aber ein Dreier vor eigenem Publikum wäre schon schön. Und ich glaube, dass wir die Punkte behalten.“ RUDI STALLEIN

DJK Waldram

Schubert, Arndt - Schiegl, Stingl, Kabbaj, Häfner, Müller, Kutz, Schwesig, David Velickovski, Münster, Thalbauer, Bergmoser, Faganello, Blöckner, Schellpfeffer, Hensel, Gruber, Bahnmüller.