Alte Bekannte treffen sich im Garchinger Seestadion

Von: Nico Bauer

Garchings Torhüter Maximilian Retzer wird im Auftaktspiel zweimal überwunden. © Imago

Nach dem Klassenerhalt in einer turbulenten Saison wäre der Klassenerhalt in einer ruhigeren Bayernliga-Runde der nächste Schritt. Für diesen Weg müsste Fußball-Bayernligist VfR Garching Aufgaben wie das Heimspiel gegen den TSV Dachau 65 (Dienstag, 19.30 Uhr) meistern. Nach der achtbaren Leistung zuletzt in Schalding-Heining sollen nun die ersten drei Punkte her.

Garching – In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Mannschaften ein denkwürdiges Spiel. Dachau drohte der direkte Abstieg, als es 2:1 in Garching gewann und genaugenommen zum Sieg eingeladen wurde. Am Ende schaffte Garching den Ligaverbleib mit einem Kraftakt im letzten Spiel und Dachau brauchte einen Kraftakt in der Relegation. Die 65er sind nicht ganz so gern gesehene Gäste im Seestadion, weil sie das Angstgegner-Potenzial haben. Von bislang 14 Spielen der beiden Clubs konnte der VfR gerade einmal zwei gewinnen.

Das erste Heimspiel der neuen Saison wird ein Treffen mit alten Bekannten. Der Garchinger Riccardo Basta und Dachaus Topstürmer Sebastiano Nappo spielten einst zusammen beim FC Bayern in der Jugend und waren super dicke Kumpels. Sie werden sich mit einer ganz herzlichen Umarmung begrüßen und dann wird es ernst. Basta hat in der Innenverteidigung des VfR die Aufgabe, den ehemaligen Heimstettner vom Torschuss abzuhalten.

Andere Bekannte in Garching sind Ari Kelmendi und Martin Schön, die im Sommer nach Dachau wechselten, sie fungieren dort als kickende Co-Trainer. Schön stand beim Dachauer 1:4 gegen Deisenhofen auf dem Platz, Ari Kelmendi war verletzt und könnte in den Kader kommen. Dessen Bruder Lirim Kelmendi war zu Garchinger Regionalligazeiten Stammkraft, aber er verletzte sich am Samstag.

Der Rückkehrer Nummer eins heißt aber Dennis Niebauer. Garchings Fußball-Ikone stellt sich wieder zur Verfügung angesichts der Personalnot im Angriff. Er ist fit wie nie zuvor und könnte gegen Dachau von Beginn an das Sturmzentrum übernehmen. Ob Dennis Niebauer nach Dachau weiter im Bayernligakader bleibt, lässt Trainer Nico Basta derzeit noch mit einem entspannten Siegerlächeln offen. NICO BAUER

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (Ljubicic) – Wimmer, Reich, Gmell, Zettl, Perkuhn – D. Niebauer (Rohrhirsch).