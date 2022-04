Altenerding ist endgültig auf und davon - Steinkirchen patzt gegen Neuching

Von: Mayls Majurani

Das Altenerdinger 3:1: Fraunbergs Torwart Maximilian Baches streckt sich vergebens und kann Dario Blazevics vorentscheidenden Treffer nicht verhindern. © Günter Herkner

Im Spitzenduell der A-Klasse 7 Donau/Isar setzte sich der Favorit aus Altenerding gegen den FC Fraunberg durch und dürfte damit als sicherer Aufsteiger feststehen.

A-Klasse 7

SV Zustorf - FC SF Eitting II 0:6 - „Es war sehr windig“, berichtet Eittings Sportlicher Leiter Reinhard Neudecker. „Das haben wir ausgenutzt.“ Gleich in der 6. Minute traf der aufgerückte Rechtsverteidiger Thomas Hellinger zur Führung. Den 0:2-Halbzeitstand besorgte Christian Westermair. In der zweiten Halbzeit musste Eitting flach und kurz spielen. Neudecker: „Wir hatten extremen Gegenwind, haben aber clever agiert.“ Gleich in der 46. Minute erhöhte Manuel Obermaier auf 3:0. In der Folge scheiterte Sebastian Simmet erst am Pfosten, realisierte dann etwas verspätet, dass der Angriff noch weiterging und traf zum Eittinger 4:0 (63.). Manuel Obermaier (70.) und Harry Ludwig (83.) markierten den Endstand.

FC Langengeisling II - RW Klettham II 1:2 - In Durchgang eins traf Langengeisling zwei Mal. Beide Treffer wurden jedoch wegen Foulspiels aberkannt. Die Führung gelang dem FCL erst in der zweiten Halbzeit, Martin Linz versenkte den Nachschuss eines Pfostentreffers (51.). Kletthams Antwort kam zehn Minuten später über halblinks durch Alen Hujdur: 1:1. Das 2:1 für die Gäste machte dann Florian Förg in Minute 86 nach einem schönen Zusammenspiel über rechts am Torwart vorbei.

VfB Hallbergmoos III - SpVgg Eichenkofen 3:0 - Einen „verdienten Sieg“ hat Hallbergmoos zuhause eingefahren, wie Eichenkofens Pressesprecher Josef Perzl zugab: „Sie waren spritziger und ballsicherer.“ Gleich nach dem Anstoß kamen die Gastgeber gefährlich vors Tor, trafen aber nur das Außennetz. Kurz vor der Halbzeit vergab die SpVgg ihre einzige Torchance in Durchgang eins. Gleich nach Wiederbeginn traf Kevin Schmid per Foulelfmeter zum 1:0 (46.). In Minute 62 gab es ein Durcheinander im Eichenkofener Strafraum – der von Tobias Lex abgefälschte Ball ging ins eigene Tor. In der 83. Minute traf Kevin Schmid per unhaltbarem Distanzschuss vom rechten Strafraumeck zum 3:0.

SG Reichenkirchen - FC Erding 2:2 - Der FC Erding war über weite Strecken die bessere Mannschaft, sagt Max Malterer, Sportlicher Leiter beim FCE. „Aber zwei, drei Mal hatten wir auch Glück.“ Gleich zu Beginn jedenfalls nicht: Bereits in der 7. Minute traf Robert Lex per Abstauber zum 1:0 für Reichenkirchen. Doch in der 14. Minute glich Dan Adrian Kohlmann durch einen Freistoßtreffer aus 20 Metern aus. In der letzten Minute der ersten Halbzeit traf Cedric Freisleben per Foulelfmeter sogar noch zur Erdinger Führung. Dann hatte Reichenkirchen eine längere Druckphase, die die Erdinger „mit Glück“ überstanden, so Malterer. Doch durch einen Foulelfmeter in der 86. Minute konnte Andreas Pfanzelt noch einen Punkt retten. Verletzungsbedingt musste Reichenkirchens Torwart Justin Tauber ausgewechselt werden.

FC Fraunberg - SpVgg Altenerding 1:3 - „Wir haben gut mitgehalten mit dem Spitzenreiter“, sagte Fraunbergs Spielertrainer Christian Daimer. Zwar traf Tarik Mahjoub in der 14. Minute zur Altenerdinger Führung, aber danach hatten die Fraunberger ihre Möglichkeiten. In Minute 28 war es Josef Pfoser, der nach einer Auflage von Daimer mit dem Außenrist ins lange Eck zum 1:1 traf. Altenerding reagierte gleich eine Minute später: Pedro Flores’ Schuss von der Strafraumlinie ging abgefälscht ins Tor: 1:2. Beide Teams vergaben großzügig ihre Chancen, bis schließlich Dario Blazevic nach einem Gewühl im Fraunberger Strafraum den Ball über die Linie zum entscheidenden 3:1 für Altenerding schob.

SpVgg Langenpreising - FC Türkgücü Erding 1:1 - Die Türken konnten in Langenpreising zahlreiche Torchancen nicht nutzen, so das Fazit von Langenpreisings Spielertrainer Florian Haider. „In der ersten Hälfte hätten sie drei, vier Tore machen müssen.“ Die Gästeführung gelang erst in der 47. Minute durch Gjergj Preniqi: Nach einem Einwurf von rechts rutschte ein Langenpreisinger aus, Preniqi konnte ungehindert mit dem Ball laufen und zog aus rund 20 Metern ab. Danach ließ Türkgücü weitere Chancen liegen, und die SpVgg kam mehr und mehr ins Spiel. In der Nachspielzeit stand Haider schließlich wieder nach einem Einwurf und einer tollpatschigen Verteidigung allein vor dem TG-Kasten und glich zum 1:1-Endstand aus.

A-Klasse 8

SV Hörlkofen - TSV Dorfen II 0:1 - „Mit viel Pech“, so Hörlkofens Trainer Christoph Böning, hat seine Mannschaft gegen Dorfen verloren. „Wir hatten uns schon alle auf ein 0:0 eingestellt“, berichtete er. Dorfen war spielerisch zwar die bessere Mannschaft, aber der HSV hielt kämpferisch dagegen. In der 85. Minute verschossen die Dorfener einen Elfmeter, und als sich schon jeder mit dem einen Punkt zufriedengeben wollte, traf doch noch Manuel Zander nach einem schönen Kombinationsspiel ins Hörlkofener Tor (89.).

TSV Grüntegernbach - FC Lengdorf II 1:0 - Einen verdienten Sieg hat Grüntegernbach gegen Lengdorfs Zweite eingefahren. TSV-Trainer Alexander Beintvogl war zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Wir waren spielerisch stärker. Das Spiel hätte auch 3:1 oder 4:1 für uns enden können.“ Lange Zeit war es ein Hin und Her, in der beide Mannschaften Chancen liegen ließen – Grüntegernbach allerdings ein bisschen mehr. Schließlich entschied Christian Schwarzenbeck dann aber doch das Spiel (66.).

FSV Steinkirchen - SpVgg Neuching 0:2 - Neuching war von Anfang an die dominierende Mannschaft in Steinkirchen, aber „die Steinkirchener haben sich lange gewehrt“, berichtete SpVgg-Abteilungsleiter Rudi Weber. Die Gäste gingen in der 26. Minute durch Mathias Haberthaler in Führung. Doch zahlreiche Möglichkeiten blieben ungenutzt. In der 50. Minute flog Steinkirchens Dominic Kurz nach einer unglücklichen Aktion mit Rot vom Feld. Wirklich entscheidend war dann aber die Ampelkarte für Steinkirchens Ibrahim Krraki (85.). Danach hatte Neuching keine Probleme mehr, Johannes Graf traf in der Schlussminute zum vorentscheidenden 2:0. (Mayls Majurani)