Bulls mit Blitzstart

American Football: Erdings Siegesserie hält an

Durch ihren dritten Sieg in Folge liegen die Erding Bulls jetzt in der Tabelle der Bayernliga Süd auf dem zweiten Platz.

VON EVA LÜTCKE

Erding–Den dritten Sieg in Folge erreichten die Erding Bulls in Feldkirchen. Nach einem Blitzstart der Gäste (28:0) kämpften die Lions hart aber fair um den Anschluss, doch die Bulls brachten einen Vorsprung über die Ziellinie (48:32). Damit liegen sie in der Tabelle der Bayernliga Süd auf dem zweiten Platz knapp hinter den Augsburg Raptors. Dieses Duell steigt kommenden Sonntag.

Die Erdinger überraschten die Lions mit einem Onside-Kick, der erfolgreich von Gregory Willard erobert wurde. Nach viel Raumgewinn durch Nicodemus Gambill erreichte Gabriel Fleming die Touchdown-Zone für die ersten Punkte. Die Szene wiederholte sich, vom Onside-Kick bis zu den Punkten, so dass die Bulls nach nur wenigen Minuten mit 14 Zählern in Führung lagen.

Danach kam erstmals die Offense der Lions aufs Feld, aber die Bulls zwangen sie zum Punt. Im Gegenzug legte Gregory Willard einen Lauf über 60 Yards in die Endzone hin. Die Defense ließ für die Lions wieder nichts zu, und Fleming erhöhte mit einem weiteren Touchdown auf 28:0. Erst jetzt kamen die Gastgeber zum Zug und machten die ersten sechs Punkte.

Zu Beginn des zweiten Quarters erzielte wieder Gambill viele Yards, bevor Fleming seinen vierten Touchdown schaffte. Die Bulls gingen es nun etwas ruhiger an, und Feldkirchen kam zweimal in die Endzone zum Halbzeitstand von 18:35.

Nach der Pause stand zunächst wieder die Bulls-Offense auf dem Feld. Abwechselndes Run- und Pass-Play brachte sie bis auf 30 Yards an die Endzone. Fast unbemerkt vom Gegner fing Max Stuber den Pass von Quarterback Arnold Rupprecht zu seinem ersten Touchdown. Am Ende des Spiels erklärte Stuber überglücklich: „Es ging alles viel zu schnell. Ich habe mein Hirn ausgeschaltet, gefangen und hatte den Ball sicher in den Händen. Der erste Touchdown ist schon was Besonderes.“

Die Lions holten mit ihrem nächsten Angriff und einer gelungenen 2-Point-Conversion wieder etwas auf. Ein weiterer Touchdown, und es stand 32:42. Den Schlusspunkt setzte schließlich Thomas Hausler mit dem Catch zum 48:32.