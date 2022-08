Andi Seewald: Die Entscheidung fällt am Mandelon

Von: Nick Scheder

Ungefährdet als Sieger ins Ziel: Andreas Seewald gewinnt zum dritten Mal nach 2019 und 2021 den Grand-Raid in der Schweiz und ist verhalten zuversichtlich für die Weltmeisterschaft Mitte September.

Andreas Seewald gewinnt zum dritten Mal den Grand-Raid-Sieg. Trotzdem ist der Lenggrieser Mountainbiker nur verhalten zuversichtlich im Hinblick auf die Weltmeisterschaft.

Verbier/Grimentz/Lenggries – Die Gefühle sind gemischt. Einerseits hat Andreas Seewald mit dem souveränen Sieg beim Grand Raid am Wochenende gerade wieder seine Bombenform unter Beweis gestellt. Andererseits hadert der Lenggrieser Mountainbiker ein wenig mit der Strecke bei seinem Saisonhöhepunkt, der Marathon-Weltmeisterschaft am 17. September in Haderslev/Dänemark. Das Profil ist sehr wellig, ohne richtig lange steile Anstiege, so wie sie der 31-jährige Bergspezialist mag. Um sich auf die für ihn ungewohnte Belastung vorzubereiten, bei der „andere Fähigkeiten“ gefragt sind, bestritt der amtierende Marathon-Weltmeister kürzlich sogar ein Kriterium auf dem Rennrad.

Die Entscheidung fällt am Mandelon

Da war der Mountainbike-Klassiker im Schweizer Kanton Wallis schon eher Seewalds Wetter: Auf 125 Kilometern vom Start in Verbier bis zur Zieleinfahrt in Grimentz, summierten sich mehr als 5000 Höhenmeter auf. Drei lange Anstiege – gleich nach dem Start, nach der Hälfte der Strecke zum Mandelon und im Schlussabschnitt auf den Pas de Lona türmten sich vor dem stark besetzten Feld auf.

Die Entscheidung fiel am mittleren Steilstück. „Auf der ersten Hälfte der Strecke wurde viel gebummelt, da musste ich gar nichts machen, konnte mehr oder weniger mitrollen“, sagt Seewald, der den ältesten Mountainbike-Marathon Europas nach 2021 und 2019 (2020 wegen Corona keine Austragung) zum dritten Mal gewonnen hat.

Nach 60 km Bummeln wird‘s ernst

Und nach gut 60 Kilometern verhaltenem Tempo wurde es doch so langsam ernst: Seewalds Team-Kollege Martin Stosek startete am Anstieg zum Mandelon eine Attacke, der Lenggrieser sowie Urs Huber und Simon Schneller gingen zunächst mit. Nach einer weiteren Tempoverschärfung der Canyon-Fahrer Stosek und Seewald fuhren die beiden alleine an der Spitze. Stosek, der nach einem gebrochenen Schulterblatt noch nicht wieder ganz bei alter Form ist, zollte dem Angriff Tribut, als es hinauf zum Pas de Lona richtig steil wurde: Hatten die beiden zuvor gemeinsam Tempoarbeit gemacht, schickte Stosek Seewald alleine weiter auf die Schiebepassage nach fünf Stunden Fahrzeit.

Unbeeindruckt in die schlammige Schinderei

Der machte sich unbeeindruckt an die schlammige Schinderei. „Der Trage-Abschnitt hat mich gar nicht gestört“, sagt Seewald. Im Gegenteil: Der Lenggrieser holte zwischenzeitlich sechs Minuten Vorsprung auf seinen mittlerweile engsten Verfolger Urs Huber (Schweiz) heraus.

Mit solidem Vorsprung entspannt ins Ziel

Deswegen konnte Seewald die anschließenden Abfahrten aus 2792 Metern Höhe bis hinunter ins Ziel nach Grimentz (auf 1570 Metern) ohne großes Risiko hinunterrauschen. Er gewann das Rennen mit solidem Vorsprung von gut vier Minuten in 6:00,36 Stunden vor Huber und Simon Schneller, der Stosek auch noch überholte. „Das hat schon gepasst, der Grand Raid ist immerhin eines der großen Rennen“, sagt der WM-Titelverteidiger.

Augenmerk auf die Weltmeisterschaft

Doch den allerhöchsten Stellenwert haben auch in dieser Saison für den Lenggrieser die Meisterschaften. Nachdem es bei der Europameisterschaft heuer in Tschechien nur zu Rang 16 reichte (wir berichteten), möchte er gerne den zweiten Titel verteidigen. „Es schaut ganz gut aus, aber ich kann nicht einschätzen, wie gut ich mit dem coupierten Gelände zurechtkomme“, sagt Seewald. „Keine Ahnung, ob es für ganz vorne reicht.“

Bei der Vorbereitung macht Seewald wie gewohnt weiter. Eine Woche vor Dänemark geht er noch beim Dolomiten-Mann in ein Staffel-Rennen. Im Team ELK übernimmt der Lenggrieser den Mountainbike-Part. Seine Team-Kollegen sind für Kajak, Gleitschirmfliegen und Laufen zuständig. Und dann hat er womöglich positivere Gefühle für den Start bei der WM.