Anpfiff mit Bedacht: Reibungslose Runde erfordert Regeln für Klubs, Spieler und Zuschauer

Corona prägt auch den Auftakt in den unteren Ligen

Von Michael Grözinger schließen

Endlich geht auch die Saison für alle restlichen Amateurligen wieder los. Die Vorfreude ist verständlicher Weise riesig. Dennoch müssen einige Regeln eingehalten werden.

Landkreis – Endlich ist es so weit. Nach Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga – Letztere ohne Team aus dem Landkreis Starnberg – startet an diesem Wochenende auch in Kreisklassen, A-Klassen, B-Klassen und C-Klassen der Herren im Kreis Zugspitze die Fußball-Saison. Damit kehren nach exakt neun Monaten Pause fast alle Mannschaften aus dem Landkreis in den Ligaspielbetrieb zurück.

Die Hoffnung ist groß, dass die Saison trotz Corona einigermaßen normal abläuft. Dennoch – oder gerade deswegen – gibt es einige Regeln, an die sich Vereine, Spieler, aber auch Zuschauer halten müssen.

Regeln für Vereine

Die Vereine sind in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass am Spieltag sowie rund um den Betrieb alles geordnet abläuft und sich jeder an die Regeln hält. Ein Hygienekonzept sollte jeder Klub mittlerweile in der Schublade haben, die Vereinsverantwortlichen des jeweiligen Heimvereins müssen dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Darüber hinaus muss die Kontaktdatenerfassung (Name, Adresse, Telefon/E-Mail) aller am Spieltag anwesenden Personen (Spieler, Betreuer, Zuschauer) gewährleistet sein. Das geht digital oder schriftlich; Aufbewahrungszeit: vier Wochen. Aushänge müssen über die wichtigsten Hygieneregeln informieren.

Regeln für Zuschauer

Insgesamt sind im Amateurfußball maximal 1500 Zuschauer pro Spiel erlaubt. Entscheidender ist aber die Grenze von maximal 200, die einer Partie ohne fest zugewiesenen Sitzplatz (nummeriert und personalisiert) beiwohnen dürfen. Für fast alle Vereine im Landkreis Starnberg gilt daher de facto die Obergrenze von 200 Zuschauern. Wichtig: Auch geimpfte und genesene Personen werden mitgezählt.

Alle Zuschauer müssen – egal ob Sitzplatz oder Stehplatz rund ums Feld – einen Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander einhalten. Ausgenommen sind Personen desselben Hausstands. Die Tragepflicht einer FFP2-Maske gilt für Zuschauer während der kompletten Partie. Nur auf fest zugewiesenen Sitzplätzen darf die Maske abgenommen werden.

Der Heimverein muss dafür Sorge tragen, dass die maximal erlaubte Zuschauerzahl nicht überschritten wird und sich die Fans an die Regeln halten. „Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht“, heißt es dazu im Rahmenkonzept Sport des Bayerischen Innenministeriums.

Regeln für Spieler

Die Spieler sind angehalten, bis auf den normalen Körperkontakt während des Spiels auf Abstand zueinander zu gehen. Auch Torjubel soll möglichst ohne Berührung vonstattengehen. Darüber hinaus haben sie weitere Hygieneregeln vor und nach dem Spiel zu beachten wie das Benutzen individueller Flaschen sowie Personenbegrenzung und Maskenpflicht in der Kabine.

Die Inzidenz

Alle genannten Regeln gelten, solange die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis, in dem das Spiel ausgetragen wird, stabil unter 50 liegt. Aufgrund der derzeit steigenden Zahlen (Wert am Freitag im Landkreis Starnberg bei 18,3) empfiehlt sich auch ein Blick auf die Änderungen bei einer Inzidenz über 50. Dann sind zwar Fußballspiele weiterhin erlaubt, allerdings müssen alle beteiligten Personen (Spieler, Betreuer, Zuschauer) einen tagesaktuellen Negativ-Test vorweisen. Ausgenommen von dieser Regel sind allerdings vollständig Geimpfte und Genesene. Ab einer Inzidenz von 100 sind keine Zuschauer mehr erlaubt.