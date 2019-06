Argonauts bringen die Bulls ins Stolpern

Erding kassiert Saisonniederlage

Beim Heimspiel gegen die Starnberg Argonauts zeigten die Erding Bulls ungewohnte Schwächen. Trotz dieser ersten Saisonniederlage bleiben sie aber Tabellenführer in der Bayernliga.

Erding –Die lange Reihe aufeinanderfolgender Spiele hat offenbar ihre Spuren bei den Erding Bulls hinterlassen. Die Spieler zeigten beim Heimspiel gegen die Starnberg Argonauts ungewohnte Schwächen, und so setzte es die erste Saisonniederlage.

Die Defense verpasste Tackles, die Offense zeigte Probleme im Passplay, und die Liner ließen ihre übliche Dominanz vermissen. Gleich zu Beginn fingen sich die Bulls zwei Touchdowns der Starnberger ein, danach holten sie auf. Zur Halbzeit stand es 14:23. In der zweiten Hälfte ließen die Erdinger nur noch einen Touchdown zu und punkteten selbst noch zweimal. Mit einer gelungenen 2-Point-Conversion schafften sie es zum 29:30, doch dann kam der Schlusspfiff. Trotz der ersten Niederlage waren Trainer und rund 300 Fans zufrieden mit der Leistung des Teams, das trotzdem Bayernliga-Tabellenführer bleibt.

Die Starnberg Argonauts kamen zuerst ins Angriffsrecht. Mit sicheren Pässen erreichten sie die Touchdown-Zone. Im Gegensatz dazu konnten die Erding Bulls keinen Raumgewinn erzielen und mussten punten. Die Gäste legten nach und gingen mit 13 Punkten in Führung. Diesmal kamen die Bulls zumindest mit ihrem Run-Game durch. Gabriel Fleming lief in die Endzone und Michael Schuhladen verwandelte sicher den Zusatzpunkt. Anschließend passte die Defense auf, sodass die Argonauts lediglich drei Punkte durch ein Fieldgoal schafften. Wieder waren es die Runningbacks der Bulls, die die nächsten Punkte zum 14:16 sicherten. Nur noch zwei Zähler lagen die Starnberger bei jetzt in Führung. Aber wieder kamen die Pässe ihres Quarterbacks präzise bei den Receivern an, und so erhöhten die Argonauts zur Halbzeit auf 23:14.

Nach der Halftime-Show der Cheerleader und einem Fieldgoal-Gewinnspiel für die Zuschauer starteten die Bulls gut. Lukas Schattner blockte einen Punt der Starnberger, eroberte den Ball und kam bis an die 2-Yard-Linie. Den Rest überbrückte Quarterback Arnold Rupprecht mit einem Sneak. Wieder waren es nur noch zwei Punkte Unterschied.

Erst im letzten Viertel erreichten die Starnberger erneut die Endzone, aber auch die Bulls kamen durch Nicodemus Gambill zu weiteren sechs Punkten. Der Runningback erreichte auch bei der 2-Point-Conversion die Endzone. Mehr Punkte schafften die Bulls nicht, und so blieb es beim 29:30 aus Erdinger sicht.

Jetzt bleibt den Spielern ein Wochenende zum Erholen, bevor es am 7. Juli im Stadion in Erding gegen die Neu-Ulm Spartans weitergeht. evl