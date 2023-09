ASV Dachau in der Bringschuld

Nach dem 2:5 in Freising ziemlich angefressen: ASV-Trainer Manuel Haupt. Mehr laufen und die Zweikämpfe suchen © Christian Riedel

Nach der 2:5-Klatsche in Freising ist ein Heimsieg gegen Aufsteiger Waldeck-Obermenzing Pflicht für den ambitionierten Bezirksligisten ASV Dachau.

Dachau – Nach dem schwachen Auftritt in Freising will der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau die Kurve bekommen. Am heutigen Samstag (13 Uhr) empfangen die Dachauer im Sepp-Helfer-Stadion den Aufsteiger SV Waldeck-Obermenzing. Der Gegner kommt mit Rückenwind, aber auch mit wenig Regenerationszeit.

Der Bann ist gebrochen. Nach nur einem Punkt aus sechs Spielen haben die jungen Waldecker ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Im Kellerduell beim SV Nord Lerchenau feierte der Aufsteiger einen ungefährdeten 3:0-Erfolg und reichte die Rote Laterne an den Gegner weiter. Die drei Punkte ändern jedoch nichts daran, dass der Club aus Obermenzing hinten festhängt.

Der ASV Dachau hat derweil andere Sorgen. Unter der Woche unterlag die Elf von Trainer Manuel Haupt im Absteiger-Duell beim SE Freising mit 2:5. „Es war ein Rückfall“, betonte Haupt nach dem Spiel, der gegen Waldeck eine Reaktion fordert: „Wir müssen den Schalter umlegen.“ Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Und deshalb verzichtete Haupt in der einzigen Trainingseinheit zwischen den beiden Spielen auf lange Reden.

„Wir haben in Freising Dinge falsch gemacht, die wir seit Wochen ansprechen. Reden bringt anscheinend nichts“, so Haupt. Fehler wie vor dem ersten Gegentor, als drei seiner Spieler einen Gegenspieler unter Druck setzten, den letzten Schritt zur Balleroberung aber nicht machten. Der Freisinger überspielte das Pressing – und die Dachauer waren komplett offen. „Wir müssen dann schon auch in den Zweikampf gehen“, so Haupt.

Gegen den SV Waldeck sollten sich die Dachauer solche Momente nicht erlauben. Der Aufsteiger bringt zwar weniger Qualität mit als der SE Freising, kann aber ebenfalls gut umschalten. Und die Dachauer sind in der laufenden Runde noch nicht so stabil, dass sie auf einen Rückstand gelassen reagieren. Im Gegenteil: Ein Gegentreffer sorgt für Verunsicherung.

Haupt wünscht sich von seiner Mannschaft, dass sie Fußball arbeitet. „Es geht aktuell nur über die Basics. Wir müssen Laufbereitschaft zeigen, die Zweikämpfe annehmen und den Gegner entnerven.“ Nehmen sich seine Spieler dies zu herzen, sollte ein Erfolg gegen Waldeck-Obermenzing möglich sein. Misslingt die Umsetzung, könnte es die nächste Enttäuschung geben.