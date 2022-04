Attenkirchen profitiert von Punkteteilung der Verfolger - Kurioses Unentschieden in Massenhausen

Von: Bernd Heinzinger

Die Torschützen im Zweikampf: Christoph Hartig (l.) brachte Mauern in Führung, Volker Lippcke glich für Haag zum 1:1-Endstand aus. © michalek

Das Spitzenspiel in der A-Klasse 6 zwischen dem VfR Haag und der SpVgg Mauern endete trotz spielerischer Überlegenheit der Gastgeber mit einem Unentschieden.

Freising – Nutznießer ist die Truppe aus Attenkirchen, die mit einem Sieg nach mäßiger Leistung an die Tabellenspitze rückt. In der A-Klasse 5 endete das Verfolgerduell zwischen Massenhausen und Allershausen II mit einer Punkteteilung.

A-Klasse 5

SC Massenhausen - TSV Allershausen II 3:3 (2:1). Das Unentschieden sei absolut ärgerlich, meinte SCM-Trainer Tobias Sigl nach der Partie: „Wir haben es in den letzten fünf Minuten leider hergeschenkt. Das ist bitter, zuvor hatten wir das Geschehen im Griff.“ Nach dem schnellen 0:1 traten die Gastgeber überlegen auf und schafften noch vor der Pause die Führung. Im zweiten Abschnitt stand es 3:1 nach 78 Minuten, und alle dachten, das war’s. Sigl: „In der Schlussphase hat uns der TSV-Stürmer dann noch zwei unhaltbare Bälle eingenetzt, das war einfach der Wahnsinn.“ Sigl gibt sich kämpferisch: „Wir haben zwar weiter drei Zähler Rückstand, noch ist der zweite Platz aber möglich.“

Tore: 0:1 Erik Ogbebor (2.), 1:1 Nicusen Bailesteanu (20.), 2:1 Patrick Racean (41.), 3:1 Dennis Pohl (78.), 3:2/3:3 Domenik Baller (86./90.+3).



SV Pulling - SG Eichenfeld Freising 1:2 (1:2). „Wir sind als Team und kämpferisch stark aufgetreten,“ betonte Eichenfelds Spielertrainer Markus Ujwari nach dem knappen Sieg. Insgesamt hätte seine Truppe einige Chancen mehr als die Gastgeber gehabt: „Aber wenn es blöd läuft, dann endet so eine Partie auch anders. Denn Pulling vergab unter anderem einen Elfmeter“, bilanzierte der Trainer. Generell sei der Erfolg verdient gewesen. „Für uns ist er Gold wert, jetzt sollten wir uns keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen müssen.“

Tore: 1:0 Michael Bartels (33./FE), 1:1 Phongphat Khlongkhlaew (45.), 1:2 Niklas Reuter (88.)

TSV Eching II - SV Vötting-Weihenstephan II 2:1 (2:1). Echings Trainer Marcus Heiss sprach von einem verdienten Sieg seiner Truppe gegen den Tabellenletzten. „Wir haben es nur wieder einmal unnötig spannend gemacht und das dritte Tor verpasst.“ Der Coach zählte alleine fünf Latten- oder Pfostentreffer. „Da war natürlich Pech dabei.“ Trotz spielerischer Überlegenheit mussten die Hausherren daher bis zum Schluss gegen sich tapfer wehrende Gäste zittern. Heiss lobte den Gegner: „Die waren keinesfalls so schlecht, wie es die Tabelle aussagt. Am Ende kann ich mit den drei Punkten sehr zufrieden sein.“

Tore: 1:0 Arian Radocaj (15.), 2:0 Samuel Glogowski (25.), 2:1 Simon Fruehbeis (42.).

FCA Unterbruck II - FC Hettenshausen 1:4 (0:3). Unterbrucks Trainer Patrick Schnatmann gab nach der Partie zu: „Die Gäste waren heute einfach deutlich besser.“ Ständig hätten sie die Unterbrucker Abwehr überlaufen, wären zu zahlreichen Chancen gekommen. Nach dem 0:2 stellte der Coach die Abwehrformation von einer Vierer- auf eine Fünferkette um, das sorgte für etwas mehr Stabilität. Der Rückstand erhöhte sich trotzdem weiter, ehe Unterbruck kurz vor dem Abpfiff wenigstens der Ehrentreffer gelang: „Heute hat einfach das gesamte Spiel über nur wenig geklappt, es war für uns ein gebrauchter Tag,“ betonte der enttäuschte Patrick Schnatmann.

Tore: 0:1/0:4 Julian Catik (7./83.), 0:2 Niklas Gogoll (18.), 0:3 Christoph Riedlberger (30.), 1:4 Tobias Sigl (89.).



FC Neufahrn II - SV Dietersheim 2:0 (0:0). In der ersten Hälfte hatten die Gäste laut SVD-Vorstand Mario Spoljaric noch die Oberhand. „Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir die Führung schaffen.“ Doch der Ball wollte nicht in den Kasten und im zweiten Abschnitt klappte bei Dietersheim nichts mehr. Die Neufahrner hatten den größeren Siegeswillen, kämpften verbissen und belohnten sich mit den zwei Toren. Spoljaric: „Unsere Männer haben nicht mehr den Zweikampf gesucht und am Ende gab es die verdiente Niederlage.“

Tore: 1:0 Marco Presser (51.), 2:0 Marlon Damanzo (85.).



A-Klasse 6

VfR Haag - SpVgg Mauern 1:1 (1:1). Sehr enttäuscht war Mauerns Trainer Georg Pfüller nach dem Unentschieden im Spitzenduell. Allerdings nicht wegen des Ergebnisses. „Das war für uns das einzig Positive an diesem Nachmittag. Wir haben einfach keinen guten Fußball gespielt und können froh sein, nicht verloren zu haben.“ Dabei begann die Begegnung gut für die SpVgg. Bereits nach vier Minuten klingelte es im Haager Kasten. „Anschließend haben die Männer aber nicht mehr gezeigt, dass sie die drei Punkte wollen“, beklagte Pfüller. Die Gastgeber hätten seine Truppe richtig „hergespielt“ und massenweise hochkarätige Torchancen vergeben. Doch lediglich Haags Spielertrainer Volker Lippcke ließ die etwa 200 Zuschauer nach einer knappen halben Stunde dank seines Ausgleichstreffers jubeln. In der zweiten Hälfte dominierten die Gastgeber in einer aufgrund der Platzverhältnisse nicht gerade hochklassigen Partie weiter, allerdings ohne Erfolg. Pfüller: „Wenn wir das Spiel mit zwei oder drei Toren Unterschieden verlieren, wäre das in Ordnung gegangen. Wir sind heute eindeutig mit einem blauen Auge davongekommen.“

Tore: 0:1 Christoph Hartig (4.), 1:1 Volker Lippcke (27.).



SV Marzling II - FC Moosburg II 6:2 (2:0). Über ein sehr gutes Spiel seiner Mannschaft freute sich Marzlings Trainer Matthias Kugler. „Wir waren von Anfang an feldüberlegen.“ Das erste Tor sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Serkan Sen löste die Blockade nach 38 Minuten, und im Anschluss erhöhte Marzling II schnell. Am Ende wurde es ein wenig turbulent mit Elfmetern auf beiden Seiten: „Unser Sieg ist aber natürlich nicht mehr in Gefahr geraten und war gegen den Tabellenletzten absolut verdient,“ so Kugler.

Tore: 1:0/2:0Serkan Sen (38./43), 3:0 Deian Stiubea (56.), 4:0 Florian Schwager (70.), 4:1 Fabian Huber (71./FE), 5:1 Mathias Kugler (83.), 5:2 Markus Lamitschka (85.), 6:2 Dominik Wagner (89./FE).

TSV Au II - SpVgg Attenkirchen 1:2. Seine Männer wären in Gedanken wohl schon beim Spitzenspiel nächste Woche gegen Haag gewesen, begründete SpVgg-Trainer Steven Ducat die maue Vorstellung seiner Mannschaft: „Wir haben uns nur wenige Chancen herausgespielt und profitierten davon, dass Au eine halbe Stunde in Unterzahl war.“ Die beiden Tore gelangen jeweils nach einem Freistoß, die Gastgeber hatten am Ende sogar noch eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Ducat: „Wir müssen die Partie abhaken, gegen Haag wird es garantiert deutlich besser.“



SC Kirchdorf II - SVA Palzing II 2:5 (0:3). „In der ersten Hälfte dominierten wir das Spiel klar, Kirchdorf hatte keine einzige Chance“, lobte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono das Geschehen der ersten 45 Minuten. Nach der Pause habe es seine Truppe ein wenig langsamer angehen lassen, ohne richtig in Gefahr zu geraten: „Heute haben die Männer eine gute Leistung gezeigt, ich bin sehr zufrieden“, so der SVA-Coach, der von einem auch in der Höhe verdienten Sieg sprach.

Tore: 0:1 Martin Redl (23.), 0:2 Philipp Schätzl (34./ET), 0:3 Michael Glaser (44.), 1:3 Fabian Eichler (56.), 1:4 Alexandru Frinea (74.), 2:4 Johannes Kaindl (81.), 2:5 Florian Poeltl (89.).

SG Istanbul Moosburg - SV Oberhaindlfing 2:1 (1:1). Gästetrainer Stephan Lechner ärgerte sich nach der Partie über das unsportliche Verhalten der Moosburger. „Es sind Zuschauer auf den Platz gerannt, ständig wurde geschrien. Davon haben wir uns am Ende einschüchtern lassen.“ Nach dem 1:1 habe man es aber in der Hand gehabt, für Ruhe zu sorgen. Doch zweimal landete der Ball statt im SG-Tor nur an der Latte. „Je länger es gedauert hat, desto wilder wurde es dann“, sagte Lechner: „Ich finde es eine Frechheit. Aber wegen der verpassten Chancen sind wir auch ein wenig selbst schuld an der Niederlage.“

Tore: 1:0 Yusuf Degirmenci (3.), 1:1 Florian Kaindl (29./FE), 2:1 Mustafa Bicak (89.).

SC Oberhummel - SC Tegernbach 2:1 (2:1). In der ersten Hälfte wäre seine Truppe überlegen gewesen, sagte Oberhummels Abteilungsleiter Christoph Rehmann: „Verdientermaßen sind wir auch 2:0 in Führung gegangen.“ Im Anschluss aber hätte die Gastgeber ein wenig das Fußballspielen eingestellt und den Anschlusstreffer kassiert. „Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste deutlich stärker und drückten uns hinten rein. Am Ende haben wir Glück gehabt, dass wir nicht noch den Ausgleich hinnehmen mussten“, so Rehmann.

Tore: 1:0/2:0 Thomas Geltinger (33./38.), 2:1 Sebastian Schillinger (43.).

A-Klasse 7

VfB Hallbergmoos II - SpVgg Eichenkofen 3:0 (1:0). Ein sehr gutes Spiel beider Mannschaften sah VfB-Trainer Robert Kühnel: „Es herrschte hohes Tempo und eine gesunde Aggressivität.“ Seine Truppe hatte die besseren Chancen und kurz vor der Pause gab es das 1:0 via Elfmeter. Im zweiten Abschnitt blieben die Hallbergmooser die leicht stärkere Mannschaft. Kühnel: „Wir haben verdient gewonnen. Die Leistung gibt Zuversicht für die nächsten Spiele, vielleicht hat es jetzt Klick bei der Mannschaft gemacht.“

Tore: 1:0/3:0 Kevin Schmid (45./83./FE), 2:0 Tobias Lex (62./ET).