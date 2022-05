Auer Trainer schmeißt das Handtuch - Kirchdorf geht baden - Attaching souverän

Teilen

Unruheherd: Attachings Stürmer Didier Nguelefack (hier gegen den Kranzberger Florian Edlhuber) hatte an den Toren der Freisinger wieder einmal entscheidenden Anteil. © lehmann

Drei Spieltage vor Saisonende bleiben der SC Kirchdorf und der TSV Au weiterhin stark gefährdet, wenn es um den Klassenerhalt in der Kreisliga geht. Bei den Hallertauern kommt es sogar noch zu einem Trainerwechsel, da Christian Hobmeier gestern das Handtuch warf. Der BC Attaching zieht auf Rang zwei ungehindert seine Kreise und ist nach dem Sieg in Kranzberg heißester Anwärter auf die Aufstiegsrelegation.

SV Kranzberg - BC Attaching 1:3 (1:1). Attaching tat sich schwer, siegte am Ende aber doch verdient. Der Tabellenzweite war eine Spur abgezockter und nutzte seine wenigen Chancen konsequent. Die erste Möglichkeit hatten noch die Gastgeber durch Michael Kopp, der knapp neben den Pfosten zielte. Die Führung erzielten aber die Gäste. Nach einem weiten Ball legte Didier Nguelefack am Strafraum mit der Hacke geschickt ab, und Domenic Hörmann nagelte das Leder aus 13 Metern zum 0:1 (23.) ins SVK-Gehäuse. Trotz der Führung kam Attaching nicht richtig in Tritt, hatte kaum echte Torchancen. Ein Verdienst der konzentrierten Defensive der Platzherren, die ihre beste Möglichkeit durch Christoph Holmeier eiskalt zum verdienten 1:1-Pausenstand (32.) nutzten.

Nach dem Wechsel drehte die BCA-Offensive auf. Nguelefack kreuzte mit dem Ball vor dem Strafraum, steckte durch zu Patrick Hujina, der das 1:2 (53.) erzielte. Die beste und einzige Chance zum Ausgleich für Kranzberg hatte Kapitän Dominik Grabmair per Kopf (83.), doch BCA-Keeper Hans Gamperl machte sich lang und lenkte den Ball knapp über die Latte. Die folgende Ecke verwandelte sich zum Bumerang, als Attaching an den Ball kam und über rechts konterte. Franz Gamperl passte scharf zur Mitte, wo Maxi Tessner nur noch den Fuß hinhalten musste, um auf 1:3 (84.) für Attaching zu stellen.

FC Lengdorf - TSV Au 6:1 (4:0). Nach der fünften Niederlage in Serie muss der TSV Au im Abstiegskampf ohne Trainer Christian Hobmeier auskommen. Der stellte nach der Klatsche in Lengdorf sein Amt zur Verfügung, um die Mannschaft in den letzten Spielen wachzurütteln und die Spieler mehr in die Pflicht zu nehmen. Denn zum wiederholten Male in den letzten Wochen leiteten grobe, individuelle Schnitzer der Hallertauer die Niederlage ein. Leichte Ballverluste und Schlafmützigkeit im eigenen Strafraum ermöglichten vier der sechs Treffer für den FCL, sodass Lukas Fischer (12.), Bernhard Heilmeier (23.), Spielertrainer Gianfranco Soave (24.) und Florian Spielberger (37.) schon vor der Pause mühelos auf 4:0 stellten.

Durch eine rote Karte (45.+1) wegen Tätlichkeit gegen den kurz zuvor eingewechselten Max Bausch kamen die Hallertauer nur noch mit zehn Mann aus der Kabine. Lengdorfs Stürmer Martin Lechner erhöhte per Doppelpack (47. / 59.) auf 6:0, ehe Josip Andrik (65.) nach einer Ecke den Ehrentreffer für die Gäste köpfte. Interimsweise wird Hobmeiers Vorgänger Karl Höpfl den TSV Au in den letzten drei Saisonspielen betreuen.

TSV Allershausen - SC Kirchasch 0:0. Für Philipp Jordan, den TSV-Fußball-Abteilungsleiter war der eine Punkt zu wenig. Denn die Gastgeber waren über weite Strecken der Partie das spielbestimmende Team, schafften es aber zu selten, Torgefahr zu entwickeln. Richtig gute Torraumszenen gab es nur im ersten Durchgang. Die beste Chance des Spiels vereitelte Gästetorwart Sven Kouame, als er einen Kopfballaufsetzer von Maciej Machi (29.) entschärfte. Und auch ein zweites Mal hätte der Allershausener Siegtreffer fallen können, als Janis Kratzl in die Latte des KSC-Tores traf (35.). Die Gäste hatten einen vielversprechenden Torschuss durch Markus Zollner kurz vor der Pause.

Nach dem Wechsel waren die Gastgeber weiter überlegen, nennenswerte Torchancen gab es keine mehr.



BSG Taufkirchen - TSV Moosburg x:0. Das Schlusslicht aus Moosburg sah sich wegen einer zweistelligen Zahl an Spieler-Ausfällen gezwungen, die Partie vom Kreis-Spielleiter absetzen zu lassen. Einer Bitte um Spielverlegung Anfang vergangener Woche wollten die Gastgeber aus Taufkirchen nicht zustimmen, weil aus deren Sicht kein Ersatztermin möglich war. Nun gehen die drei Punkte kampflos am grünen Tisch an den Tabellensiebten.

TSV Wartenberg - SC Kirchdorf 5:0 (0:0). Der SCK steht damit weiterhin auf dem direkten Abstiegsplatz und präsentierte sich auch in Wartenberg ganz schwach. Die Truppe von Trainer Andreas Apold spielte lediglich in der ersten Halbzeit einigermaßen mit und hatte durch Samuel Nierhaus sogar die Riesenchance, in Führung zu gehen.

Nach der Pause verursachte Torwart Hans Maier nach einem TSV-Freistoß im Nachfassen einen Elfmeter, den Maxi Härtl souverän zum 1:0 (57.) für den TSV verwandelte. Das reichte, um die Gäste völlig auseinander brechen zu lassen. Im Anschluss spielte Wartenberg souverän auf und begann ein fröhliches Scheibenschießen gegen völlig überforderte Kirchdorfer. Engl scheiterte mit einem Schuss aus zehn Metern, Markus Pöppel staubte per Nachschuss zum 2:0 (67.) ab. Als Martin Maier zur Mitte flankte, stand dort Christian Schmuckermeier richtig und netzte zum 3:0 (70.) ein. Bei einem Konter setzte sich Martin Maier im Laufduell durch, umlief den Torwart und schob zum 4:0 (76.) ins leere Tor. In der Nachspielzeit nutzte Florian Hornauer einen Torwartpatzer zum 5:0-Endstand (91.).

„Ich weiß nicht, ob wir in dieser Verfassung überhaupt noch punkten werden“, meinte SCK-Trainer Apold, „Wir spielen eine Halbzeit ordentlich und verteilen dann wieder Geschenke, das war absolut unterirdisch und macht mich sprachlos.“ (Sepp Fuchs)