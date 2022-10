Aussetzer überschattet starken Auftritt des 1. FC

Von: Oliver Rabuser

Viel zu jubeln gibt es für den 1. FC um (v. l.) Sandu Poplacean, 2:0-Torschützen Jonas Poniewaz, Jonas Schrimpf und Lukas Kunzendorf. © Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen feiert einen 5:1-Erfolg über den SV Bad Heilbrunn und löst den von der Tabellenspitze der Bezirksliga ab. Dicker Wermutstropfen: FC-Torjäger Moritz Müller sieht die Rote Karte.

Garmisch-Partenkirchen –- Der 5:1-Erfolg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen über den SV Bad Heilbrunn war vor allem eines: eine Ansage an die Konkurrenz, wer aktuell in der Bezirksliga Süd die Hosen an hat. Variables Spiel, Zweikampfstärke und eine gute Balance zwischen den Mannschaftsteilen ließen zur Halbzeit beim Stand von 4:1 einen ebenso ratlosen wie überforderten Gast zurück. Den perfekten Nachmittag verhinderte ausgerechnet Doppeltorschütze Moritz Müller mit einem einzigen, gleichwohl törichten Moment. Sein rüdes Einsteigen gegen den Ex-Murnauer Kevin Diemb hat Folgen: Er dürfte länger gesperrt bleiben.

Nach gut einer Stunde kochten die Emotionen aus dem Stand hoch. Dabei gab es eigentlich gar keinen Grund, zu eindeutig war die sportliche Faktenlage. Dann spielte Jonas Schrimpf einen Ball in die Tiefe auf Müller. Eine gute Möglichkeit für einen weiteren Torerfolg. Doch ließ sich Müller von Diemb in halbrechter Position relativ locker abkochen, was den FC-Angreifer zu wurmen schien. Er setzte nach und sprang Diemb von der Seite mit beiden Beinen in den Knöchel. Klaus Kronschnabel, Co-Trainer des HSV, stürmte auf den Platz, wollte Müller an den Kragen, musste deswegen ebenfalls mit Rot vom Arbeitsplatz weichen. Cheftrainer Walter Lang, als besonnene Person bekannt, sprach hinterher wie einige andere Heilbrunner auch von „Körperverletzung“. Müllers Entschuldigung nach Spielende änderte nur wenig am Urteil. Diemb konnte nicht mehr auftreten und Müller wird den Fußball-Oktober von der Tribüne aus verfolgen.

Ein kurzer Aussetzer mit Folgen: Die rote Karten gegen Moritz Müller nach seinem rüden Foul an Kevin Diemb stellt niemand infrage. © Oliver Rabuser

Florian Heringer wollte die Aktion seines Torjägers nicht schönreden, relativierte aber zumindest anfänglich. „Von der Seite, zu spät dran – hat ihn dumm getroffen, passiert im Affekt.“ Einen Vorsatz wollte auch Lang nicht unterstellen. „Das wäre ja Wahnsinn.“ Mehr Nachsicht gab’s für Müller allerdings nicht. Das zeigten auch die Reaktionen auf der Tribüne, wo Kopfschütteln noch die geringste Form der Missbilligung war. „Natürlich hat es mich geärgert“, schob Trainer Heringer später nach. Verständlich, dass er nur ungern darüber sprach. Denn nebenbei lieferte seine Mannschaft eine vorzügliche, wenn nicht sogar die beste Halbzeit dieser Saison ab. „Wir waren präsent, sind dominant aufgetreten und waren sowohl mit als auch gegen den Ball gut gestaffelt.“ So kamen die Heilbrunner dank der Abwehrreihe um Christoph Schmidt und Maximilian Heringer gar nicht dazu, ihre Kopfballstärke zu zeigen. Zentral zogen Momo Ndiaye und Lukas Kunzendorf die strukturellen Fäden. „Das gesamte Mittelfeld war brutal stark“, betont Heringer.

Müllers frühes Führungstor tat ein Übriges. Natürlich ein Geschenk von SV-Keeper Christoph Hüttl, der nach einem Rückpass den Ball zu lange am Fuß hielt und den sich von hinten anschleichenden Müller zu spät bemerkte. Mit einem Geistesblitz setzte Kunzendorf Jonas Poniewaz perfekt in Szene – 2:0. Die Angriffsmuster waren einfach, aber effektiv. Sandu Poplacean schickte Müller longline auf die Reise, dessen Zuspiel von der Torauslinie in den Rückraum erreichte Schrimpf – 3:0. Der SV verkürzte durch einen direkten Freistoß, den Poplacean mit der Schulter unhaltbar abfälschte. Doch die Leiter zur Tabellenspitze ließ sich nicht mehr kippen. Eine einstudierte Eckenvariante über Ndiaye und Schmidt führte zum 4:1 durch Müller. Nach Seitenwechsel plätscherte die Partie bis zu Müllers Aussetzer so vor sich hin. Der FC ließ den Gast auch mit einem Mann weniger nicht gewähren, ergänzte aber seinerseits durch Selvedin Mesanovic einen bärenstarken Auftritt mit dem 5:1 Endstand.