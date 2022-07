Gefährliche Lieferung: Paketzusteller übersieht Gegenverkehr

Schock für 23-Jährige in Kleinkarolinenfeld: Paketzusteller übersieht sie auf Kreisstraße und schneidet ihr den Weg ab.

Kleinkarolinenfeld – Am Dienstagnachmittag ist es im Ayinger Ortsteil Kleinkarolinenfeld zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter gekommen.

Ein Paketzusteller war gegen 14.30 Uhr auf der Miesbacher Straße (Kreisstraße M 9) in nördlicher Richtung unterwegs. Der 29-Jährige aus dem Landkreis Freising wollte mit seinem Transporter links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen, um dort das bestellte Paket abzugeben, so informiert die Polizei.

Aying: Paketzustellung in Kleinkarolinenfeld verursacht 8000 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersah er eine 23-Jährige aus dem Landkreis Miesbach, die mit ihrem Opel Corsa die M 9 Richtung Süden entlang fuhr. Als sie den Kleintransporter auf ihrer Spur bemerkte, versuchte sie noch eine Vollbremsung hinzulegen, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern.

Der PKW und der Kleintransporter kollidierten, beide Fahrzeuge wurden ramponiert. Der Schaden liegt laut Polizei insgesamt bei rund 8000 Euro.

