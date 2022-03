Nur die Chancenverwertung ist richtig gut

Von: Patrick Staar

Teilen

Gleich die erste Torchance genutzt: Heilbrunns Maximilian Lechner (re.) tauchte nach einem Konter alleine vor Ehekirchens Torhüter Samuel Biehler auf und erzielte das 1:3. © EWALD SCHEITTERER

Heilbrunns letztes Aufgebot unterliegt FC Ehekirchen mit 2:3

Bad Heilbrunn – Zehn Verletzte kann kaum ein Profi-Klub verkraften – und erst recht nicht der SV Bad Heilbrunn. Mit dem allerletzten Aufgebot blieb die Mannschaft auch im zehnten Spiel in Folge sieglos und unterlag dem personell ebenfalls gebeutelten FC Ehekirchen mit 2:3 (0:1). „Wir waren chancenlos“, gab Trainer Walter Lang anschließend zu.

Philipp Reyer ist Zweiter Vorsitzender des SV Bad Heilbrunn, spielt normalerweise in der B-Klasse und hat noch nie mit dem Landesligateam trainiert. Gestern wollte er eigentlich einen gemütlichen Sonntagnachmittag am Heilbrunner Fußballplatz verbringen. Nicht im Traum dachte er daran, dass er mal zu einem Einsatz in der Landesliga kommen könnte: „Sonst würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe“, sagt er lachend mit Blick auf seinen Körper, der sich einige Kilo vom Idealgewicht entfernt hat. Doch in der 85. Minute war es um die Ruhe geschehen. Maximilian Grobauer und Marcel Pappritz, seine beiden Teamkollegen aus der B-Klasse, standen schon auf dem Platz. Und dann verletzte sich auch noch Tobias Gritzuhn in der 88. Minute am Arm und musste ausgewechselt werden. So durfte Reyer in der Schlussoffensive mitmischen und kam sogar noch zu einem Torschuss.

Mit dem allerletzten Aufgebot konnte Heilbrunn gegen die alles andere als überzeugend aufspielenden Gäste dagegenhalten, mehr aber auch nicht. Bis zur 73. Minute sahen die Heilbrunner den gegnerischen Strafraum nur aus der Ferne und konnten sich keine einzige Torchance erarbeiten. Wenigstens etwas besser lief es bei Ehekirchen. Gleich die erste Chance nutzte Gabriel Hasenbichler zum 1:0, die zweite versenkte Pascal Schlitter (52.). Nach dem 3:0 durch Julian Hollinger (56.) setzte wohl keiner der 277 Zuschauer mehr einen Pfifferling auf einen Heilbrunner Punktgewinn.

Doch dann nahm die Partie eine kuriose Wendung. Maximilian Lechner nutzte gleich die erste Konterchance zum 1:3 (75.). Sieben Minuten später leistete sich Muris Avdic ein Allerweltsfoul, sah die Gelbe Karte. Seinen Kommentar zu dieser Entscheidung fand Schiedsrichter Lukas Schregle wohl unpassend, und so flog Avdic mit Gelb-Rot vom Platz. Den folgenden Freistoß schlug Benedikt Specker in den Strafraum – und Sebastian Mertens vollstreckte zum 2:3. Nun wurde es hektisch. Michael Panknin streckte den Heilbrunner Anton Pappritz mit einem groben Foulspiel nieder. Dies brachte HSV-Torhüter Gerald Hillringhaus derart in Rage brachte, dass er über den halben Platz sprintete, um Panknin die Meinung zu sagen. Daraufhin schubste Pascal Schittler den tobenden Torhüter um. Panknin sah Gelb-Rot, Hillringhaus und Schittler jeweils Gelb (93.). Heilbrunn stürmte mit Mann und Maus, doch der letzte Angriff endete mit einer Abseitsstellung.

Trainer Walter Lang ließ sich von der turbulenten Schlussphase nicht blenden: „Die gesamten Gesamtumstände ergeben das Gesamtergebnis.“ Seine Mannschaft habe keinen Zugriff auf das Spiel gefunden, aber alle Chancen verwertet: „Wir haben verdient verloren.“

SV Bad Heilbrunn - FC Ehekirchen 0:0 (0:0)

Tore: 0:1 (15.) Hasenbichler, 0:2 (52.) Schittler, 0:3 (65.) Hollinger, 1:3 (75.) Lechner, 2:3 (83.) Mertens.– Zuschauer: 277. – Schiedsrichter: Lukas Schregle (1. FC Biessenhofen-Ebenhofen).

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

HSV: Hillringhaus – Hüttl, Mertens, A. Pappritz, Schmid (53. Gritzuhn, 86. P. Reyer), Krinner (70. Grobauer), Kühberger (46. Kiechle), M. Pappritz (Lechner), B. Specker. M. Schnitzlbaumer, Tiedt