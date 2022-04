SV Bad Heilbrunn: Das erwünschte Unentschieden

Von: Nick Scheder

Der jungen aufstrebenden Truppe ein Unentschieden abgetrotzt: Thomas Pföderl (re.) und seine Heilbrunner trennen sich mit 1:1 vom FC Memmingen II – hier Lukas Bettrich. © Erwin Hafner

FUSSBALL LANDESLIGA Heilbrunn holt im Kellerduell bei starker Memminger Reserve ein 1:1

Bad Heilbrunn – Sie mussten lange bangen um den Punktgewinn. Das Spiel des SV Bad Heilbrunn beim FC Memmingen II dauerte bis zur sechsten Minuten der Nachspielzeit. Noch ein Eckball, noch eine Torchance, noch mal geklärt. Und dann war das Unentschieden, auf das Walter Lang gehofft hatte, in trockenen Tüchern. Mit 1:1 (1:1) trennten sich die Tabellennachbarn im Kellerduell der Landesliga. „Es war ein für uns glückliches Remis“, räumt der Trainer des SV Bad Heilbrunn ein. Den Gegner erlebte er als blutjunge Truppe, bestens ausgebildet und auf dem Kunstrasen spiel- und kombinationsstark.

Das erwünschte Unentschieden

So hatten die Platzherren deutlich mehr Ballbesitz. „Vor allem in der ersten Hälfte sind wir nicht ins Spiel gekommen“, sagt Lang. Dennoch gingen die Gäste in Führung: Ein verlängerter Einwurf von Anton Krinner landete bei Maximilian Schnitzlbaumer, der zog vom Elfmeterpunkt ab – 1:0. Doch sonst bestimmte vor allem die Memminger Regionalligareserve das Spiel, prüfte den Heilbrunner Keeper Christoph Hüttl mehrfach. Der hielt den HSV mit starken Paraden im Spiel. Nur bei Christos Trifinopoulos Ausgleichstreffer war er machtlos.

Deutliche Anzeichen von Kräfteverschleiß

„Ein starker Gegner, ballsicher, griffig, schnell“, lobt Lang Memmingen, das ein faires Spiel ablieferten, das vom Schiedsrichter souverän geleitet wurde. „Wir mussten schauen, dass wir mit dem Tempo mitkommen.“ Ein deutliches Zeichen für den Kräfteverschleiß – auch durch das zurückliegende fordernde Mittwochsspiel: Der unverwüstliche Anton Pappritz ließ sich vor Ende der Spielzeit auswechseln. Maximilian Lechner musste nach einem Schlag gegen den Kopf ins Krankenhaus, wo es Entwarnung gab. Der angeschlagene Benedikt Specker, der wie Anton Krinner eine gute Chance hatte, biss sich lange durch.

Mit Willen und Einsatz dagegengehalten

Und nach der Pause lief es sogar besser für die Heilbrunner, auch wenn die zweite Spielhälfte torlos blieb. Lang hatte auf ein System mit nur einer Spitze umgestellt, um die Offensive zu stabilisieren. „Wir haben nicht allzu viel zugelassen, hatten sogar die besseren Chancen.“ Trotzdem ist er sehr zufrieden mit der Punkteteilung. Zu überlegen waren die Memminger beim Ballbesitz, immer wieder gefährlich mit Kombinationen auf dem Kunstrasen. „Aber wir haben mit Willen und Einsatz dagegengehalten und uns deswegen das Unentschieden erarbeitet.“ Nach 96 Minuten war das Bangen vorbei. Schließlich hatte Heilbrunn zuletzt schon öfter in der Nachspielzeit verloren.

Mit dem Ergebnis halten die Heilbrunner den Gegner auf Distanz und bleiben in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen.

FC Memmingen II - SV Bad Heilbrunn 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 (16.) M. Schnitzlbaumer, 1:1 (43.) Trifinopoulos, – Schiedsrichter: Fridolin Hiefner, – Zuschauer: 44.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Fr. Schnitzlbaumer (85. M. Pappritz), Auer, Mertens, Tiedt, – Pföderl, A. Pappritz (88. Schmöller), – Krinner, B. Specker (71. Gellner), M. Schnitzlbaumer, – Lechner (41. Schmid).