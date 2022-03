RW Bad Tölz schlägt Verfolger Hausham mit 2:0 – FF Geretsried überzeugen – Nullnummer in Ascholding

Von: Patrick Staar

Die einzige Torchance in der ersten Halbzeit genutzt: Branilav Turecek (li.) erzielt im Spitzenspiel gegen Hausham das 1:0 für den SC Rot-Weiß Bad Tölz. © pr

In der Kreisklasse Zugspitze 2 war am Wochenende viel los. So setzte sich beispielsweise der Tabellenführer SC RW Bad Tölz im Spitzenspiel gegen Hausham durch.

SC RW Bad Tölz – SG Hausham 2:0 (1:0) – Der Siegeszug des SC Rot-Weiß Bad Tölz geht weiter. Im Spitzenspiel musste sich der bisherige Tabellenzweite Hausham nach hartem Kampf mit 0:2 geschlagen geben. „Der erste Schritt ist getan, jetzt haben wir noch neun Schritte zur Meisterschaft“, kommentierte Trainer Tarkan Demir.

Lange Zeit machten die Gäste seiner Mannschaft das Leben sehr schwer. Nur eine einzige erwähnenswerte Torchance konnten sich die Tölzer in der ersten Halbzeit erarbeiten, und die führte gleich zum 1:0: Mit einem klugen Pass zerlegte Benedikt Rinshofer die komplette Gästeabwehr. Branislav Turecek lief mutterseelenalleine auf Schlussmann Michael Wiesböck zu, behielt die Nerven und schob zur 1:0-Führung ein (34.).

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr schwanden bei den Gästen die Kräfte, und es taten sich Lücken auf. Vor den gut 200 Zuschauern scheiterten die Rot-Weißen innerhalb von drei Minuten gleich dreimal mit Alleingängen. Dann nietete Haushams Tobias Fritz seinen Gegenspieler Fatih Kocyigit im Mittelfeld um und sah die Rote Karte (77.). In Überzahl ging das Rot-Weiße Alleingang-Festival ging weiter, Kocygit scheiterte freistehend mit einem Lupfer-Versuch (80.). „Man muss die Angriffe cleverer zu Ende spielen“, kritisierte Demir. „Da merkt man, dass Druck drin ist.“ Schließlich schwächten sich Gäste noch mal selbst. Andreas Schmid säbelte Thankgod Asoegwu um und sah Gelb-Rot (86.). In doppelter Überzahl kam Fynn Kettner in der vierten Minute der Nachspielzeit zu einem erneuten Alleingang – und sorgte für die Entscheidung. „Es ist toll, wenn man einen 19-Jährigen bringen kann, der dann auch noch eine Verstärkung ist“, lobte Demir. (pr)

FC Rottach-Egern - TuS Geretsried II 2:1 (0:0) - Aus Sicht der Gäste gehört dieses Spiel in die Kategorie „gebrauchter Tag“. Nach torloser erster Halbzeit waren die inklusive Trainer Hans Schneider mit nur elf Aktiven angereisten Geretsrieder durch einen abgefälschten Freistoß von Christoph Klein zwar mit 1:0 (54.) in Führung gegangen. Widrige Umstände – Florian Kellner verletzte sich schon in der ersten Halbzeit, Gabriel Ramaj sah Rot (88.) wegen angeblicher Notbremse – ließen die Landesligareserve am Ende mit leeren Händen dastehen. Rottach glich durch einen direkt verwandelten Eckball (73.) zum 1:1 aus. Zwei Minuten später stocherte Fetullah Sourtsoglou den Ball zum 2:1 über die Linie. Die Chance zum Ausgleich verpasste kurz vor Schluss Christoph Klein, als er den Ball aus der Drehung gegen die Unterkante der Latte hämmerte. (rst)

FF Geretsried - SG Aying/Helfendorf 3:1 (0:1) – Als Lohn einer überzeugenden Leistung feierten die Fußball-Freunde mit dem 3:1 gegen Aying den zweiten Sieg nach der Winterpause. Am Ende einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führten die Gäste zwar durch ein Tor von Adnan Budimlic (37.) mit 1:0. Nach dem Seitenwechsel übernahmen jedoch die Gastgeber die Regie auf dem Kunstrasen des Isaraus-Stadions. Zeljko Csikos gelang in der 52. Minute der 1:1-Ausgleich. „Dann haben wir sie rund gemacht“, zeigte sich FF-Trainer Christos Georgiadis angetan vom Auftritt seiner Elf. Moritz Frank schloss einen Konter über Dominik Zelt und Dincer Aydin zur Geretsrieder 2:1-Führung ab. Thomas Bucek stellte mit einem „Kopfball aus dem Bilderbuch“ (Georgiadis) in der 71. Minute den 3:1-Endstand her. Das Fazit des Trainers: „Das Ergebnis spiegelt auch das Spiel richtig wieder.“ (rst)

SV Bayrischzell - BCF Wolfratshausen II 4:1 (1:0) – Trotz des Fehlstarts zeigte sich Trainer René Stoiber im Kampf gegen den Abstieg zuversichtlich: „Es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Abgerechnet wird zum Schluss.“ Der Matchplan der Farcheter wurde schon in der ersten Halbzeit nach zwei verletzungsbedingten Auswechslungen über den Haufen geworfen. Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause wurde die Partie zwar nicht unbedingt besser, „aber wir hatten immerhin drei oder vier hochkarätige Chancen“, berichtete Stoiber. So aber erzielte Bayrischzell das 2:0. Christoph Walser gelang das zwischenzeitliche 1:2 (75.), doch postwendend fing sich der BCF II das dritte Gegentor ein. Kurz vor Schluss machte Bayrischzell mit dem 4:1 alles klar. Stoiber: „Leider haben wir wieder einmal drei Treffer des Gegners selbst verursacht.“ (tw)

SV Ascholding-Thanning - TSV Weyarn 0:0 – Eine klassische Nullnummer sahen die 60 Zuschauer auf dem Sportplatz am Hallenbad. „Keine Mannschaft wollte Risiko gehen“, berichtete Heinz Tochtermann. Der SV-Coach war durch einige Ausfälle zu Umstellungen gezwungen, „was unsere Offensive geschwächt hat“. Die Defensive der Ascholdinger sei jedoch hervorragend gestanden, und überhaupt, so stellte der Trainer fest, habe seine Elf im Vergleich zur Vorwoche „einen Schritt nach vorne“ gemacht. Die beiden besten Möglichkeiten hatten Tiago Gomes und Thomas Kopp, doch am Ende trennten sich beide Teams torlos. Tochtermann: „Mit diesem Punkt kann ich leben.“ (tw)

SF Egling/Straßlach - DJK Darching 1:3 (0:1) – Beide Mannschaften taten sich schwer im ersten Match nach der Winterpause. In einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte gerieten die Eglinger aber schon nach elf Minuten mit 0:1 in Rückstand. „Wieder ein Tor, das wir zu leicht hergegeben haben“, haderte Trainer Herbert Mühr mit den Konzentrationsschwächen seiner Kicker. So nahm man sich für die zweite Halbzeit viel vor, musste jedoch nur vier Minuten nach Wiederbeginn durch einen abseitsverdächtiges Gegentreffer einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Ampelkarte gegen Markus Gämmerler (58.) steckten die Hausherren dagegen gut weg und kamen durch Tobias Beierbecks verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 heran (59.). In der Folge probierte Egling alles, blieb aber für Konter anfällig. So gelang den cleveren Darchingern kurz vor Schluss das 1:3 (86.). Coach Mühr war am Ende nur teilweise zufrieden mit seiner Elf: „Wir brauchen nicht nur gute Leistungen, sondern Punkte, wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen.“ (tw)

SV Bad Tölz – SF Eurasburg-Beuerberg 1:0 (0:0) – Eine Hiobsbotschaft musste der SV Bad Tölz gleich vor Spielbeginn verkraften: Wie befürchtet hat sich Top-Torjäger Anton Bernwieser einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis zum Saisonende aus. Im Kellerduell musste Albrim Zeqiri seine Rolle übernehmen. „Vom Typ her kommt er am nächsten an Bernwieser ran“, erläutert Trainer Daniel Heidemann. Zeqiri machte seine Sache gut und war verantwortlich für den einzigen Treffer des Abends. Nach einer Flanke traf er präzise ins kurze Eck zwischen Torhüter und Pfosten (49.). „Ich finde, dass beide Mannschaft ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben“, urteilte Heidemann. „Beide sind ein sehr hohes Tempo gegangen und haben ansehnlichen Fußball gespielt.“ In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, in der zweiten erarbeiteten sich die Tölzer Vorteile. Nach Ansicht von Heidemann geht der Tölzer Sieg daher völlig in Ordnung. (pr)