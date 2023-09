Simon Zachenhubers „bayerisches Derby“ um zwei EM-Gürtel

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Die Gürtel in die Höhe: Damit Simon Zachenhuber Ende Oktober im Zenith wieder so jubeln darf wie im Juni in Rostock, muss er an Emre Cukur vorbei. © IMAGO/Torsten Helmke

Er bestreitet den Hauptkampf des Abends, verteidigt dabei zwei Gürtel und hat auch noch ein Quasi-Heimspiel im Münchner Zenith: Profiboxer Simon Zachenhuber ist schon mächtig heiß auf seinen nächsten Fight. Der aber nicht so ganz einfach werden dürfte.

Reisen/München – „Jetzt bin ich da, wo ich immer hinwollte, als ich vor fünf Jahren angefangen habe: in der Weltspitze.“ Das sagte Simon Zachenhuber überglücklich im Ring, als er Ende Juni den „Gorilla“ Armen Yepremyan in die Knie gezwungen hatte. Der Lohn: die beiden EM-Gürtel für den WBA Continental Europe Title und den IBF Europe Title.

Aber Profiboxer wissen nur zu gut: Die Spitze zu erklimmen, ist hart, oben zu bleiben noch viel härter. Erstmals muss der 25-Jährige nun seine beiden Titel verteidigen. Die Arena: das Zenith in München-Freimann. Ein Heimspiel quasi für den Reisener – aber sogar noch einen Ticken mehr für seinen Kontrahenten.

Denn Emre Cukur, ein erfahrener Haudegen, der fünf Jahre älter ist als Zachenhuber, kommt direkt aus der Landeshauptstadt. Seine Profi-Bilanz liest sich stark: 20 Siege, zwei Remis und – noch? – nur eine Niederlage. Zachenhuber hat weiterhin eine weiße Weste an seinem gestählten Körper. 21 Siege sind es seit dem Doppel-EM-Triumph gegen den Armenier. Niederlagen oder Unentschieden? Fehlanzeige.

Noch hat „Matador“ Zachenhuber knapp zwei Monate Zeit, sich auf seine Titelverteidigung vorzubereiten. Der Kampfabend im Zenith steigt am Samstag, 28. Oktober. Und Zachenhuber ist an dem Ort, an dem hautpsächlich Konzerte stattfinden, der Headliner. „Mit Simon im Hauptkampf bekommt München einen außergewöhnlichen Sportler und tollen Menschen präsentiert“, kündigt Promoter Axel Plaß in einer Pressemitteilung an.

Zachenhuber selbst ist sowieso schon heiß drauf: „Endlich München“, sagt er. „Ich freue mich riesig auf den Kampf. Wir sind gut drauf und werden optimal vorbereitet sein. Mit Emre kommt ein starker Gegner aus der Region“, sagt Zachenhuber, der aber vor Optimismus nur so strotzt: „Ich werde diese Aufgabe wie immer fokussiert angehen und die Titel wieder mit nach Hause nehmen“, kündigt er an.

Sein Kontrahent Cukur gibt sich nicht weniger selbstbewusst. Im Gegenteil: „„Für mich ist es eine besondere Motivation, dass es ein bayerisches Derby wird. Eins muss gesagt werden: Simon hat noch nie so ein Kaliber wie mich vor den Fäusten gehabt, und das werde ich ihm zu spüren geben.“

Eine ernsthafte Warnung für Zachenhuber oder doch nur leere Worte? Sein Trainer Conny Mittermeier meint jedenfalls: „Wir können uns auf jeden Gegner einstellen –und wenn es sein muss, auch im Ring die Taktik wechseln. Ich freue mich auf diesen Kampf.“