Bayernliga: Pummers erfolgreicher Weckruf - Ismaninger Talfahrt geht weiter - 1860 II nur Remis

Von: Robert M. Frank

Teilen

Gut gemacht, Jungs: FCD-Coach Andreas Pummer. © Robert Brouczek

Nach der harschen Kritik von Trainer Pummer ist der Knoten beim FC Deisenhofen geplatzt. Der FC Ismaning dagegen steckt weiter in einer tiefen Krise.

München – Selbst die Optimisten im Lager des VfB Hallbergmoos glauben schon nicht mehr an den direkten Klassenerhalt und befürchten erneut eine nervenaufreibende Relegationsrunde. „Wir müssen jetzt erst einmal kleinere Brötchen backen“, befürchtete Spieltrainer Matthias Strohmaier nach der 1:3-Heimpleite gegen den FC Memmingen.

Die Allgäuer hatten noch während der Woche in einem Nachholspiel ein 0:0 gegen den FC Ingolstadt II erreicht. In Hallbergmoos zeigte der Regionalliga-Absteiger keinerlei Ermüdungserscheinung und legte einen Blitzstart hin. Bereits in der 14. Minute erzielte der Ex-Hachinger Dominik Stroh-Engel das zweite Gäste-Tor zum 0:2. Von diesem Schock erholten sich die Gastgeber kaum, lediglich Simon Werner sorgte in der 90. Minute für den Ehrentreffer.

Trainerwechsel bei 1860 Rosenheim verpufft - TSV 1865 Dachau wieder nur Remis

Mit 37 Gegentreffern stellt Hallbergmoos die „Schießbude“ der Bayernliga dar und der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist erneut gewachsen. Die „Rote Laterne“ behält allerdings 1860 Rosenheim nach der 1:4-Heimpleite gegen den SV Schalding-Heining. Den Oberbayern droht auch nach dem jüngsten Trainerwechsel – Klaus Seidel löste Florian Heller ab – der Sturz von der Regionalliga in die Landesliga.

Der TSV 1860 II holte aus den beiden letzten Partien nur einen Punkt. Nach dem 1:2 gegen den SV Schalding-Heining musste sich das Team von Trainer Frank Schmöller jetzt mit einem 1:1 beim TSV 1865 Dachau begnügen. Die Junglöwen gingen nach 18 Minuten durch Marco Mannhardt in Führung, den Gastgebern gelang noch vor der Pause der Ausgleich durch Mohammed Bekaj. Die neuformierten Dachauer befinden sich nach schwachem Saisonstart zuletzt auf einem Konsolidierungskurs.

FC Deisenhofen: Pummers scharfe Kritik zeigt Wirkung - Ismaninger Talfahrt geht weiter

„Jugendfußball“, „Blauäugig“, „Unvermögen“: Das waren die Worte, die Deisenhofens zuletzt angefressener Trainer Andreas Pummer die „Schönspielerei“ nach dem 2:3 in Nördlingen über seine Mannschaft in den Mund genommen hatte. Pummers Kritik zeigte nun prompt ihre Wirkung. Der FC Deisenhofen gewann gegen zuletzt formstarke Augsburger nach Toren von Nico Karger (39.), Michael Bachhuber (56., 57.) und Björn Jost (82.) mit 4:0.

Davon ist der FC Ismaning nach der 0:2-Heimpleite gegen den TSV Kottern weit entfernt. Der Ex-Regionalligist ist nach der vierten Niederlage in Serie sogar in gefährlicher Nähe zu den Abstiegsplätzen. Die Allgäuer feierten dagegen mit dem neuen Coach, dem Ex-Profi Frank Wiblishauser, einen verdienten Auswärtssieg.

VfR Garching verliert Geduldspiel

Der abstiegsbedrohte VfR Garching hat eine gute Chance verpasst, den Anschluss an den ersten Nichtabstiegsplatz herzustellen. Die Mannschaft von Trainer Nico Basta verlor das erwartete Geduldsspiel gegen einen defensiv eingestellten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf trotz guter Chancen mit 0:2. Die beiden Gegentreffer erzielten die Augsburger Simon Gruber (28.) und Alexander Schröter (75.), bevor sich Garchings Mike Niebauer kurz vor Schluss wegen einer Notbremse auch noch die rote Karte einhandelte (86.). (rmf/kik)