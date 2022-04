Attaching bleibt vorne dran - Kranzberg entscheidet Abstiegsduell für sich

Teilen

Sprung nach oben: Während der SV Kranzberg mit Patrick Ringer (vorne rechts) einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf holte, wird es für den TSV Au (Dominik Nocker, l., Alex Schwarz, r.) ) nun schwieriger, den direkten Klassenerhalt zu packen. © michalek

Der BC Attaching feierte beim SV Wörth einen knappen 1:0-Sieg und behält dadurch Tabellenplatz zwei. Das Duell der Tabellennachbarn Au und Kranzberg entschied der SVK für sich.

TSV Au - SV Kranzberg 2:4 (0:0). Im direkten Duell der Tabellennachbarn um Platz 10 holte Kranzberg in der Hallertau drei wichtig Punkte. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist zwischen den beiden Strafraumgrenzen ab. Torchancen waren Mangelware. Nur der TSV Au hatte durch Philipp Rosic in der 10. Minute die Führung auf dem Fuß. Nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Der TSV erzielte nach einem Freistoß von Alex Schwarz durch Ivan Andrik per Kopf die 1:0-Führung (51.). Diese wurde aber postwendend von Daniel Mömkes (53.) wieder ausgeglichen, als er nach schöner Vorarbeit von Thomas Ostermaier flach aus 16 Metern vollstreckte. Damit war auch Kranzberg im Spiel und übernahm das Ruder. Als Dennis Möhring am Ball vorbei in den Boden trat, konnte SVK-Stürmer Thomas Kopp durchlaufen und erzielte aus 16 Metern das 1:2 für die Gäste (78.). Felix Hengge sorgte für die Entscheidung, als TSV-Torwart Christoph Mayerhofer einen Freistoß von Michael Kopp zu kurz abwehrte und er den Abpraller aus acht Metern ins Auer Tor versenkte (81.). Auch beim 1:4 durch Daniel Mömkes (86.) kam die Vorlage von einem TSV-Verteidiger. Der Kopfballtreffer durch Christoph Schromm für die Hallertauer zum 2:4 (90.) war nur noch Ergebniskosmetik. „Kranzberg war sicher nicht um so viel besser. Aber wir haben uns heute selber geschlagen“, meinte TSV-Tainer Christian Hobmeier.



SV Wörth - BC Attaching 0:1 (0:1). Der BCA kehrt durch einen knappen 1:0-Sieg beim SV Wörth in die Erfolgsspur zurück. Dabei hatte das Team von Trainer Enes Mehemdovic die Partie über weite Strecken im Griff und setzte die Gastgeber durch frühes Anlaufen unter Druck. Dazu nutzte der BCA eine seiner wenigen Chancen und gewann am Ende verdient. Das Tor des Tages erzielte Domenic Hörmann, der über die rechte Seite von Didier Nguelefuck angespielt wurde und aus 17 Metern trocken zur 1:0-Führung (43.) einnetzte. Die Gastgeber versuchten es erfolglos mit einigen Distanzschüssen. Richtig gefährlich wurde es nochmal durch einen Freistoß von Florian Rupprecht (85.). Attaching hatte zwar einige Möglichkeiten die Führung auszubauen, vergeigte aber entweder den letzten Pass oder wurde abgeblockt.

SC Kirchdorf - FC Lengdorf 2:5 (0:2). Eine empfindliche Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt für den SCK. Die Gäste siegten völlig verdient und ungefährdet. Dabei hatten die Gastgeber nur am Anfang etwas Hoffnung. Doch ein Treffer von Felix Zeilmaier (7.) wurde von Schiedsrichter Dominik Weidner wegen Foulspiels nicht anerkannt. Danach wurde schonungslos aufgezeigt, warum der SVK so weit unten steht. Lengdorf kam über außen mit Martin Lechner, der zur Mitte passte, wo Lukas Fischer am Fünfmeterraum den Ball gegen drei Verteidiger zur 0:1-Führung (13.) ins Tor spitzelte. Das nächste Geschenk bekam Lengdorfs Spielertrainer Gianfranco Soave, als sich Torwart und Innenverteidiger uneinig waren und er zum 0:2 (22.) ins Tor lupfte. Nach der Pause der nächste Lapsus von SCK-Torhüter Hans Maier, der beim Versuch, einen Ball wegzuschlagen, zu flach schoss und den Kopf von Martin Lechner traf. Der Stürmer sagte danke und schob zum 0:3 ein (55.). Kurz keimte bei den Gastgebern Hoffnung auf, als Stefan Lohmeier einen geblockten Schuss volley rechts unten ins Tor zimmerte (74.). Doch nach einer FCL-Ecke kam Tobias Lechner am Sechzehner frei zum Schuss und stellte den alten drei Tore-Abstand (79.) wieder her. Das muntere Scheibenschießen ging in der Schlussphase weiter. Markus Trost traf noch zum 2:4 für Kirchdorf (88.), ehe Martin Lechner den Schlusspunkt zum 2:5 (92.) setzte. „Wir haben heute zu viele falsche Entscheidungen getroffen, hatten selbst keine Durchschlagskraft und haben an den Gegner Geschenke verteilt“, resümierte ein gefrusteter SCK-Trainer Andreas Apold. „So spielt ein Absteiger.“



TSV Moosburg - FC Eitting 0:8 (0:2). Ein 0:8-Debakel mit Ansage erlebte das Schlusslicht aus Moosburg. Der TSV hatte wegen seiner vielen verletzten und erkrankten Spieler das Spiel der zweiten Mannschaft in der B-Klasse abgesagt, um mithilfe der unterklassigen Akteure überhaupt eine Mannschaft auf das Feld zu schicken. Im ersten Durchgang hielt das völlig neu zusammengewürfelte Team noch einigermaßen dagegen. Lediglich FCE-Stürmer Florian Huber (18./21.) schnürte früh einen Doppelpack zur 0:2-Halbzeitführung der Gäste. In der zweiten Hälfte brachen die Gastgeber dann ein. Tarek Reiche erhöhte mit seinem Treffer (47.) auf 0:3, ehe Florian Huber mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag zum 0:4 (58.) nachlegte. Da wollte Reiche nicht nachstehen und machte mit zwei weiteren Toren (61./67.) das halbe Dutzend voll. Die letzten beiden Treffer der Partie markierte Eittings Toptorjäger Alfred Neudecker (87./89.).

BSG Taufkirchen - TSV Allershausen 3:1 (1:0). Obwohl der TSV gut mitspielte, sogar mehr Ballbesitz hatte, war der 3:1-Sieg der Gastgeber nie gefährdet. Allershausen agierte offensiv zu harmlos und leistete sich in der Defensive den ein oder anderen Fehler, den Taufkirchen clever bestrafte. Wie beim 1:0 (10.), als Stürmer Andre Huber seinem Bewacher entwischte, die Flanke präzise kam, er den Ball annahm und sicher zur Führung verwertete. Der TSV hatte durch Christopher Trautmann die große Chance zum Ausgleich, dessen Schuss (24.) wurde aber von einem Verteidiger von der Linie gekratzt. Nach der Pause war der Wille bei Allershausen zu erkennen, die Partie zu drehen, aber im vorderen Drittel fehlte der Biss. Auch Taufkirchen hatte wenige Chancen, nutzte aber die Fehler konsequent. Thomas Heilmeier luchste Maciej Machi den Ball ab und erhöhte ganz cool auf 2:0 (84.) für die BSG. Kurz darauf hämmerte Julius Heilmeier das Leder per Weitschuss zum 3:0 in den Winkel (89.). Der Allershausener Treffer durch Janis Kratzl (91.) nach einer Ecke zum 3:1 war nur noch Ergebniskorrektur. (Sepp Fuchs)