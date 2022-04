Wartenberger Machtlosigkeit - Wörther Schiri-Frust - Pflichtsieg für Eitting

Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

Von Matthias Spanrad schließen

Kranzberg und Kirchdorf holten jeweils ein 1:1, der TSV Au kassierte im Heimspiel gegen Eitting ein 0:3. Der BC Attaching bleibt durch einen weiteren Heimsieg auf Platz zwei.

BC Attaching - TSV Wartenberg 3:0 (2:0)

Ersatzgeschwächt und zu Gast beim Tabellenzweiten – für die Fußballer des TSV Wartenberg gab’s am Freitagabend nicht wirklich was zu holen. „Wir waren nicht in der Lage, das Spiel zu drehen“, musste Sprecher Thomas Rademacher hinterher zugeben. Zu clever agierten die Freisinger Vorstädter, zudem wogen die Ausfälle bei Wartenberg zu groß. Und Attaching profitierte nach einer halben Stunde, in der Wartenberg mutig aufgetreten war und durch Flo Hornauer mit einem satten Weitschuss sogar die erste Chance gehabt hatte (15.), von einem völlig unnötigen Foul im Strafraum. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Dominic Hörmann sicher (35.). Und nur eine Minute später waren alle Wartenberger Hoffnungen völlig dahin: Einem raschen Gegenstoß der Attachinger konnten die TSV-Verteidiger nicht mehr folgen, Didier Nguelefack schloss zum 2:0 ab (36.). Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren schließlich einen Gang rausnehmen und das Ergebnis verwalten. Nach einer Flanke von der Seite verteidigte es Wartenberg eigentlich gut, doch Mathias Staudigl stieg am höchsten und nickte zum 3:0 ein (67.).



SV Wörth - FC Finsing 0:2 (0:1)

Durchaus groß war die Enttäuschung gestern Nachmittag in Wörth. Denn möglich wäre etwas gewesen für die Hausherren im Duell mit dem FCF, die Rupprecht-Mannen waren nahe dran, dem Primus ein Bein zu stellen. Dann kam aber jene 5. Minute, die aus Sicht der SVW-Verantwortlichen allen Ambitionen den Zahn zog. Georgios Barbagiannis hatte nach einem Foul im Strafraum auf Elfmeter entschieden, den Markus Rickhoff sicher verwandelte. „Das ist natürlich bitter, wenn du mit so einer Fehlentscheidung in Rückstand gerätst“, haderte Wörths Coach Ewald Rupprecht. Diesem 0:1 liefen die Platzherren dann fast 90 Minuten hinterher, der fast schon designierte Aufsteiger konnte sich die Sache relativ beruhigt ansehen, wie Wörth anrannte und durch Flo Rupprecht im zweiten Durchgang sogar zwei dicke Chancen vergab. Wörth hatte sogar stellenweise die besseren Aktionen. Der Deckel drauf auf dem 18. Saisonsieg für Finsing war dann nach gut einer Stunde dank Fabian Kövener, der einen feinen Spielzug vollendete (63.).



SV Walpertskirchen - SV Kranzberg 1:1 (0:0)

Personell arg gebeutelt müssen derzeit die SVW-Mannen antreten, und deswegen wollte Trainer Josef Heilmaier das Remis gegen die abstiegsbedrohten Tabellenzehnten aus dem Ampertal nicht als Rückschritt sehen. Denn vor Anpfiff musste der Coach die nächste Hiobsbotschaft schlucken, auch Flo Baumann konnte nach einer Verletzung nicht mitmachen. Und so trat Walpertskirchen quasi schon mit dem letzten Aufgebot an. „Deswegen bin ich sehr zufrieden“, resümierte Heilmaier, „wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre sogar ein Sieg drin gewesen“. Im ersten Durchgang diktierten die Hausherren zwar das Match, Einschussmöglichkeiten waren aber eher Mangelware, lediglich Kranzberg war einmal in aussichtsreicher Position, Keeper Thomas Pfanzelt (spielte ebenfalls angeschlagen) reagierte aber super im Eins-gegen-Eins. Nach dem Seitenwechsel trauten sich die Gastgeber schließlich mehr zu, die Führung gelang aber dem SVK. Nach einem Abspielfehler Höhe der Mittellinie kombinierte Kranznerg rasch, Michael Kopp schloss zum 1:0 ab (60.). Walpertskirchen wollte sich mit der erneuten Schlappe nicht zufriedengeben und warf alles rein. Und Joker Aurelien Voss wurde schließlich zum Türöffner, seine Kopfballablage gab Mirel Simgalovic weiter auf Christian Käser, der zum viel umjubelten Ausgleich traf (83.). Bereits kurz vorher hatte Käser schon den Ausgleich auf dem Schlappen gehabt, sein Schluss klatschte aber gegen den Pfosten.



SC Kirchdorf - BSG Taufkirchen 1:1 (1:1)

Mit einem blauen Auge aus dem Apertal heimgekehrt sind am Sonntag die BSG-Jungs. „Vor allem nach der zweiten Halbzeit war’s doch ein glücklicher Punkt“, gab Spielertrainer Thomas Götzberger zu. „Wir hätten uns nicht beschweren müssen, wenn wir 1:4 verlieren.“ Zunächst waren die Gäste besser, doch Robert Jakob und Daniele Eibl ließen beste Möglichkeiten liegen. Und doch lagen die Taufkirchener zunächst vorne. Nach einer feinen Kombination über Eibl und Dominik Keuter landete das Leder bei Julius Heilmaier, der sicher abschloss (42.). Doch die Führung hatte nicht lange Bestand, quasi mit dem Pausenpfiff glich Kirchdorf aus. Ein weiter Ball landete im Strafraum, Samuel Nierhaus staubte nach einem Querschläger ab (45.). In Durchgang zwei gab der Tabellenvorletzte Gas und diktierte nun das Spielgeschehen. Doch Fortuna war am Sonntag keine Kirchdorferin, zwei Elfmeter bekamen die Hausherren zugesprochen, zwei Mal vergaben die SCK-Akteure aber. „Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen und müssen mit dem Punkt zufrieden sein“, so Götzberger weiter.



TSV Au - FC Eitting 0:3 (0:3)

So ganz haben die Eittinger Platz zwei noch nicht aus den Augen verloren, und so war der Sieg beim akut abstiegsbedrohten TSV aus der Hallertau ein klassischer Pflichtsieg. „In unserer Situation mussten wir hier gewinnen“, berichtete Spielertrainer Markus Weber. Und den Gästen genügte am Sonntag im Grunde eine ernsthafte Halbzeit, um die drei Zähler aus Au zu entführen. Zunächst stand Christoph Härtl nach einer Ecke goldrichtig, um den Abpraller – abgefälscht – zum 1:0 einzunetzen (22.). Nur drei Minuten später schraubte die Weber-Elf das Ergebnis nach oben, erneut Härtl nickte nach einer feinen Hereingabe freistehend ein (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff sogar noch das Eittinger 3:0 gegen doch recht überforderte Hausherren: Nach einer feinen Ballstafette passte Dean Naxera punktgenau auf Felix Zehetmaier, der aus zwölf Metern sicher traf (43.). Nach dem Wechsel schaltete der FCE mindestens einen Gang zurück. Tobias Herrmann und Tarek Reiche konnten es sich leisten, beste Möglichkeiten liegen zu lassen. (Matthias Spanrad)