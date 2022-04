BCF Wolfratshausen: Chance auf Aufstiegsrelegation nutzen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Grünes Licht für Manuel Spreiter (li.): Die Knöchelverletzung erwies sich als nicht gravierend. © Oliver Rabuser

BEZIRKSLIGA BCF Wolfratshausen peilt Heimsieg gegen SV Aubing an und braucht dazu mehr Ballbesitz

Wolfratshausen – Verbessert hat sich die Ausgangslage durch das Remis beim SV Raisting nicht. Dennoch ist die Bezirksliga-Elf des BCF Wolfratshausen gewillt, die Chance auf die Aufstiegsrelegation zu nutzen. Ein Heimdreier im Nachholspiel gegen den SV Aubing (20 Uhr, Kunstrasenplatz Farchet) ist die Grundvoraussetzung.

Chance auf Aufstiegsrelegation nutzen

Zwei Tage nach dem unbefriedigenden Resultat rekapitulierte Mitch Rödls die Geschehnisse noch einmal fern jeder emotionalen Note. Raisting sei „keine schlechte Mannschaft“, stehe keinesfalls zu Unrecht im Klassement knapp hinter dem Ballclub. Trotzdem war die Entscheidung von Schiedsrichter Gürkan Günebakan beim Faller von David Hendl nach Rödls Einschätzung schlichtweg falsch. „Ist echt bitter zu sehen, wie klar der Ball weggespitzelt wurde.“ Allerdings mit einer die Gesamtsituation relativierenden Ergänzung. „Im Vorfeld war es megaschlecht verteidigt.“

Gegentore aus heiterem Himmel

Sich an einem Gegentor aufzuhängen, ist der Sache ohnehin wenig dienlich. Das setzt es immer wieder mal, und sei es aus heiterem Himmel. Vielmehr müssen sich die BCF-Kicker den Vorwurf gefallen lassen, nicht mit mehr Nachdruck auf ein mögliches 2:0 gegangen zu sein. Nahezu alles, was im Keim wie ein Gegenzug aussah, verpuffte wirkungslos. „Wir haben unseren Plan nicht mehr umgesetzt, sondern nur noch verteidigt“, bemängelt Rödl. Er selbst konnte auf dem Platz kaum Anweisungen geben. „Ich tue mich schwer, coachend einzugreifen, wenn ich selbst spiele.“

Optionen für die Zehner-Position

Primäres Versäumnis war der Hang zum raschen Verarbeiten der Anspiele in die Spitze. „Wir müssen die Bälle besser halten, damit andere Spieler nachrücken können – oder mal ein Foul ziehen“, appelliert der BCF-Coach an seine Mitspieler. Um den aktiven Part kommt der 37-Jährige vermutlich auch am Mittwoch nicht herum. Denn es gilt, Ersatz für Musti Kantar zu finden, der mit Muskelverletzung im Oberschenkel bis auf Weiteres ausfällt. Ob Rödl selbst auf die „Zehn“ geht, oder Kayra Arikan, oder eine andere Lösung gefunden wird, ließ der Coach zunächst offen. „Wir haben ein paar Optionen.“

Armin Herbert im Tor

Zumal Matja Milic aus dem Kurzurlaub zurück ist, und auch Manuel Spreiter nach seiner Auswechslung in Raisting (Vorsichtsmaßnahme Knöchel) spielen kann. Anders als der am Knie verletzte Adrian Neumeier. Für ihn wird Armin Herbert den BCF-Kasten hüten. OLIVER RABUSER

BCF Wolfratshausen:

Herbert, Eismann, Hummel, Stipic, Müller, Bonic, P.Schubnell, Schnabel, Spreiter, Rödl, Lehr - Rose, Arikan, Milic, Hölting.