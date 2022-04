BCF Wolfratshausen: Farchet in Feierlaune

Von: Oliver Rabuser

Zweimal Grund zum Jubeln: Jona Lehr (links) wurde am Spieltag 31 Jahre alt, Manu Spreiter avancierte mit zwei Toren und einer Vorlage zum Mann des Tages beim BCF. © or

BEZIRKSLIGA BCF Wolfratshausen bleibt nach 4:2-Sieg in Unterpfaffenhofen vorne dabei

Unterpfaffenhofen/Wolfratshausen – Die unmittelbaren Konkurrenten im Aufstiegsrennen gaben sich bei ihren Heimspielen keinerlei Blöße – und der BCF Wolfratshausen antwortete mit einem 4:2 Erfolg beim SC Unterpfaffenhofen/Germering. Kurzzeitig stand der Sieg auf der Kippe, doch die Farcheter zeigten Nehmerqualität.

Farchet in Feierlaune

Das Nachkarteln aus Denklingen lässt die Kicker von der Kräuterstraße nicht in Ruhe. Die Unterstellung, Wolfratshausen wäre vor drei Wochen nur wegen besserer Erfolgsaussichten auf den engeren Kunstrasenplatz ausgewichen, ärgert die Mannen von Mitch Rödl. Ebenso das Gerücht, die Mannschaft würde nach Spielende als Einheit nicht noch eine Zeitlang in der Kabine verweilen. Und so war es dem verletzten Kapitän vorbehalten, die Dinge aktuell richtig zu stellen: Ein von Ralf Schubnell aufgenommenes Selfie zeigt sich zuprostende BCF-Akteure in allerbester Feierlaune. Zwei Stunden nach Schlusspfiff wohlgemerkt.

Und ganz nebenbei lieferten die Farcheter den Beweis, dass man auf gegnerischen Nebenplätzen sehr wohl erfolgreich sein kann. Ausreden hätten sie nur dann benötigt, hätten sie ihre 2:0-Führung komplett aus den Händen gegeben. Taten sie aber nicht. Im Gegenteil: Als die Gastgeber ob zweier schneller Treffer Oberwasser bekamen, schlug der Ballclub entscheidend zu. Begünstigt von einer Tätlichkeit eines SCU-Kickers, der für Überzahl sorgte und das Herausspielen der spielentscheidenden Torerfolge freilich begünstigte. „Stark zu sehen, wie sich die Mannschaft nach dem Rückschlag wieder hochzieht“, lobte Mitch Rödl.

Aufkeimender Elfmeterverdacht

Jona Lehr, der die Wolfratshauser im ersten Abschnitt aus der Distanz in Front geschossen hatte, war auch beim vorentscheidenden 3:2 zur Stelle. Damit war auch der kurz aufkeimende Elfmeterverdacht ohne weitere Diskussionen hinfällig. Den Schlusspunkt setzte Manuel Spreiter nach einem Spielzug über Peter Schubnell, seines Zeichens auch Initiator des Selbsttors zum 2:0. „Starke Mentalität“, stellte Rödl fest. Und weil der BCF an Ostern spielfrei ist, muss das anschließende Kabinenfest nicht das letzte gewesen sein. OLIVER RABUSER

SC Unterpfaffenhofen - BCF Wolfratshsn. 2:4 (0:1)

Tore: 0:1 (38.) Lehr, 0:2 (56.) Arnold (ET), 1:2 (64.) Perez, 2:2 (69.) Wanderer, 2:3 (84.) Lehr, 2:4 (90.) Spreiter. – Rote Karte: Mensah (SCU, 80.) wegen Tätlichkeit. – Schiedsrichter: Fridolin Angerer (SC Böbing). – Zuschauer: 50.

BCF: Herbert – Milic (67. Spreiter), Hummel (83. Rödl), Stipic, Müller, Bonic, P.Schubnell, Arikan, Schnabel (90 +1 Hölting), Kantar, Lehr.