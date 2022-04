BCF Wolfratshausen: Damen sind dem Tabellenführer unterlegen

Die Damen des BCF Wolfratshausen waren dem 1. FC Passau unterlegen. © Gaisler

Den Start in die Rückrunde hatten sich die Landesliga-Frauen des BCF Wolfratshausen ganz anders vorgestellt. Gegen den Tabellenführer aus Passau setzte es eine 1:4-Schlappe.

Wolfratshausen – Das Ergebnis fiel zu hoch aus, die Überlegenheit der Gäste war zwar erkennbar, aber nicht in dieser Deutlichkeit. „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit nur wenige Chancen zugelassen“, resümiert Übungsleiter Tobias Bernwieser. Die Viererkette der Farcheterinnen ließ nur einen Konter passieren, den Torhüterin Sabrina Wisniewski sehenswert vereitelte. Die BCF-Frauen kassierten in einer ausgeglichenen Phase zwei Gegentore nach Standardsituationen – ein blanker Kopfball nach einer Ecke (22. Minute) und ein unglücklicher Abstimmungsfehler nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (23.).

Dass sie sich trotz des 0:3-Halbzeitrückstands nicht aufgaben und nach einer schnellen Offensivaktion noch einen Elfmeter zum Ehrentreffer in der Schlussphase (82.) erspielten, rechnet Bernwieser seinen Schützlingen hoch an: „Wir haben uns kämpferisch nichts vorzuwerfen.“ Das Spiel gegen den Tabellenführer nicht zu gewinnen sei zwar schade, „aber wir müssen unsere Punkte gegen andere Mannschaften holen“ – zum Beispiel am Wochenende gegen den Tabellennachbarn aus Dießen. (dst)

BCF Wolfratshausen - 1. FC Passau 1:4 (0:3)