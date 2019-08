BCF Wolftrashausen feiert verdienten 2:0-Sieg in Unterpfaffenhofen

Bereits ihren dritten Sieg feierten die Fußballer des BCF Wolfratshausen um Spielertrainer Mitch Rödl (li.) am Freitagabend in Unterpfaffenhofen.

Erst dominant, dann auf Augenhöhe

von Oliver Rabuser schließen

Mit dem dritten Sieg in der vierten Partie haben sich die Fußballer des BCF Wolfratshausen zwischenzeitlich die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd zurück erobert.

Unterpfaffenhofen/Wolfratshausen – Beim 2:0 (2:0)-Erfolg am gestrigen Freitagabend beim SC Unterpfaffenhofen-Germering sorgten Mittelfeldmotor Jona Lehr und Innenverteidiger Musti Kantar bereits in der ersten Halbzeit jeweils nach Standardsituationen. Für Mitch Rödl war die Rechnung ziemlich einfach. „Eine Halbzeit dominiert, die andere auf Augenhöhe“, gab nach Angaben des Spielertrainers in Summe einen verdienten Erfolg.

Wolfratshausen drückte der Partie in den ersten 45 Minuten seinen Stempel auf, bot seinem Coach zufolge „hervorragenden Fußball“. Zwei Akteure, die in der Vorwoche an Gegentreffern maßgeblich beteiligt waren, trafen diesmal auf der richtigen Seite. Alpay Kaygisiz war der Absender jenes Eckballs, der verlängert und letztlich von Lehr über die Linie gedrückt wurde (15.). Kantar, gegen Penzberg der Verursacher des Handelfmeters, wetzte sein Missgeschick sogar mit einem glatten Torerfolg aus: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld war der Kapitän zur Stelle, als der Ball vom Torpfosten zurückprallte (21.) und vollendete.

Rödls Vorgabe, die Torchancen konsequenter zu nutzen, wurde nur bedingt umgesetzt. So vergaben Janis Hofmann, der überraschend als Sturmspitze aufgeboten wurde, und Basti Schnabel beste Möglichkeiten auf einen höheren Vorsprung. Der Versuch der Platzherren, nach Wiederbeginn durch mehr läuferische Investition zum Erfolg zu kommen, schlug sich zwar nicht in Großchancen nieder. Ein wenig aus der Spur trifteten die Gäste aber doch. Einige Situationen habe man „nicht mehr so gut gelöst“, räumte Rödl ein. Dafür eröffneten sich den Farchetern eine Reihe von Konterchancen, die Schnabel und der eingewechselte Gabriel Rusitschka aber nicht verwerteten. Aufreger in einer laut Rödl „hektischen Schlussphase“ war die Ampelkarte gegen Tormann Cado Radis, der sich – bereits verwarnt – beim indirekten Freistoß zu früh in Richtung Ball bewegte. Am Ergebnis änderte dieses kleine Ärgernis freilich nichts mehr. or

SC U’pfaffenhofen-G. –

BCF Wolfratshsn. 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 (15.) Lehr, 0:2 (21.) Kantar. – Schiedsrichter: Jankob Bouacha (TSV Zorneding). – Gelbe Karten: Müller, Planic (bd. SC); Keskin, Lehr, Radic (alle BCF). – Gelb-rot: Radic (BCF, 90. +1). – Zuschauer: 80.