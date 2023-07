BCF Wolfratshausen mit erstem Sieg im Testspiel: „Unsere Tore waren erspielt und erkämpft“

Von: Oliver Rabuser

Fatih Kocyigit erzielte den Führungstreffer für den BCF in Solln. © BCF

Beim Kreisligisten TSV München Solln feierte der BCF Wolfratshausen einen Testspielerfolg. Trainer Tarkan Demir lobt vor allem die Laufbereitschaft.

Solln/Wolfratshausen – Physische Qualen bei sengender Hitze, aber immerhin der erste Testspielsieg: Der BCF Wolfratshausen siegte am Samstagnachmittag beim Kreisligisten TSV München-Solln mit 3:1 und wähnt sich trotz zahlreicher Absenzen auf dem richtigen Weg. „Mit der Entwicklung bin ich zufrieden“, betonte der neue BCF-Coach Tarkan Demir. „Die Laufbereitschaft war da, aber spielerisch sind wir noch nicht da, wo ich es gerne hätte“, bilanzierte der Tölzer.

Wie auch, wenn trotz einem Dutzend Neuzugängen häufig die halbe Mannschaft aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Dennoch hatten die Farcheter ihren Gegner gut im Griff. Fatih Kocyigit sorgte nach Dribbling mit einem Schuss in die lange Torecke für den 1:0-Führungstreffer.

Furkan Yavuz erhöhte mit dem Pausenpfiff per Kopf auf 2:0. Und im zweiten Abschnitt packte Theodoros Mastoridis nach einer Pressing-Situation und einem erlaufenen Rückpass noch ein Tor drauf, ehe die Münchner Gastgeber zum Ehrentreffer kamen. „Unsere Tore waren erspielt und erkämpft“, lobte Demir, dessen Elf dann noch am Sonntag beim SV Münsing einen Test absolvierte. (or)