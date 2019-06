„Baywatch“ setzt sich gegen „Weiss wurscht is“ durch

Beachvolleyball: 2. Dorffest-Turnier in St. Wolfgang

Bei dem diesjährigen Turnier auf der neuen Beachvolleyball-Anlage an der Goldachhalle traten Teams des TSV St. Wolfgang unter anderem gegen Gäste aus Landshut, Forsting, Gars und Ebersberg an.

St. Wolfgang– „Dabei sein ist alles“, war das Motto beim 2. Dorffest-Beachturnier in St. Wolfgang. Insgesamt zehn Teams aus dem örtlichen TSV sowie Gäste aus Landshut, Buch am Buchrain, Forsting, Gars und Ebersberg konnten die Volleyballer des TSV St. Wolfgang auf ihrer neuen Beachvolleyball-Anlage an der Goldachhalle begrüßen. Nach dem gelungenen Turnier ging’s dann gemeinsam aufs Dorffest, wo man sich die Siegprämien – Freibier und Hendl – schmecken ließ.

Das sportlich von den Sportlern nicht ganz ernst genommene Turnier „verlief echt super, das Wetter hat gehalten, und alle hatten sehr viel Spaß.“, freute sich Organisator Markus Westenberger vom TSV St. Wolfgang.

Spiel und Spaß waren also Trumpf. Die Namen der bunt gemischten Mannschaften aus Aktiven und auch Volleyball-Neulingen, wie „Weiss wurscht is“, „Ellbogenchecker“ oder „Team Haumvoi“, gaben schon etwas Aufschluss über die Taktiken. Zum Einsatz kam dann schon auch mal ein gekonnter Fußpass. Die Matches wurden begleitet von cooler Musik, da kam im Sand sogar gelegentlich Strandfeeling auf.

Nach einer Vorrunde mit drei Gruppen folgte eine Zwischenrunde mit Überkreuzspielen, schließlich folgten noch die Platzierungsspiele. Das Finale entschied in einem spannendes Spiel der Tiebreak zwischen „Baywatch“ und „Weiss wurscht is“ (gemischte Truppe aus Forsting, Gars und Ebersberg).

Die Platzierungen:

1. Team Baywatch, 2. Weiss wurscht is, 3. Bämhausen 1, 4. Stettna + Gschwerl, 5. Bämhausen 2, 6. Buch Beach 1, 7. Ellbogenchecker, 8. Team Haumvoi, 9. Buch Beach 2, 10. Landjugend St. Wolfgang. wei