Begeisternde Rückkehr nach drei Jahren

Anfeuerung für Kollegen und Konkurrenten: Beim Starnberger Landkreislauf wird auch Fair Play großgeschrieben. © Photographer: Andrea Jaksch

Die LG Würm Athletik dominiert 38. Starnberger Landkreislauf, den ersten nach drei Jahren Pause. Alelrdings hat Krankheitswelle die Teams dezimiert.

Landkreis – Am Ende ging alles sehr schnell. Nachdem es zu Beginn der Siegerehrung des 38. Starnberger Landkreislaufs leicht angefangen hatte zu regnen, begann es gegen Ende regelrecht zu schütten, sodass sich die größte Breitensportveranstaltung im Landkreis dann relativ schnell auflöste. Ansonsten war der Landkreislauf in Andechs ein voller Erfolg. Die Stimmung war sehr gut, und zumindest während des Rennens passte auch das Wetter. Das sollte sich erst zu Beginn der Siegerehrung ändern.

Durch die idealen Laufbedingungen hatte auch das Rote Kreuz außer ein paar Pflastern einen ruhigen Nachmittag. So habe es keine Abtransporte wie 2019 gegeben, berichtete Einsatzleiter Sebastian Keil. Zu schaffen gemacht hatte den 166 gemeldeten Mannschaften im Vorfeld die aktuell grassierende Erkältungswelle. Im Ziel kamen schließlich 154 Sechser-Formationen an. Das entsprach dann 924 Aktiven. Ein deutlicher Rückgang zum letzten „echten“ Landkreislauf vor drei Jahren. Damals waren noch 1610 Athleten dabei gewesen.

Siegersprung: LG-Schlussläufer Lukas Bergmann. © Photographer: Andrea Jaksch

Rein sportlich entwickelte sich nur zu Anfang des Rennens Spannung. Dann wurden die Abstände der Führenden schnell deutlich. Kurioserweise belegten sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die LG Würm Athletik, die wieder erstarkten Mannschaften des TV Planegg-Krailling Triathlon und der LC Buchendorf die ersten drei Plätze. Den LG-Damen gelang damit, abgesehen von den zwei „Light“-Versionen der vergangenen beiden Jahre, die Titelverteidigung. Die LG-Herren holten sich den Titel als schnellste Landkreismannschaft vom LC Buchendorf zurück. In den siegreichen Teams liefen Katka Wenzler, Kerstin Sollinger, Hanna Frühauf, Tina Eckert, Sarah Friedrich und Veronika von Dehn sowie Axel Dietrich, Farid Bouhafs, Tim Mahl, Fabian von Dehn, Moritz Mühlpointner und Lukas Bergmann.

In der Kinderwertung gewann „SF Breitbrunn – Die wahren Breitbrunner“, vor dem TV Planegg-Krailling Triathlon und „Wörthsee Supersonics“. Die Mixedwertung mit mindestens zwei Frauen pro Team ging an den SV Inning Outdoor I vor dem TSV Perchting-Hadorf Jugend und den „3M Wadlbeißern“. Die schnellste Firma stellte Compact Dynamics vor der Bundeswehr ITSBW I und „The Bird Runners“ vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen. Der KJR Regen I und II holte sich die Gästewertung vor dem LC Haßloch. Für eine faustdicke Überraschung bei den Herren sorgte der fünftplatzierte SV Wangen. Nach vielen Jahren der Absenz gelang den Fußballern ein erfolgreicher Wiedereinstieg. „Was für einen kleinen Verein wie uns gut war, war die Sechser-Regelung“, sagte SVW-Vorsitzender Winni Wobbe erfreut.

Begeistert war auch Landrat und Schirmherr Stefan Frey: „Es war richtig gut, und ich habe mich richtig auf den Lauf gefreut nach drei Jahren. Ich habe richtig darauf hingefiebert“. Er habe in fröhliche Gesichter geblickt und besonders habe ihm die Fairness und der Kampfgeist vom Profi bis zum Breitensportler gefallen, so Frey. „Nächstes Jahr machen wir das wieder“, versprach der Landkreis-Chef. Sichtlich stolz war auch Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz: „ Es war ein tolles Erlebnis für uns, und unsere Vereine haben sich sehr gut präsentiert.“ Auch sei der Zusammenhalt in der Gruppe für die Vorbereitung sehr gut gewesen. Zufrieden war obendrein der örtliche Koordinator, Hans Albrecht: „Für 2020 war bereits alles geplant. Wir haben uns dann gesagt, wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr.“ Die Organisation habe sehr gut geklappt. „Auch das Kloster war eingebunden, und die Zusammenarbeit mit Organisationschef Markus Lübbe hat gut funktioniert.

Eine große Erleichterung für die Sprecher war die neue Zeitmessanlage. Durch eine „Preview“-Anzeige auf dem Laptop konnten die beiden bereits die ankommenden Läufer 200 Meter vor dem Wechselbereich ankündigen. Der 39. Starnberger Landkreislauf findet dann am 14. Oktober 2023 in Hechendorf statt.

Die Ergebnisse

finden sich online unter: www.abavent.de/anmeldeservice/landkreislaufstarnberg2022/ergebnisse.