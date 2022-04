Benediktbeurer schlagen harmlose Antdorfer mit 1:0 – Höhenrain besiegt erneut den Spitzenreiter

Von: Nick Scheder, Oliver Rabuser

Glückspilz: Schlehdorfs Juri Schindler (li.) fällt beim 1:0 aus heiterem Himmel der Ball vor die Füße. Doch das letzte Wort haben Philipp Jarosch und die Uffinger. © or/kn

In der Kreisklasse Zugspitze 3 standen am Samstag viele Spiele an. Das Spitzenduo um Unterammergau und Münsing patzte und auch die Vereine im Tabellenkeller konnten sich nicht rauspunkten.

ASV Antdorf - TSV Benediktbeuern 0:1 (0:0) – Ein Ergebnis, bei dem man normalerweise bis zum Abpfiff zittern muss. „Aber ich musste diesmal überhaupt nicht bangen“, sagt Willi Link. „Antdorf war viel zu harmlos, da hat überhaupt nichts passieren können.“ Allerdings musste der Benediktbeurer Trainer in der Pause trotzdem eine Ansage machen, weil sein Team sich in der ersten Hälfte dem schwachen Niveau des Gegners angepasst hatte. „Zu viele weite Bälle, nur rumgegurkt“, moniert Link. Doch nach dem Seitenwechsel wirkte seine Kabinenpredigt, Benediktbeuern war nun spielbestimmend, klar überlegen, hatte drei gute Chancen, bevor der Knoten platzte, und Felix Zelfel nach einem Konter das 1:0 (58.) gelang. Anschließend hätten die Gäste leicht noch weitere Treffer erzielen können. Von Antdorf dagegen kamen weiterhin keine gefährlichen Aktionen. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagt Link. „Nur das Ergebnis hätte klarer ausfallen dürfen.“ (nic)

FSV Höhenrain - WSV Unterammergau 2:1 (0:0) – Einen Tabellenführer schlägt man nicht alle Tage – aber dem FSV ist es bereits zum zweiten Mal gelungen. Entsprechend prächtig war die Laune von Peter Hösl. „Wir haben uns auf das besonnen, was wir können und waren gut vorbereitet“, freute sich der Coach. In der ersten Halbzeit waren Möglichkeiten auf beiden Seiten Mangelware. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste zehn Minuten lang vehement auf die Führung. „Da haben wir auch etwas Glück gehabt. Aber wir haben immer an uns geglaubt“, berichtete Hösl. Belohnt wurden die Hausherren in der 82. Minute mit dem 1:0 durch Xaver Hochstrasser leicht verunglückter Flanke. Sechs Minuten später machte Andreas Mühr mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klar. Unterammergau kam erst in der Nachspielzeit zum Ehrentreffer. Hösl: „Der Sieg war verdient.“ (tw)

SV Raisting II - SV Münsing 2:2 (1:1) – Statt nach dem Höhenrainer Sieg gegen Unterammergau mit dem Spitzenreiter nach Punkten gleichzuziehen, musste sich Verfolger Münsing bei der abstiegsgefährdeten Raistinger Reserve mit einem Remis zufriedengeben. „Das ist schade, es wäre mehr drin gewesen“, so Trainer Ralf Zahn. Nach der frühen Führung durch Hans Zachenbacher (10.) ließ dieser wenig später eine weitere „Monsterchance“ (Zahn) ungenutzt. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft nutze Raisting in der 39. Minute zum 1:1-Ausgleich. „Da haben wir sie wieder aufgeweckt“, ärgerte sich der SVM-Coach. Während Münsing nach dem Seitenwechsel vier Großchancen ungenutzt ließ – zwei Mal parierte Raistings Torhüter Simon Koelbl, zwei Bälle verfehlten das Ziel – lagen die Hausherren plötzlich 2:1 (61.) vorn. Sebastian Schönacher glich zwar zum 2:2 (77.) aus, als er einen Abpraller mit dem Kopf über die Linie drückte. Richtig glücklich war der Trainer angesichts der zahlreichen vergebenen Großchancen nicht. Seine Vermutung: „Ich habe das Gefühl, dass sie im Kopf mit der Situation im Augenblick nicht klarkommen und deshalb viel zu hektisch agieren.“ (rst)

FC Kochelsee-Schlehdorf - SV Uffing 1:1 (0:0) – Ein leistungsgerechtes 1:1 – nach vielen Zweikämpfen, einer Reihe von Großchancen und einer Hinausstellung. Kurzzeitig sah es nach Schlehdorfer Dominanz aus. Aber Uffing drückte dem Spiel im ersten Abschnitt seinen Stempel auf: Philipp Jarosch tauchte alleine vor FC-Keeper Florian Lantenhammer auf – Glanzparade. Dann verschoss Peter Kienast einen von Andreas Pangerl verursachten Foulelfmeter. Und dann flog auch noch Florian Schweiger nach Notbremse gegen Leo Sam vom Platz. Kochel witterte die Chance, wichtigen Boden im Abstiegskampf gutzumachen. „Irgendwann hat man die Überzahl gemerkt“, bilanziert FCKS-Coach Maximilan Wagner. Nach einer misslungenen Grätsche der Uffinger fiel Juri Schindler der Ball aus heiterem Himmel vor die Füße – 1:0. Doch Uffing bäumte sich nochmals auf. Nach einem Ballverlust der Schlehdorfer fand Kienast die Lücke – 1:1. „Wir haben schlecht Fußball gespielt, nach gutem Beginn den Faden verloren“, resümiert Wagner nach dem dritten Remis in Folge, das den FCKS auf der Stelle treten lässt. (or)